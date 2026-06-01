「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表：榑松大剛）は、シアター情報誌「カンフェティ」7月号 vol.258 を2026年6月1日（月）に発行いたします。配布場所は、首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1,500箇所以上に設置されます。

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2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。 毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。 今月号の表紙は、『ザ・オーケストラマッチ 新日本プロレス × オーケストラ（京都フィル特別交響楽団）』より棚橋弘至、舞台『ウロボロスー警察ヲ裁クハ我ニアリー』再演が登場！ プロレス観戦における魅力の一つであるレスラーたちの”入場曲”に焦点を当てた、コンサートホールでの特別なステージについて、新日本プロレスの棚橋弘至が公演への期待を語ります。 ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。 ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。

今月のPICK UPインタビュー

○小池徹平 ミュージカル『ETERNITY』 ○舞台『ウロボロスー警察ヲ裁クハ我ニアリー』再演 ○ふぉ～ゆ～ 舞台『隅田川ヤングロード物語3 ～嗚呼！星屑の彼方にふぉ～エヴァー～』 ○もも & 根本宗子 音楽劇『超、Maria』 ○成井 豊 & 多田直人 『無伴奏ソナタ -The Musical-』

○真飛 聖 & sara こまつ座 第159回公演『マンザナ、わが町』

○貫地谷しほり こまつ座 第160回公演『頭痛肩こり樋口一葉』 ○ Takassy & 石川湖太朗 NELKE WEST PROJECT vol.2 舞台『ペパロニ・ヴァンパイア』 ○水島 裕 & 山寺宏一 & 野坂 実 『TASTE OF SOUND WAVE “Readings with Live music; Sherlock Holmes #６”』 ○田代万里生 & 小野田龍之介 & 音くり寿 & ドー・ファン・ザ・ハン ミュージカル『アニオー姫』 ～ Hẹn gặp lại 再び～ ○木粼ゆりあ & 平松可奈子 & 秋葉友佑 劇団CATMINT 第22回公演『蛇苺』 ○金子仁美 東京バレエ団 はじめてのバレエ『白鳥の湖』 ○針山愛美 & 倉智太朗 PASONA Awaji World Ballet『with Love ～バレエ「鶴の恩返し」と和の鼓動～』 ○棚橋弘至 『ザ・オーケストラマッチ 新日本プロレス × オーケストラ（京都フィル特別交響楽団）』 ○ペルピンズ-PeruPines- 『THE UNITY SUPER VOICES』 ○安奈 淳 シャンソンの祭典『第64回 パリ祭』

シアター情報誌「カンフェティ」について

シアター情報誌「カンフェティ」

＜シアター情報誌 カンフェティ概要＞ ▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜 ▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション ▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー ▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など 合計1,500ヵ所超 設置箇所一覧（https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php） ▼バックナンバーはこちら https://service.confetti-web.com/freepaper/viewer/confetti_ichiran.php ＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞ ▪発行日：2024年3月（2月1日発行）隔月発行 ▪発行部数：5万部／2ヵ月 ▪形態：両A面、A5・16ページフルカラー ▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など ▪詳細：https://magazine.confetti-web.com/news/51708/

会社概要

ロングランプランニング株式会社

2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。 所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地 代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか) 設立年：2004年2月20日 資本金：3千万円 主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行 チケット販売サイト「カンフェティ」の運営 その他興行支援、イベント主催者のサポート業務 旅行業 ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営 URL：https://longrun.biz/