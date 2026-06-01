DUNLOPグループの（株）ダンロップスポーツマーケティングは、国内で展開するダンロップスカッシュボール4種について、より多様なニーズに応えたラインアップを実現するために、商品名、パッケージ、ドットカラーをリニューアルします。

メーカー希望小売価格は、「PRO」 、「PRO WHITE」 、「CLUB」が715円（税抜650円） 、「GAME BLUE」（3個入り）が2,200円（税抜2,000円）です 。ダンロップのスカッシュボール全機種は、世界スカッシュ連盟および日本スカッシュ協会の公認球です。2026年8月頃から順次新商品へ切り替え※1となります。

※1：現在国内取り扱いは5種ですが、ジュニア向けの「FUN」は廃番となり、今後4種となります。現在販売中の商品の在庫がなくなり次第、順次新商品に切り替わります。

■ダンロップスカッシュボールの特長と概要

| | PRO | PRO WHITE | CLUB | GAME BLUE | |---|---|---|---|---| | 変更箇所 | ・ボールマーク変更 ・パッケージを刷新 | ・ボールマーク変更 ・シングルドットから ダブルドット※2に変更 ・パッケージを刷新 | ・ボールマーク変更 ・名称変更（COMPETITIONの後継品） ・パッケージを刷新 | ・ボールマーク変更 ・名称変更（INTROの後継品） ・ボールサイズ変更（44mmから40mm※3に） ・パッケージを刷新 | | 対象 | ハイレベルなプレーヤー、および公式トーナメント用 | ハイレベルなプレーヤー、および公式トーナメント用（オールグラス大会専用球） | 中上級者 一般プレーヤー用 | 初心者 ジュニア用 | | 弾み | 低 | 低 | 中 | 高 | | カラー | ブラック （ダブルイエロードット） | ホワイト （ダブルイエロードット） | ブラック （シングルイエロードット） | ブラック （シングルブルードット） | | 素材 | ゴム | ゴム | ゴム | ゴム | | メーカー 希望小売価格 | 1個715円 （税抜価格650円） | 1個715円 （税抜価格650円） | 1個715円 （税抜価格650円） | 3個2,200円 （税抜価格2,000円） | | 原産国 | フィリピン | フィリピン | フィリピン | フィリピン |

※2：スカッシュボールは、プレーヤーのレベルや競技シーンに合わせ、表面に印字されたドットの数と色で「弾み」と「スピード」が区別されています。「PRO WHITE」（「PRO」のホワイトカラー）は、弾みを抑えた世界共通の競技用モデルであり、公式大会や上級者のプレーで標準的に使用される最も難易度の高いボールです。

※3：前モデル「INTRO」は44mmでしたが、お客様からのニーズにこたえ、新商品の「GAME BLUE」は他のボールサイズと同じ40mmに変更になりました。スカッシュボールの選び方や特長など、詳しくは以下URL「スカッシュを知る」ページをご覧ください。

https://sports.dunlop.co.jp/squash/about/

【スカッシュボールの商品詳細は以下URLをご覧ください】

https://sports.dunlop.co.jp/squash/products/squashball/

当社グループは2026年より、コミュニケーションブランドをDUNLOPに統一しました。

DUNLOPは、「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値を、すべての商品・サービスで体現し、革新的な体験を通じて世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求していきます。

ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」には、挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続けるという想いを込めています。

以上

＜お客様のお問い合わせ先＞ （株）ダンロップスポーツマーケティング カスタマーサービス室 電話：0120-30-1129 https://sports.dunlop.co.jp/squash/

＜報道関係者のお問い合わせ先＞ （株）ダンロップスポーツマーケティング テニス営業推進部 dunlopsports.pr@dunlopsports.co.jp