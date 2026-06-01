セルフウェディングフォト・前撮り専門スタジオ「INAI WEDDING」（運営：株式会社World map、所在地：東京都豊島区）は、梅雨入りに合わせ、東京店にて「梅雨快適キャンペーン」を開始します。 湿気で髪やメイクが崩れやすいこの季節に向け、ストレートアイロン・あぶらとり紙・汗拭きシート・メイクキープミストなどの身だしなみ対策アイテムをスタジオに完備。完全貸切の屋内スタジオで、天候に左右されず快適に前撮り・後撮りを楽しめる環境を整えました。あわせて、期間・組数限定で撮影や準備時間の10分延長と梅雨限定のコンフェッティ（紙吹雪）演出をプレゼントします。

■ 梅雨の前撮り、最大の不安は「髪・メイクの崩れ」と「天候」

梅雨の時期は、湿気による髪のうねりや広がり、メイク崩れがカップル、とりわけ花嫁にとって大きな悩みとなります。また、屋外ロケーション撮影では雨天による延期・キャンセルのリスクもつきまといます。「せっかくの前撮りを、ベストな状態で残せるのか」という不安から、この季節の撮影をためらう声は少なくありません。

■ 屋内・完全貸切スタジオ × 湿気ケア完備で「崩れない・延期しない」を実現

INAI WEDDINGは、カメラマン不在・完全貸切の屋内セルフ撮影スタジオです。屋内撮影のため雨天でも延期の心配がなく、予定通りに撮影できます。さらに今回のキャンペーンでは、梅雨の悩みに直接応えるべく、以下の身だしなみ対策アイテムをスタジオに完備しました。 ・ストレートアイロン（湿気による髪のうねり・広がり対策） ・あぶらとり紙 ・汗拭きシート ・メイクキープミスト（メイク崩れ対策） ほか、撮影前の身だしなみを整えるアメニティ各種 完全貸切のプライベート空間で、人目を気にせず何度でも身だしなみを整えながら、ベストな状態で撮影に臨めます。

■ 梅雨をたのしむ撮影アイテムも用意

雨の季節ならではの情緒を写真に残せるよう、撮影アイテムも充実させました。 ・かわいいアンブレラ（傘を使った季節感のある演出カット） ・紫陽花（あじさい）ブーケ（6月ならではの季節の花を取り入れた撮影） 屋内スタジオでありながら、梅雨らしい季節感のある一枚を残すことができます。

■ 期間・組数限定の予約特典

梅雨入りに合わせ、対象期間内に東京店をご予約・ご来店のお客様に、以下の特典を期間・組数限定でプレゼントします。 ① 撮影または準備時間 10分延長（ゆとりを持って身だしなみを整え、納得のいくまで撮影いただけます） ② 梅雨限定コンフェッティ演出（あじさいカラーの紙吹雪を使った、この季節だけの華やかな撮影カット） 対象店舗：INAI WEDDING 東京店 対象組数：先着 50 組 予約方法：https://inaiwedding.jp/ その他：予約時に「梅雨快適キャンペーンみた」とお伝えください

INAI WEDDING の特長

・年間1000組以上のカップルが来店するセルフウェディングフォトスタジオのパイオニア ・ウェディングフォト相場の約80%オフ・2万円台でもドレス＆タキシード込み の圧倒的な価格 ・カメラマン不在・完全貸切 のプライベートなセルフ撮影スタイル ・全カット補正データを納品（撮影当日も撮ったままのデータを全データ納品） ・東京・横浜・名古屋・大阪・福岡・鳥取の全国6エリアに展開

会社概要

会社名：株式会社World map 所在地：東京都豊島区南大塚3-38-9 エコービル3階 事業内容：セルフウェディングフォト・前撮りスタジオ「INAI WEDDING」の運営 公式サイト：https://inaiwedding.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/inaiwedding_photostudio/