ディグル株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 清貴)は、AI時代のSaaSの在り方やDiggleでの取り組みに関して、2026年5月に取締役CTO 水上 駿にインタビューを実施しましたので公開いたします。 経営とは人の営みであり、経営管理という領域は、その人の曖昧さをつなぐことで成り立っています。部門間の認識のズレを埋め、言語化されていない判断の背景を引き出し、暗黙知をロジックに変換する。そうした過程の中で人間が泥臭くやるしかなかった作業の多くをAIが担えるようになりました。 経営という営みの中で、いまSaaSが、人が、果たすべき役割とは何か。Diggleの向き合う姿勢と具体的な取り組みを、取締役CTO 水上が語ります。

AIはビジョン実現の必然である

━━Diggleのコーポレートビジョンは「経営の動脈になる。組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」ですが、その中でAIはどういう位置づけになっていますか？

水上：AIは、動脈の中で「知性」に当たる部分だと思っています。人間で言うと、動脈と知性は別物ですよね。これまでのSaaSは、人と人のコミュニケーションをつなぐ「動脈」の役割を果たしてきました。ただ、従来のソフトウェアは決まった形でしか動けない、ある種ハードな部分があって、決まった業務フローの中にしか組み込めなかった。 AIがあると、その「知性」の部分に入り込めるんです。これまで人間にしかできなかった、曖昧なタスクや判断が必要な領域にも対応できる。「SaaSは動脈で、AIは知性」というイメージです。

━━「経営の動脈になる」という言葉の解釈は、AIの進化の中で意味合いは変わりましたか？

水上：元々は、人と人のつながりをちゃんと作っていく、コラボレーションに主眼を置いていました。ただAIが出てきたことで、そこをさらに超えて、人間が最後に意思決定をするその直前のところまで、AIで価値を提供できるようになってきたと思っています。 例えば、経営判断のサジェスト、どんなオプションがあってそれぞれを選んだ場合どうなるかのシミュレーションといったところまで、AIによって瞬時に実現ができるようになってきた。これまで持っていた「動脈」のイメージより、もっと深いところまで踏み込んでいけるようになっている。一言で言うと、意思決定の質を上げていく、というところまで担う意識が強まりました。

経営管理とAIは、なぜ相性がいいのか

━━「SaaS is Dead」という言葉が広がり、さまざまな領域でSaaSの価値が問われています。経営管理は、AIによってどう変わると見ていますか？

水上：まずソフトウェア全体として考えると、できることのベースラインが大きく上がっています。特に上がったのが、これまで人間にしかできなかった部分です。 プログラムは基本的には予測可能な動きしかできない。一方で人間は、曖昧なインプットを受け取って、曖昧なアウトプットを出せる。AIはその「曖昧なINとOUT」を、かなりの水準で実現できるようになっています。 この「曖昧さを扱える」という点で、経営管理はAIと相性が非常にいい領域なんです。例えば財務会計は、法律で規定されていてやること・型が決まっているので、むしろ従来のプログラムのほうが精度が高い。でも経営管理は決まった答えがなく、部門間のソフトなコミュニケーションや事業の解像度を上げるといったスキルが必要で、曖昧さをつなぐ部分がとても大きい。 具体的にいうと、事業部への見込入力依頼の文章を考えること、数値の異常検知、経営報告資料のグラフ化・表現変換など、細かい業務フローの随所でAIが入り込める。経営管理領域は、変えられるところが多すぎて困るくらいあります（笑）。

━━では「SaaSはなくなる」という声についてはどう思いますか？

水上：それはないと思います。AIはデータベースを持っているわけでも、予算や見込を管理しやすいUIを持っているわけでもない。事業部に「1年間の予算を入れてください」と言っても、チャット画面では入力できません。データを入れやすいUI、管理しやすい構造など、人間が動きやすいレールとしてSaaSの役割はなくならない。AIはその上に乗る知性の層です。

━━ AIがあると、経営管理SaaS的なものを誰もがすぐにつくれるようになるのでは、という声もあります。それに対してはどう考えますか？

水上：当然一定のリスクはあります。どの領域でも開発効率が飛躍的に上がり、ソフトウェア自体を作るコストが極端に下がりました。一方で、業務に親和性の高い、かゆい所に手が届くシステムに仕上げるためには、経営管理の業務解像度を高いレベルで持ったうえで機能を考え抜かなければなりません。AIでとりあえず60点を出すまでは一瞬でできても、そこから90点まで詰めるには、そこにデファクトスタンダードを作ろうと思えば、顧客以上に業務を知り尽くす必要があります。10年間、DiggleIに積み上げてきたナレッジは、そう簡単に模倣できはしません。

人の役割は、4つに変わる

━━AIが進化する中で、「人の役割」はどう変わると考えていますか？

水上：AIと人の関係については、4つに分けて考えています。 1つ目は、人からAIに置き換わる部分。単純な論理の組み立てや情報の紐付けなど、ちょっと考えればわかる作業です。シミュレーションモデルを作るとか、データを別のシートから拾ってきてコピペするといった作業は、AIでできるようになってきています。 2つ目は、AIにはできない・人がやる部分。もっとも重要なのは「責任を負うこと」です。AIは最終的に責任は負ってくれないので、AIのアウトプットが間違っていないかは人間が確認し、修正する必要があります。もう一つは「意思を込めること」。今後どの企業も、AIはデータに基づいてある程度客観的なオプションを提示できるというのがベースラインになると思います。そのうえで、企業には言語化されていない存在意義や理念、カルチャー、文脈があり、そうした非言語的知識からくる意思によって、一捻り加えて意思決定を差別化していくこと、それは一企業としての存在理由そのものに同義であるから、必然的に、意思をこめる行為はなくならないと思います。万が一、全企業がAIに判断を委ねるのであれば、会社を分けている意味が次第に薄れていくと思います。 3つ目は、人が新たに手をつける部分。現場にしかない暗黙知を言語化してAIに食わせる、AIが繰り返すミスを修正するプロセスを設計するといった、AI活用のPDCAを回す仕事も新しく生まれてきます。 そして4つ目が、AIにしかできない部分です。人はどうしても何らかのインセンティブや立場に引きずられた判断をしてしまいます。そしてこうした問題は、組織が大きくなるほど深刻になります。サイロ化が進んだ企業では、部門ごとに追っている数字も、守ろうとしている利害も違う。横断的に全体を見渡すことが難しく、どうしても個別最適の判断が増えてしまいます。それにより部門間の溝も、会社が大きくなるほど広がりやすくなります。 AIはそのバイアスなしにデータを見て「プランBのほうが利益を最大化できる。一方、Aだと利益は既存ラインに収まるが◯◯のリスクは少ない」といった分析を冷静に出せる。人間の意思決定に、AIが仲介役として入る。これがDiggleが提供しているFP&Aエージェント®️で目指している世界観の一つです。

FP&Aエージェント®️が向き合う、エンタープライズ企業の現実

━━FP&Aエージェント®️では、具体的にはどんな価値を提供していこうとしていますか？

水上：バイアスのない全体最適な示唆、部門間の仲介、そうしたところをFP&Aエージェント®️が担う未来を描いています。そしてこれは、データさえあれば、フィジビリティ(実現可能性)としてはそこまで難しくないと考えています。 ただ、現実としてエンタープライズ企業のお客さまと話していると、手前の段階でまず大きな壁があると感じています。例えばどのシステムに何のデータが入っているかが担当者でないとわからない、前任者が設定したままで誰も把握していない、そもそもデータ化されていない、紙で回っている…そういう状況が普通にあります。 「AI活用」の前に、まず「データ活用」という前提があります。ただ例えば部門マスタを統一するだけで2年といった歳月がかかる。そうした地味な部分に向き合わないと、AIに取り込むデータの質が下がり、アウトプットも悪くなってしまいます。

━━その「地味だけど必須なこと」に、Diggleはどう向き合っていきますか？

水上：SaaSという土台を提供しつつ、人によってその仕組みづくりまで伴走するところが、Diggleの価値だと思っています。ツールを渡して終わりではなく、そこまで踏み込むことをDiggleはこれまでずっとやってきました。 本来FP&Aは、事業部に深く踏み込んで、製品のどのコスト構造がどんな変数になっているかといった部分まで解像度が高くないとできません。ただ実態として、経営企画の方達は日々の処理業務に時間を多く取られていて、事業に深く入り込んでいくことを難しく感じているケースも少なくない。やりたい気持ちはあっても、踏み込んでいきにくいのが業務の構造上あります。 Diggleは、そのギャップを埋められる存在でありたいと思っています。システムを入れれば終わりではなく、そもそものあるべき業務設計・整理から、管理会計の高度化まで、人が伴走する。今年3月には「Diggle経営管理コンサルティング」サービスもスタートしました。テクノロジーとコンサルティング、両面から企業の経営管理課題に向き合っています。

人への理解とAI活用は、セットでつながっている

━━ 改めてコーポレートビジョン「経営の動脈になる」に向けて、Diggleが今注力していることは何ですか？

水上：どこまでいっても「人」によって生じている課題に向き合うことが大事だと思っています。テクニカルにできることはだいたいわかる。でもそれより、人の行動・動機・なぜこういうことが起きるのか、に向き合い続けることが一番大事です。 AIで人のプロセスを置き換えようとするなら、まず人が何をやっていたかを深く理解しないといけない。現場にしかない暗黙知を言語化してAIに食わせるにしても、そのプロセスで何が起きているかをわかっていないとAIは正しく動かない。人への理解とAI活用は、実はセットでつながっているんです。 Diggleはここ1年かけて人員管理や設備投資管理など、4つの領域で新規事業を立ち上げました。このマルチプロダクトの挑戦は、AIにとって良質なデータを広げる意味でも機能しています。経営管理の領域は、ヒト・モノ・カネのデータが複数にまたがって存在している。データの幅を広げて、よりよい土台を提供していくことは、AI時代においてもSaaSの核心的な価値だと思っています。

※「FP&Aエージェント®」はディグル株式会社の登録商標です

■ディグル株式会社について

ディグル株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える「Diggle予実管理」をはじめとした、「ヒト」「モノ」「カネ」の最適なリソースアロケーションを実現する複数プロダクトの開発・提供を行っています。「経営の動脈になる。──組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。 https://diggle.jp/company/about/

【会社概要】 会社名：ディグル株式会社 所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー 12F 代表者：代表取締役 山本 清貴 設立日：2016年6月9日 事業内容：経営管理プラットフォーム「Diggle」の開発・提供 URL：https://diggle.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 ディグル株式会社 広報担当宛 pr@diggle.team 080-4740-7189(上砂かみさご)／070-1306-6893(嶋田)