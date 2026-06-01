DIGGLE株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山本 清貴)は、2026年6月1日月曜日付で「ディグル株式会社」へ社名変更、およびロゴをはじめとするビジュアルアイデンティティ(VI)刷新をしたことをお知らせします。またそれに伴いコーポレートサイトおよび採用サイトを新規公開いたしました。

■社名変更／VI刷新の概要

社名について

新社名：ディグル株式会社 旧社名：DIGGLE株式会社 英文表記：Diggle Inc. 新プロダクト名：経営管理プラットフォーム「Diggle」 旧プロダクト名：経営管理プラットフォーム「DIGGLE」 変更日：2026年6月1日月曜日 本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目19－19 恵比寿ビジネスタワー12F 代表：代表取締役 山本 清貴 ※本社所在地、代表に変更はありません

VIについて

・新ロゴ

・コンセプトの説明

・使用例

コーポレートサイトを新規公開しました

https://corp.diggle.jp

採用サイトを新規公開しました

■社名変更／VI刷新の背景

https://corp.diggle.jp/recruit

今回の刷新は、事業の成長と今後の展開を見据え、ブランド全体の一貫性と拡張性を高めることを目的に実施したものです。マルチプロダクト展開にフィットするロゴ設計へ見直すとともに、中長期的に目指す顧客層に適したビジュアルコミュニケーションへ刷新しました。あわせて、より広い認知と浸透を見据え、登記上の正式社名も英語表記からカタカナ表記へ変更しています。

■コメント

□代表取締役 山本 清貴 社名とミッションをモチーフにした新たなロゴの発表ができて嬉しいです。これからも、ミッションの実現に向けて多くの企業様にその価値を届けること、新しいサービスを生み出すことをお約束してまいります。

□取締役CTO 水上 駿 今回の刷新では、見た目の変更だけではなく、私たちが今後どのような価値を届けていくのかを改めて整理しました。 AIの進化によって、経営における意思決定や業務のあり方は大きく変わり始めています。私たちは、AIを単なる効率化の手段ではなく、組織に数字と意思を張り巡らせ、経営の循環を支える基盤になるものだと考えています。 新しいロゴやデザインシステムには、そうした未来への拡張性を込めました。今後もテクノロジーとAIの力で、企業の成長可能性を掘り起こし、「経営の動脈になる。」というビジョンの実現に取り組んでまいります。

■ディグル株式会社について

ディグル株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える「Diggle予実管理」をはじめとした、「ヒト」「モノ」「カネ」の最適なリソースアロケーションを実現する複数プロダクトの開発・提供を行っています。「経営の動脈になる。──組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。 https://corp.diggle.jp

【会社概要】 会社名：ディグル株式会社 所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー 12F 代表者：代表取締役 山本 清貴 設立日：2016年6月9日 事業内容：経営管理プラットフォーム「Diggle」の開発・提供 URL：https://diggle.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 ディグル株式会社 広報担当宛 pr@diggle.team 080-4740-7189(上砂かみさご)／070-1306-6893(嶋田)