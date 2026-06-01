2026年5月、YCPホールディングス（本社：シンガポール、取締役兼グループCEO：石田裕樹）は、新たなホワイトペーパー「インド物流産業：成長と価値創出に向けたロードマップ」を公開いたしましたのでお知らせいたします。本ホワイトペーパーでは、インド物流産業における構造変化の進展と、それに伴い投資家・事業者・企業に生じる事業機会について包括的に分析しています。

現在3,000億～3,500億米ドル規模のインド物流市場は、2030年までに5,000億米ドル超へと拡大する見込みであり、世界平均を上回るペースで成長しています。その背景には、世界有数の高成長経済圏としてのインドの地位に加え、旺盛な国内消費の拡大、製造業振興政策の推進、ならびに貿易量の増加があります。 本ホワイトペーパーでは、インド物流産業が単なる市場規模の拡大に留まらず、より本質的な構造変化の局面にあることを指摘しています。従来は分断されコスト重視の機能に過ぎなかった物流は、政府による物流インフラへの大規模投資、デジタルプラットフォームの普及、Eコマースおよびクイックコマースの成長を背景に、戦略的ケイパビリティへと進化しています。 特に有望な機会領域として、①マルチモーダル物流パークや貨物ターミナルなどの周辺物流インフラ、②近代的倉庫やラストマイルネットワークを含む国内流通インフラ、③3PL・4PLおよびデジタルフレイトソリューションを含む統合型物流サービス、の3点を挙げています。 また、市場参加者の動向についても整理しています。インフラ資産の開発は官民連携（PPP）が中心となる一方、倉庫・物流サービス分野では、統合やM&A、プラットフォーム型モデルを通じた規模拡大が進展しています。 YCPのマネージングパートナーであるJatin Gulatiは次のように述べています。 「多様な成長機会が存在するこの市場において、戦略的ポジショニングとオーガニック成長、さらに的を絞ったM&Aを組み合わせ、地域・セクターごとの事業特性に即して実行する企業こそが、際立った価値を獲得できる立場にあります。」 本ホワイトペーパーは、インドを成長市場として評価・検討する戦略投資家、ファイナンシャルスポンサー、物流事業者、ならびにグローバル参入企業に対し、意思決定に資する示唆を提供することを目的としています。ぜひ下記URLから全文をご確認ください。

https://ycp.com/ja/insights/whitepaper/india-logistics-industry

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