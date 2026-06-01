TOKAI RADIOは、5月30日(土)から6月7日(日)まで展開するキャンペーン「TOKAI RADIO Summer Special」の一環として、6月7日(日)放送の「東海オンエアラジオ+」(毎週日曜日22時00分～22時30分)で、特別企画「メイド喫茶R」を実施する。 「東海オンエアラジオ+」は、愛知県岡崎市を拠点に活動する動画クリエイターグループ・東海オンエアのメンバーが出演するラジオ番組。今回は、虫眼鏡とりょうが、メイド喫茶の店員として登場し、リスナーから寄せられた悩み相談に応える特別企画を届ける。なお、番組ビジュアルに使用している画像はAIで生成したものだが、当日は実際にメイド衣装を着用して放送を行う。

リスナーの悩みに、メイドに扮した 虫眼鏡・りょうが回答

番組ならではのゆるく親しみやすい空気感の中で、虫眼鏡とりょうがメイドに扮しリスナーを癒やす内容となっており、学生生活や恋愛、人間関係など幅広い悩みに対し、2人ならではの視点で回答する。 また、番組内で悩みが採用されたリスナーには、「番組オリジナルサイン入り生写真」と「番組オリジナルステッカー」をセットでプレゼントする。

虫眼鏡、りょう、としみつの私物プレゼントも キーワードは番組内で発表

恒例企画となっている私物プレゼントも実施する。当日出演の虫眼鏡、りょう、そして出演予定の無いとしみつの貴重な私物が当たる。 以前の私物プレゼント企画では、虫眼鏡から漫画「キングダム」全巻、ゆめまるやとしみつからブランド物がプレゼントされるなど、プレゼントは多岐にわたっている。 私物プレゼントの詳細、また応募に必要なキーワードは番組内で発表される。

https://www.tokairadio.co.jp/program/toa/

【番組概要】 ■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko ) ■番組タイトル：東海オンエアラジオ+ (日曜日22時00分～22時30分) ■放送日時：2026年6月7日(日)22時00分～22時30分 ■出演：虫眼鏡 / りょう (東海オンエア) ■メッセージボード：https://form.tokairadio.jp/toa ■番組X：@toaradio1332 ■番組ハッシュタグ：#東海オンエアラジオ ※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる