株式会社ライフコーポレーション（代表取締役社長執行役員：岩崎 高治、以下「当社」）は、公益財団法人日本バスケットボール協会（以下「JBA」）とサポーティングカンパニー契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。 当社はこれまで、「おいしい・ワクワク・ハッピー」をスローガンに掲げ、日々の食を通じて地域のお客様の豊かな暮らしに貢献してまいりました。 スポーツが持つ、人々に活力や感動を届ける力に共感し、このたび日本バスケットボール界のさらなる発展に貢献すべく、本パートナーシップの締結に至りました。 本契約を通じて、日本代表チーム「AKATSUKI JAPAN」の活動を支援するとともに、バスケットボールを通じた地域社会への価値創出を推進し、皆さまから信頼されるスーパーマーケットを目指してまいります。

■株式会社ライフコーポレーション会社概要 企業名：株式会社ライフコーポレーション 本社：大阪本社 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-2-22 東京本社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー13F 設立：1956年 代表者：代表取締役社長執行役員 岩崎 高治 事業内容：スーパーマーケット事業 ■株式会社ライフコーポレーション 岩崎高治 このたび、日本バスケットボール協会様とのパートナーシップを締結できることを大変嬉しく思います。 当社は、「持続可能で豊かな社会の実現」を経営理念に掲げ、日々の食を通じた健康づくりに取り組んでおり、日本バスケットボール協会様の「バスケで日本を元気に！」との理念および「国民の心身の健全な発展に寄与し、豊かな人間性を涵養する」との方針に深く共感しました。 本パートナーシップを通じて、日本代表「AKATSUKI JAPAN」の活躍を応援するとともに、スポーツと食の価値を掛け合わせた取り組みを推進し、地域社会に貢献してまいります。 ■公益財団法人日本バスケットボール協会 島田慎二会長 この度、ライフ様を日本バスケットボール協会の新たなパートナーとしてお迎えできることを、大変嬉しく思います。 アスリートにとって、日々の食事は何よりも大切な基盤です。地域の人々の健康な食卓を支えるライフ様との連携は、日本代表選手のみならず、全国のバスケットボールプレーヤーやそのご家族にとっても、食とスポーツの関係を再考する素晴らしいきっかけになると確信しています。 ライフ様の強力なサポートを追い風に、「食」と「スポーツ」の融合で、バスケットボール界全体のさらなる発展を目指してまいります。