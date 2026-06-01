株式会社KOZOU（大阪府大阪市、代表取締役社長 堀川 大地）が運営する「豚骨魚介ラーメン 小僧またおまえか。」は、「濃厚ホルモンまぜそば」（土佐堀店）、「背脂台湾まぜそば」（南森町店）を2026年6月末までの期間限定メニューとして発売いたしました。

■土佐堀店は大人気・ホルモンまぜそばが復活！

昨年販売し、大変好評いただいた「濃厚ホルモンまぜそば」を期間限定で再販いたします。豚骨スープと魚介だしがベースの特製旨辛ダレに、ぷりぷり食感のホルモンとたっぷりのニラや生にんにくでパンチを効かせた一杯！鰹節と海苔の風味、とろりとした卵黄の濃厚な旨みを加え、ひと口ごとに旨味の層が広がる贅沢な味わいです。

■南森町店は「背脂まぜそば」を台湾アレンジ！

南森町店限定の大人気メニュー「背脂まぜそば」を台湾まぜそば風にアレンジしました。オリジナル台湾ミンチのピリッと痺れる辛さに、背脂のコクが加わった旨味たっぷりの一杯です。豪快に混ぜて食べると癖になること間違いありません！ いずれの商品も大盛り無料！ぜひご堪能ください。

＜商品情報＞

■商品名・価格：「濃厚ホルモンまぜそば」 1,490円（税込） ※大盛り無料 ※生にんにくは玉ねぎに変更可能 ■販売期間：2026年6月末まで ■販売店舗：土佐堀店 ■商品名・価格：「背脂台湾まぜそば」 1,390円（税込） ※大盛り無料 ※生にんにくは玉ねぎに変更可能 ■販売期間：2026年6月末まで ■販売店舗：南森町店

＜店舗情報＞

豚骨魚介ラーメン 小僧またおまえか。 土佐堀店

住所：大阪府大阪市西区江戸堀1－24－10 肥後橋原田ビル1階 営業時間：11:00～15:00（ラストオーダー14:30） 18:00～22:00（ラストオーダー21:30） 定休日：なし

豚骨魚介ラーメン 小僧またおまえか。 南森町店

・住所：大阪府大阪市北区天神橋1－18－8 ・営業時間：11:00～15:00（ラストオーダー14:30） 18:00～22:00（ラストオーダー21:30) ・定休日：なし

【「またおまえか。」の意味とは】

「豚骨魚介ラーメン 小僧またおまえか。」は、レンゲが立つほど濃厚な豚骨スープが話題の「極濃豚骨 らーめん小僧」を運営する株式会社KOZOUが、3業態目として2019年にオープンしました。 ラーメン業界で「またおまえか」という言葉は、「魚介豚骨系のよくある味」という意味で、略して「またおま系」と呼ばれています。そんなやり尽くされた「またおま系」にあえて挑戦し、屋号とは裏腹に「またおまえかとは言わせない」という思いで日々営業しています。 らーめん小僧の極濃豚骨スープに、鹿児島県枕崎産のかつお節、高知県土佐清水産の宗田かつお、熊本県牛深産のさば節、うるめいわし、まいわし、道南産の真昆布など、8種類の魚介からとった出汁を加えた厚みのあるうまみと魚介が深く香るスープが自慢のラーメンです。

https://kozou53.jp/kozou-mata-omaeka/

【株式会社KOZOUについて】

2014年2月に大阪府大阪市福島区で「極濃豚骨 らーめん小僧」を創業し、現在は大阪府内を中心にラーメン店5店舗、スパイスカレー専門店1店舗を運営しています。 らーめん小僧の豚骨スープは、水と豚骨だけを圧力釜で一気に炊き上げる極濃スープです。一番人気のメニュー「禁断らーめん」は、さらに創業時から禁じ手としてきた背脂を加え、豚骨スープの濃度を限界突破した一杯。その濃度の高さはスープに突き刺さったレンゲが表しています。 “濃厚民族”と呼ばれる濃厚なラーメンを求める方々にご支持いただき、らーめん小僧の人気に火が付くきっかけにもなりました。JR福島駅（大阪）から徒歩７分ほどの狭い路地裏という立地にもかかわらず、極めて濃厚な豚骨ラーメンを求めて多くのお客様にご来店いただいております。

https://kozou53.jp/