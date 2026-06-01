株式会社レイクニュータウン(所在地：長野県北佐久郡軽井沢町発地342-59 レイクニュータウン内)が運営する「軽井沢レイクガーデン」は、6月12日(金)～7月5日(日)まで、ローズシーズンとなります。

モーニングローズデイとして、6/13(土)、14(日)、20(土)、21(日)、27(土)、28(日)、7/4(土)、5(日)は朝7時から営業します。





ローズシーズン2026





バラを中心に、軽井沢の風土にあった四季折々の植物を楽しめるナチュラルガーデンです。約1万坪(33,000m2)の敷地には、水辺の庭園を中心に8つのエリアを展開し、そのうち4つのエリアでバラを楽しめます。

軽井沢のローズシーズンは、緑深まる6月～7月。高原ならではの冷涼な軽井沢は、首都圏などよりやや遅れて花期がやってきます。最も美しいのが、6月の中旬～7月上旬にかけてとなります。

※霜等の影響で、花期がずれることもあります。





散策のあとは、直営店「メアリーローズ」で、雑貨・菓子・ガーデングッズ等のショッピングも楽しめます。苗売り場「ガーデンショップ」では、薔薇・宿根草・おすすめの肥料等お買い得商品が揃います。









【レンタルスペース「ガーデンカルチャークラブ」】

マナーハウス2階に多目的レンタルスペース「ガーデンカルチャークラブ」を設置しており、イベントスペースとしてご利用いただけます。





エントランス

噴水





【軽井沢レイクガーデンのバラの特徴とエリア構成】

イングリッシュローズを中心とした「イングリッシュローズガーデン」

フレンチローズを中心にクレマチスとバラのパーゴラが魅力の「フレンチローズガーデン」

原種のバラと宿根草がミックスされ、石に囲まれた「ラビリンスローズガーデン」

日本最大級のバラの小径で香り豊かなバラを楽しめる「フレグランスローズパス」

全部で約400種類・3,500株のイングリッシュローズ・フレンチローズおよび原種のバラに加えて、この時期は宿根草(約300種類・20,000株)も見頃です。

※イベント情報等についてはHPをご覧ください https://www.karuizawa-lakegarden.jp/





ガゼボ

ラビリンスローズガーデン





【レイクガーデン概要】

場所 ：長野県北佐久郡軽井沢町レイクニュータウン

運営 ：株式会社レイクニュータウン

開園期間：ローズシーズン(6/12(金)～7/5(日))9時～17時(最終入園16時半)

入園料 ：大人2,000円 小人1,000円(税込)





※開花状況により期間が変更する場合もございます。

※最終入園時間は、閉園30分前となります。

※開設：2007年4月









【モーニングローズデイ】

開催日 ：6月13日(土)・14日(日)・20日(土)・21日(日)・

27日(土)・28日(日)・7月4日(土)・5日(日)

営業時間：7:00～ (通常営業9:15～)





※早朝、20℃前後の花が開花する頃、香りが広がります。





メガネ橋ローズシーズン

ガーデンショップ

お土産店メアリーローズ

ガーデンカルチャークラブ2F

イングリッシュローズガーデン





【会社概要】

会社名 ： 株式会社レイクニュータウン

所在地 ： 長野県北佐久郡軽井沢町発地342-59 レイクニュータウン内

設立 ： 昭和48年設立

事業内容： ガーデン・施設の運営

URL ： https://www.karuizawa-lakegarden.jp/









【本リリースに関する取材などのお問い合わせ】

株式会社レイクニュータウン 軽井沢レイクガーデン

TEL ： 0267-48-1608

Mail： info@karuizawa-lakegarden.jp