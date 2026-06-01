TOKAI RADIOは、5月30日(土)から6月7日(日)までの期間「TOKAIRADIO Summer Special」を実施しており、期間中は各番組で特別企画を展開している。SKE48のレギュラー番組「SKE48♡1+1+1は3じゃないよ！」(土曜日21時00分～22時00分)では、「3じゃないよもSummer Specialだよスペシャル！Part②～11期生もしゃべりまくりたい！今回は全員揃って嬉しいねリベンジスペシャル！～」を6月6日(土)に実施する。出演は杉本りいな、原優寧、山村さくら、篠原京香、大村杏、森本くるみの6名。

出演メンバー6名全員の直筆サイン入り番組ステッカーをプレゼント 詳細は生放送で発表

6月6日(土)の生放送では、番組を聴いていれば必ず答えられるクイズを出題。正解者の中から抽選で1名に番組が厳選した賞品を贈呈するほか、「2じゃないよ」放送4000回記念ステッカーに出演メンバーの直筆サインを添えてプレゼントする。

メンバーのリアクションを手がかりに、誰が激辛を食べたのかを予想

また、過去に好評を博した人気企画「激辛エンディング」を特別に復活させる。同企画は、出演メンバーがそれぞれ同じ食べ物を口にする中で、1つだけ激辛のものが含まれているという内容。リスナーは、メンバーのリアクションを手がかりに、誰が激辛を食べたのかを予想しながら聴取することで番組への参加感と一体感を楽しめる仕組みとなっている。 普段は見せない素の表情や、予想外のリアクションが飛び出す点も見どころで、臨場感ある展開が期待される。

https://www.tokairadio.co.jp/program/ske48/

【番組概要】 ■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko ) ■番組：SKE48 ♡1+1+1は3じゃないよ！（土曜日21時00分～22時00分） ■日時：2026年6月6日(土)21時00分～22時00分 ■出演：杉本りいな / 原優寧 / 山村さくら / 篠原京香 / 大村杏 / 森本くるみ (SKE48) ■メッセージボード：https://form.tokairadio.jp/ske2-3janai ■番組プロデューサーX：みつ吉 ■番組ハッシュタグ：#SKE123じゃないよ ※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる