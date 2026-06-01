株式会社さいたまアリーナ(さいたま市中央区新都心8番地 代表取締役社長：三上 浩嗣)は、「初夏のけやき彩」を6月5日(金)～7月5日(日)の1か月間、さいたま新都心けやきひろばにて開催いたします。イベント名の通り、多彩なイベントやキャンペーンがけやきひろばにて平日・土日祝日を通じて開催されます。初夏の爽やかな風を感じながら、けやきひろばに足をお運びいただければと思います。









■2026年6月5日～7月5日 毎日その場でクーポンが当たるチャンス！

「タッチでクーポン～寄ってけヤキ！～」





2026年1月15日～3月15日の初開催時に約10万回の参加があった、交通系ICカードでオトク！「タッチでクーポン～寄ってけヤキ！～」が2026年6月5日(金)～7月5日(日)の1か月間、各日11時～21時、けやきひろば1階に再登場いたします。

PASMOやSuicaなど交通系ICカード(モバイルも含む)をタッチするだけで、けやきひろばレストラン＆ショップ館内店舗で使用できる共通のクーポン券(200円～2,000円)や個別店舗で使用できるクーポン券・金券が当たります。

なお、一部対象外の店舗もございますので、当たり券を都度ご確認いただければと思います。

平日のランチやディナータイム、お買い物、土日祝日のイベント等でのお出かけの際には、1日1回、ふるってご参加ください！





毎日その場でクーポンが当たるチャンス！

タッチでクーポン用機器





【お問合せ先】

株式会社さいたまアリーナ

TEL：048-601-1122









■2026年6月13日～14日 けやきde大道芸

けやきひろばをはじめ、さいたま新都心では冬の恒例イベントとして、毎年1月、「さいたま新都心大道芸フェスティバル」を開催しています。

今回は初夏である6月13日(土)～14日(日)11時～17時、けやきひろば2か所で開催することから「けやきde大道芸」と題し、5組のヘブンアーティスト、「ソランポ・ソラン」、「SUKE3＆SYU」、「チクリーノ」、「マサトモジャ」、「せせらぎ」による一流のパフォーマンスを実施いたします。人の凄さ、人の面白さ、人の奥ゆかしさ、人の魅力がいっぱいに詰まっていることが大道芸の醍醐味です。是非、けやきひろばに足を運んでいただき、その醍醐味を満喫いただければと思います。

なお、6月14日(日)は、埼玉県のローカルヒーローである、「家計お助け銭隊！FPレンジャー」、「彩光戦士サイセイバー」、「坂東武人 武蔵」も登場します。





空中で舞うエアリアルとジャグリング「ソランポ・ソラン」

アクロバットとコメディのナイスフュージョン！「SUKE3＆SYU」

都会に現れるさすらいの羊「せせらぎ」

街中に突然オープンする不思議なレストラン！「チクリーノ」

パラレルワールド的モジャマジック！「マサトモジャ」





(6月14日のみ)

「家計お助け銭隊！FPレンジャー」

「彩光戦士サイセイバー」

「坂東武人 武蔵」





「家計お助け銭隊！FPレンジャー」「彩光戦士サイセイバー」 「坂東武人 武蔵」





■2026年6月13日～14日 おもちゃの広場＆エデュベンチャー

6月13日(土)～14日(日)10時～16時、親子が楽しめる「おもちゃの広場＆エデュベンチャー」を、めぐるプレイスとスマイルママコム共催、株式会社さいたまアリーナ協力のもと、開催いたします。

おもちゃの広場では、東京おもちゃ美術館が選定する優良なおもちゃ【グッド・トイ】で実際に遊ぶことができます。国内外の木のおもちゃを中心に、親子で楽しめる遊びのスペースを展開します。料金は1家族30分500円で遊び放題！0歳から7歳くらいまでのお子様連れのご家族にお楽しみいただけます。

エデュベンチャーでは、スライムづくりをはじめいろいろなワークショップ(有料)と、音楽とダンスのステージも同時開催します。





おもちゃの広場＆エデュベンチャー

スライムづくりなどワークショップも開催





■2026年6月6日～7日、17日 フリーマーケットinさいたま新都心けやきひろば

6月6日(土)～7日(日)、17日(水)10時～15時、定例となっている「フリーマーケットinさいたま新都心けやきひろば」をリサイクル運動市民の会 埼玉本部が開催いたします。開放的な屋外空間でのフリーマーケットで、リサイクル品を中心に掘り出し物に出会えます。





フリーマーケット





■2026年6月20日～21日 けやきの下のマルシェ

毎月1～2回ほど、土日の昼下がりに開催するハンドメイドアイテムや加工食品、新鮮な野菜・果物の販売、大人から子どもまで楽しめるオリジナルワークショップが展開されるマーケット。

旬のおいしさや作る楽しみの詰まった「けやきの下のマルシェ」に是非お立ち寄りください。





けやきの下のマルシェ





■2026年6月28日(日)、7月5日(日) LOVE JAZZ TIME 2026

今年は4月～9月、11月に毎月1回、土日の昼下がりに開催する埼玉県ビッグバンド連盟所属の会員バンドによる演奏会。スモールバンド・ビッグバンドともに様々な編成で奏でるJAZZは、洗練されながらも親しみやすく、お客様と一体になって楽しめるのが特徴です。初夏のけやきひろばの開放的な空間で、爽やかに、印象的に吹き抜けるJAZZをお楽しみください。





LOVE JAZZ TIME 2026





【初夏のけやき彩※ 概要】

※内容変更や中止の可能性があります。





キャンペーン名：毎日その場でクーポンが当たるチャンス！

「タッチでクーポン～寄ってけヤキ！～」

期間 ：2026年6月5日(金)～2026年7月5日(日)

時間 ：各日11:00～21:00

※1日1回のみ参加可能です。

※時間外のタッチは無効です。





会場： けやきひろば1階プラザ付近

入場： 無料(交通系IC必須)

主催： 株式会社さいたまアリーナ

URL ： https://www.saitama-arena.co.jp/schedule/wp-content/uploads/sites/2/2026/06/a61591e5043d7b7d6718ea18ea5dc418.pdf





●「けやきde大道芸」

イベント名： けやきde大道芸

日時 ： 2026年6月13日(土)～14日(日) 11:00～17:00

会場 ： けやきひろば2階サンクンプラザ、

けやきひろば1階スターバックスコーヒー前

入場 ： 無料

主催 ： 株式会社さいたまアリーナ

URL ： https://www.saitama-arena.co.jp/schedule/wp-content/uploads/sites/2/2026/06/fc91e5b81e37dced509c0a5c5031545b.pdf





●「おもちゃの広場＆エデュベンチャー」

日時： 2026年6月13日(土)～14日(日) 10:00～16:00

会場： けやきひろば1階プラザ

入場： 無料

主催： めぐるプレイス／スマイルママコム

協力： 株式会社さいたまアリーナ

URL ： https://www.saitama-arena.co.jp/schedule/wp-content/uploads/sites/2/2026/04/9655a0d7-1.jpg





●「フリーマーケットinさいたま新都心けやきひろば」

日時： 2026年6月6日(土)～7日(日)、17日(水) 10:00～15:00

会場： けやきひろば2階

入場： 無料

主催： リサイクル運動市民の会埼玉本部

協力： 株式会社さいたまアリーナ

URL ： https://furima-s.com/





●「けやきの下のマルシェ」

日時： 2026年6月20日(土)～21日(日) 10:00～16:00

会場： けやきひろば1階プラザ

入場： 無料

主催： 株式会社さいたまアリーナ

運営： タイムマシーンカンパニー

URL ： https://www.keyaki-marche.com/





●「LOVE JAZZ TIME 2026」

日時： 2026年6月28日(日)、7月5日(日) 12:00～17:00

会場： けやきひろば1階プラザ

入場： 無料

主催： 埼玉県ビッグバンド連盟／株式会社さいたまアリーナ

URL ： https://saitamabigband.com/









■ 株式会社さいたまアリーナ【会社概要】

会社名 ： 株式会社さいたまアリーナ

所在地 ： 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地

資本金 ： 4億9,500万円

設立年月日： 平成9年3月27日

設立目的 ： 「さいたまスーパーアリーナ」及び

「けやきひろば」の事業管理及び管理受託

URL ： https://www.saitama-arena.co.jp/





GMOアリーナさいたまは、さいたまスーパーアリーナの愛称です。