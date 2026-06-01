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ジャパンレミットファイナンスとＡＴＭ提携を開始
〜全国のセブン銀行ＡＴＭで、海外送金資金の「入金」がより便利に〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、海外送金サービスの利便性向上を目的として、2026年6月1日（月）より、株式会社ジャパンレミットファイナンス（本社：東京都港区、代表取締役社長：Hossain MD Sarwar）と新たにＡＴＭ提携を開始いたします。
セブン銀行は、「いつでも、どこでも、だれでも、安心して」利用できるＡＴＭサービスの提供を通じ、あらゆるお客さまの日常に寄り添う金融インフラの構築を目指しています。海外送金分野においても、2024年度以降、複数の事業者とのＡＴＭ提携を順次拡大しており、本提携によりそのネットワークはさらに広がります。これにより、在日外国人の方をはじめとするお客さまは、ご自身のニーズに応じた送金サービスを選択しながら、全国のセブン銀行ＡＴＭを通じて、より便利に海外送金をご利用いただけるようになります。
ジャパンレミットファイナンスは世界160カ国以上への国際送金サービスを提供する資金移動事業者です。主に日本在住の外国人が本国へ送金するためのサービスを安価かつ高速に提供しています。
本提携により、ジャパンレミットファイナンスのサービスをご利用のお客さまは、従来の窓口や銀行振込等の選択肢に加えて、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭ*1を通じて、原則24時間365日、現金による海外送金資金の入金が可能となります。事業者が発行するカード、またはカード等を使わずにスマートフォンだけで現金の入出金ができる「スマホＡＴＭ」*2サービスを利用することで、日本の銀行口座を保有していない方や、口座を使わずに送金したい方でも、追加の手続きなく海外送金を利用することができます。
また、セブン銀行ＡＴＭは、お困りの際に備付けのインターホンから24時間365日、日本語・英語対応のコールセンターへ連絡できるほか、一部サービスでＡＴＭ画面を「やさしい日本語」に対応するなど、だれにでも分かりやすい操作画面を備えているため、金融サービスに不慣れな方でも安心して利用できる点が特長です。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
※セブン銀行ＡＴＭが設置されている施設の営業時間外はご利用いただけません。
※セブン銀行が提供する海外送金サービスの詳細はこちらをご覧ください。
*1・・・全国のファミリーマート店舗へ順次展開中の「ファミマＡＴＭ」を含む。
*2・・・「スマホＡＴＭ」サービスご利用方法の詳細はこちらをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
セブン銀行が提供する海外送金サービスの詳細
https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/
「スマホＡＴＭ」サービスご利用方法の詳細
https://www.sevenbank.co.jp/personal/useful/app/spatm/
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、海外送金サービスの利便性向上を目的として、2026年6月1日（月）より、株式会社ジャパンレミットファイナンス（本社：東京都港区、代表取締役社長：Hossain MD Sarwar）と新たにＡＴＭ提携を開始いたします。
セブン銀行は、「いつでも、どこでも、だれでも、安心して」利用できるＡＴＭサービスの提供を通じ、あらゆるお客さまの日常に寄り添う金融インフラの構築を目指しています。海外送金分野においても、2024年度以降、複数の事業者とのＡＴＭ提携を順次拡大しており、本提携によりそのネットワークはさらに広がります。これにより、在日外国人の方をはじめとするお客さまは、ご自身のニーズに応じた送金サービスを選択しながら、全国のセブン銀行ＡＴＭを通じて、より便利に海外送金をご利用いただけるようになります。
本提携により、ジャパンレミットファイナンスのサービスをご利用のお客さまは、従来の窓口や銀行振込等の選択肢に加えて、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭ*1を通じて、原則24時間365日、現金による海外送金資金の入金が可能となります。事業者が発行するカード、またはカード等を使わずにスマートフォンだけで現金の入出金ができる「スマホＡＴＭ」*2サービスを利用することで、日本の銀行口座を保有していない方や、口座を使わずに送金したい方でも、追加の手続きなく海外送金を利用することができます。
また、セブン銀行ＡＴＭは、お困りの際に備付けのインターホンから24時間365日、日本語・英語対応のコールセンターへ連絡できるほか、一部サービスでＡＴＭ画面を「やさしい日本語」に対応するなど、だれにでも分かりやすい操作画面を備えているため、金融サービスに不慣れな方でも安心して利用できる点が特長です。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
※セブン銀行ＡＴＭが設置されている施設の営業時間外はご利用いただけません。
※セブン銀行が提供する海外送金サービスの詳細はこちらをご覧ください。
*1・・・全国のファミリーマート店舗へ順次展開中の「ファミマＡＴＭ」を含む。
*2・・・「スマホＡＴＭ」サービスご利用方法の詳細はこちらをご覧ください。
以上
本件に関するお問合わせ先
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
セブン銀行が提供する海外送金サービスの詳細
https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/
「スマホＡＴＭ」サービスご利用方法の詳細
https://www.sevenbank.co.jp/personal/useful/app/spatm/