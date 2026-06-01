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「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55+8 EDITION」を、6月22日（月）に販売開始
伊藤園「お〜いお茶」から新「大谷翔平ボトル」が登場。6月1日（月）より渋谷ハチ公前にて、全55+8本のボトルデザインを 巨大屋外広告で一斉公開！1日限定で実物を公開する展示ブースもオープン
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）が展開する世界No.1の無糖緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」（※）は、2025年シーズンに大谷翔平選手が放った63本のホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトル「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55+8 EDITION（以下『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』）」を、2026年6月22日（月）より販売開始いたします。
本製品は、2025年シーズンに大谷選手が放ったレギュラーシーズン55本、ポストシーズン8本のホームランの名シーンをそれぞれイラスト化し、大谷選手の野球史に刻まれる偉業を一連のストーリーとして表現したプレミアムデザインボトルです。ホームランが生まれた瞬間の躍動感や記憶に残るシーンを描くことで、2025年シーズンを振り返りながら楽しめるコレクション仕様となっています。
また、本製品の発売を記念して、6月22日（月）の発売に先立ち、6月1日（月）より全63本のボトルのビジュアルを渋谷駅前の巨大屋外広告に掲載し、一斉に公開します。さらに、世界最速で『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』全63種が集結する展示ブースを1日限定でオープンいたします。
（※）ギネス世界記録TM認定（記録名「最大の無糖緑茶飲料ブランド（最新年間売上）」 正式英語記録名：Largest unsweetened greentea RTD brand-retail, current 記録対象ブランド：「お〜いお茶」ブランド対象年度：2025年1月〜12月）
2025年シーズンに大谷翔平選手が放った全63本のホームランの名シーンを描いた『「お〜いお茶」大谷翔平選手ホームランボトル』を6月22日（月）販売開始
2025年シーズンにおいて、自身が残した記録を更新し、レギュラーシーズンでは55本塁打、ポストシーズンではメジャー歴代2位に並ぶ8本塁打を記録するという歴史的快挙を成し遂げた大谷翔平選手の功績を称え、大谷翔平選手が放った全63本のホームランの名シーンをイラスト化しました。
大谷翔平選手が日本在籍時より「お〜いお茶」を愛飲されていた背景に加え、日本を代表する選手として世界で活躍されている姿への共感と敬意を踏まえ、その歩みを伝える取組みとして、大谷翔平選手の2025年シーズンの軌跡を振り返ることができるプレミアムデザインボトルとして展開します。なお、本製品の売上の一部は、グローバル社会貢献プロジェクト「Green Tea for Good」の活動に活用します。
歴史に残る名シーンが渋谷駅前に圧巻のスケールで登場！メモリアルなホームランを描く全63本のボトルデザインを巨大屋外広告で一斉公開！
本製品の発売を記念し、2025年シーズンに大谷翔平選手が放った63本のホームランのイラストを掲載する「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 渋谷駅前巨大屋外広告」を展開します。今回は、『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』のイラストとともに、二刀流で戦う大谷選手が63本のホームランを放つという野球史に刻まれる偉業を讃え、「記録じゃない、歴史だ。」というコピーと共に渋谷駅前に展開します。発売に先駆け、当時の感動をイラスト化し、野球ファンにとっても印象に残るシーンを切り取ったここでしか見ることができない屋外広告をお楽しみください。
掲出期間：2026年6月1日（月）〜6月15日（月）
掲出エリア：渋谷ハチ公前看板
世界最速公開！『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』全63種が集結する1日限定展示ブースをオープン！
発売に先立ち、6月1日（月）限定で、渋谷スクランブル交差点に位置するイベントスペースに特別展示ブースをオープンします。本イベントでは、『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』全63種を世界最速で一挙に公開し、大谷翔平選手の歴史を刻んだ本製品の全貌をいち早く体感できる唯一無二の機会となります。
※状況により入場制限を行う可能性がございます。あらかじめご了承ください。
＜1日限定展示ブース＞
名称：『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』発売記念 世界最速公開！1日限定展示イベント
日程：2026年6月1日（月） 10:00〜18:00
場所：渋谷スクランブル交差点至近三千里薬局跡地 特設スペース
（東京都渋谷区神南１丁目２３−８ MAGNET by SHIBUYA 109 1F）
「Green Tea for Good」とは
「Green Tea for Good」とは、グローバルアンバサダーの大谷選手と当社で2024年7月に立ち上げたグローバル社会貢献プロジェクトです。第1弾の取組みとして、当社が2010年度から取組んでいる「お茶で日本を美しく。」プロジェクトを世界にも広がるようにアップデート。2024年7月から「お〜いお茶」ブランドの飲料・リーフ製品の売上の一部などを活用し、日本全国での活動に加えてアメリカ・ハワイ・オアフ島カピオラニ公園での清掃活動をはじめ、世界5か国の地域で保全活動を実施するなど展開を拡大しています。さらに2025年からは、大谷選手が恩師から受けた「ゴミを拾うことは幸福を拾うこと」という教えに紐付き、実際に試合中にゴミを拾う姿から着想を得たゴミの収集や分別を推進する活動「ゴミ拾いしなくっ茶」を発足し、MLB™ TOKYO SERIESの開幕戦や、大谷選手の母校であり「ゴミを拾う」「掃除をする」文化が根付く花巻東高等学校の皆様とともに活動を実施しています。
本プロジェクトは、2026年7月に3年目を迎えます。引き続き、グローバルアンバサダーである大谷選手とともに、国内外で森林・水・生物多様性の保全活動などを実施してまいります。
Green Tea for Good サイト：https://www.itoen.jp/greenteaforgood/
大谷翔平選手プロフィール
1994年、岩手県生まれ。身長193cm、体重102kg、右投げ・左打ち。2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。投手と打者を兼任する「二刀流」を確立し、2016年にはパ・リーグMVPに輝きチームを日本一へ導く。2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団し、ア・リーグ新人王を受賞。2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録する活躍を見せ、ア・リーグMVPを受賞。2023年には2年連続の2桁勝利、2桁本塁打達成に加え、日本人として初となるア・リーグ本塁打王を獲得するなど、歴史的なシーズンを送り、史上初となる2回目の満票でア・リーグMVPに輝いた。2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。MLB初の「50本塁打、50盗塁」を達成、2年連続2つのリーグでの本塁打王と打点王を獲得し、MLB史上初となる2年連続3度目の満票でのシーズンMVPを受賞した。2025年、自己最多の55本塁打を記録し、３年連続・４度目の満票でナ・リーグMVPを受賞など、輝かしい活躍を収めた。今後の更なる活躍から目が離せない。
メジャーリーグベースボールの商標及び著作権は、メジャーリーグベースボールの許可に基づいて使用しています。詳しくはMLB.comを参照ください。「MLB PLAYERS, INC.」の公式ライセンシー。MLBPAの商標、著作権作品、およびその他の知的財産権はMLBPAが所有または保持しており、MLBPAまたはMLB PLAYERS, INC.の書面による許可なしに使用することはできません。詳細はMLBPLAYERS.com(プレイヤーズ・チョイス公式サイト)をご覧ください。
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）が展開する世界No.1の無糖緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」（※）は、2025年シーズンに大谷翔平選手が放った63本のホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトル「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55+8 EDITION（以下『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』）」を、2026年6月22日（月）より販売開始いたします。
本製品は、2025年シーズンに大谷選手が放ったレギュラーシーズン55本、ポストシーズン8本のホームランの名シーンをそれぞれイラスト化し、大谷選手の野球史に刻まれる偉業を一連のストーリーとして表現したプレミアムデザインボトルです。ホームランが生まれた瞬間の躍動感や記憶に残るシーンを描くことで、2025年シーズンを振り返りながら楽しめるコレクション仕様となっています。
また、本製品の発売を記念して、6月22日（月）の発売に先立ち、6月1日（月）より全63本のボトルのビジュアルを渋谷駅前の巨大屋外広告に掲載し、一斉に公開します。さらに、世界最速で『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』全63種が集結する展示ブースを1日限定でオープンいたします。
（※）ギネス世界記録TM認定（記録名「最大の無糖緑茶飲料ブランド（最新年間売上）」 正式英語記録名：Largest unsweetened greentea RTD brand-retail, current 記録対象ブランド：「お〜いお茶」ブランド対象年度：2025年1月〜12月）
2025年シーズンに大谷翔平選手が放った全63本のホームランの名シーンを描いた『「お〜いお茶」大谷翔平選手ホームランボトル』を6月22日（月）販売開始
2025年シーズンにおいて、自身が残した記録を更新し、レギュラーシーズンでは55本塁打、ポストシーズンではメジャー歴代2位に並ぶ8本塁打を記録するという歴史的快挙を成し遂げた大谷翔平選手の功績を称え、大谷翔平選手が放った全63本のホームランの名シーンをイラスト化しました。
大谷翔平選手が日本在籍時より「お〜いお茶」を愛飲されていた背景に加え、日本を代表する選手として世界で活躍されている姿への共感と敬意を踏まえ、その歩みを伝える取組みとして、大谷翔平選手の2025年シーズンの軌跡を振り返ることができるプレミアムデザインボトルとして展開します。なお、本製品の売上の一部は、グローバル社会貢献プロジェクト「Green Tea for Good」の活動に活用します。
歴史に残る名シーンが渋谷駅前に圧巻のスケールで登場！メモリアルなホームランを描く全63本のボトルデザインを巨大屋外広告で一斉公開！
本製品の発売を記念し、2025年シーズンに大谷翔平選手が放った63本のホームランのイラストを掲載する「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 渋谷駅前巨大屋外広告」を展開します。今回は、『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』のイラストとともに、二刀流で戦う大谷選手が63本のホームランを放つという野球史に刻まれる偉業を讃え、「記録じゃない、歴史だ。」というコピーと共に渋谷駅前に展開します。発売に先駆け、当時の感動をイラスト化し、野球ファンにとっても印象に残るシーンを切り取ったここでしか見ることができない屋外広告をお楽しみください。
掲出期間：2026年6月1日（月）〜6月15日（月）
掲出エリア：渋谷ハチ公前看板
世界最速公開！『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』全63種が集結する1日限定展示ブースをオープン！
発売に先立ち、6月1日（月）限定で、渋谷スクランブル交差点に位置するイベントスペースに特別展示ブースをオープンします。本イベントでは、『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』全63種を世界最速で一挙に公開し、大谷翔平選手の歴史を刻んだ本製品の全貌をいち早く体感できる唯一無二の機会となります。
※状況により入場制限を行う可能性がございます。あらかじめご了承ください。
＜1日限定展示ブース＞
名称：『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』発売記念 世界最速公開！1日限定展示イベント
日程：2026年6月1日（月） 10:00〜18:00
場所：渋谷スクランブル交差点至近三千里薬局跡地 特設スペース
（東京都渋谷区神南１丁目２３−８ MAGNET by SHIBUYA 109 1F）
「Green Tea for Good」とは
「Green Tea for Good」とは、グローバルアンバサダーの大谷選手と当社で2024年7月に立ち上げたグローバル社会貢献プロジェクトです。第1弾の取組みとして、当社が2010年度から取組んでいる「お茶で日本を美しく。」プロジェクトを世界にも広がるようにアップデート。2024年7月から「お〜いお茶」ブランドの飲料・リーフ製品の売上の一部などを活用し、日本全国での活動に加えてアメリカ・ハワイ・オアフ島カピオラニ公園での清掃活動をはじめ、世界5か国の地域で保全活動を実施するなど展開を拡大しています。さらに2025年からは、大谷選手が恩師から受けた「ゴミを拾うことは幸福を拾うこと」という教えに紐付き、実際に試合中にゴミを拾う姿から着想を得たゴミの収集や分別を推進する活動「ゴミ拾いしなくっ茶」を発足し、MLB™ TOKYO SERIESの開幕戦や、大谷選手の母校であり「ゴミを拾う」「掃除をする」文化が根付く花巻東高等学校の皆様とともに活動を実施しています。
本プロジェクトは、2026年7月に3年目を迎えます。引き続き、グローバルアンバサダーである大谷選手とともに、国内外で森林・水・生物多様性の保全活動などを実施してまいります。
Green Tea for Good サイト：https://www.itoen.jp/greenteaforgood/
大谷翔平選手プロフィール
1994年、岩手県生まれ。身長193cm、体重102kg、右投げ・左打ち。2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。投手と打者を兼任する「二刀流」を確立し、2016年にはパ・リーグMVPに輝きチームを日本一へ導く。2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団し、ア・リーグ新人王を受賞。2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録する活躍を見せ、ア・リーグMVPを受賞。2023年には2年連続の2桁勝利、2桁本塁打達成に加え、日本人として初となるア・リーグ本塁打王を獲得するなど、歴史的なシーズンを送り、史上初となる2回目の満票でア・リーグMVPに輝いた。2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。MLB初の「50本塁打、50盗塁」を達成、2年連続2つのリーグでの本塁打王と打点王を獲得し、MLB史上初となる2年連続3度目の満票でのシーズンMVPを受賞した。2025年、自己最多の55本塁打を記録し、３年連続・４度目の満票でナ・リーグMVPを受賞など、輝かしい活躍を収めた。今後の更なる活躍から目が離せない。
メジャーリーグベースボールの商標及び著作権は、メジャーリーグベースボールの許可に基づいて使用しています。詳しくはMLB.comを参照ください。「MLB PLAYERS, INC.」の公式ライセンシー。MLBPAの商標、著作権作品、およびその他の知的財産権はMLBPAが所有または保持しており、MLBPAまたはMLB PLAYERS, INC.の書面による許可なしに使用することはできません。詳細はMLBPLAYERS.com(プレイヤーズ・チョイス公式サイト)をご覧ください。