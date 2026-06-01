京セラドキュメントソリューションズジャパン、法人向け生成AIサービス「Stella AI for Biz」と京セラ複合機の連携機能を提供開始

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社（代表取締役社長：池田 幸生、以下：当社）は、生成AIサービス開発会社、株式会社SUPERNOVA（代表取締役社長：木本 東賢、以下：SUPERNOVA）が提供する法人向け生成AIサービス 「Stella AI for Biz」 と複合機の連携機能（以下：本連携機能）を、2026年７月1日（水）よりサービス提供開始することをお知らせします。本連携機能により、複合機でスキャンした紙文書やファクス文書をクラウド経由でAIが処理し、編集可能なドキュメントへの変換を自動で完結でき、すぐに業務で活用することができます。今後は翻訳や要約への対応を順次拡張し、多言語の書類や長文資料も、現場ですぐに使える形に変換することで、組織全体のDXを促進してまいります。■背景と目的当社は、京セラグループのドキュメントソリューション事業を担う国内販売会社として、全国に販売・サービス拠点を展開してきました。複合機・プリンターを中心とした 「トータルドキュメントソリューションアドバイザー」 として、ハードウェアの提供に加え、業務プロセスの改善やデジタル化を含むソリューション提案をおこない、企業の業務改革支援をおこなっています。AI技術の急速な進化により、ドキュメント業務を取り巻く環境は大きく変化しています。当社は、SUPERNOVAとの協業により先進的な生成AIサービスを自社のソリューションラインアップに組み込むことで、顧客企業の生産性向上と業務変革をより包括的に支援してまいります。■Stella AI for Bizについて「Stella AI for Biz」は、企業における生成AI活用の定着・促進を目的として、SUPERNOVAが提供する法人向け生成AIサービスで、以下の特長を備えています。











※「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。



※その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※1 RAG（Retrieval-Augmented Generation）：外部データを参照して回答を生成するAI技術。※2 拡張機能のダウンロードが必要です。各拡張機能の利用条件・ダウンロードについては（https://lp.stella-ai.net/extension/）をご確認ください。※3 2026年1月21日時点、株式会社SUPERNOVAによる調査。CER(Character Error Rate：文字誤り率)は正規化後のテキスト間のLevenshtein Distance（編集距離）による文字単位の誤り率、改行を除く。SER（Sentence Error Rate：文単位の誤り率）は文末記号で区切った文単位での不一致率。改行を除く。※4 伴走型活用支援として、導入/伴走サポートを有償メニューでご提供しています。■「Stella AI for Biz」と複合機の連携機能について「Stella AI for Biz」 の取り扱いに加え、当社ではSUPERNOVAと共同で開発した複合機との連携機能の提供を開始します。本機能は、複合機とクラウドサービスを連携する 「Kyocera Cloud Capture」 および 「Kyocera Cloud Print and Scan」 をご利用中のお客様を対象としています。複合機と 「Stella AI for Biz」 を連携することで、紙文書やファクス文書を自動でOCR処理してWord形式へ変換し、クラウドサービス上へシームレスに保存することが可能です。今後は、要約・翻訳などのAIアクションをさらに拡張していく予定です。両社は 「Stella AI for Biz」 と複合機の連携を通じて、紙文書のデジタル化という従来の課題を解消することで、データの活用性を高め、企業全体のDX推進を加速する基盤を共同で構築してまいります。サービスの詳細はこちら・Kyocera Cloud Capturehttps://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/products/ict-service/digitalization/cloud-capture/・Kyocera Cloud Print and Scanhttps://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/solution/business-application/cost-control-and-security/cloud-print-and-scan/■今後の展望当社は全国に販売・サービス拠点を展開し、複合機の導入から保守・運用まで一貫してサポートする体制を有しています。営業担当者が企業のドキュメント業務の現場を熟知した視点から 「Stella AI for Biz」 を提案し、導入から活用定着までを支援します。両社は本パートナーシップを通じて、複合機をAI活用の入口として位置づけ、両社の強みを掛け合わせることで、紙文書が残る業務現場への新たな価値創造に挑戦します。■会社概要【株式会社SUPERNOVA】株式会社SUPERNOVAは、生成AI技術を活用したサービスの開発・提供を行う企業です。複数の最新AIモデルを統合した生成AIプラットフォーム 「Stella AI」 や、法人向けサービス 「Stella AI for Biz」 を展開し、従業員一人ひとりが業務の中で生成AIを活用できる環境の構築を支援しています。企業の生産性向上や新たな価値創出を後押しし、組織全体のDX推進を提供しています。https://digitalpr.jp/table_img/2426/135564/135564_web_2.png※ ニュースリリースに掲載されている情報は発表日現在のものです。