石川県・東京都・愛知県・奈良県・山口県・香川県の6都市で

音楽宅急便2026「クロネコ ファミリーコンサート」を開催！

6月15日（月）から鑑賞申し込みの受付開始

ヤマトホールディングス株式会社は、音楽宅急便「クロネコ ファミリーコンサート」を今年も開催します。40周年を迎える今年の開催地は、石川県・東京都・愛知県・奈良県・山口県・香川県の6都市です。

6月15日（月）から、音楽宅急便2026「クロネコ ファミリーコンサート」特設サイトにて鑑賞申し込みの受付を開始します。

URL：https://www.yamato-hd.co.jp/csr/society/education/concert.html

＜音楽宅急便2025「クロネコ ファミリーコンサート」の様子＞

音楽宅急便「クロネコ ファミリーコンサート」は、未就学児を含めた小さなお子さまから大人まで、どなたでも本格的なクラシック音楽を楽しめるコンサートです。

1986年に社会貢献活動の一環として、当時の社長であった故・小倉昌男氏の「本物の、いい音楽を年齢や地域を越えてすべての人にお届けしたい」という願いから生まれました。初回公演から毎年開催し、今年で40周年を迎えました。これまでの公演回数は367回にのぼります。

ご来場いただいたお客さまがオーケストラと一体感を味わえる楽曲や、共に演奏を作り上げる参加型プログラムをお届けします。皆さまのご応募をお待ちしております。

※ 各公演の詳細プログラムは、特設サイトからご確認ください。

■ 開催場所・日時

■ 出演者

・指揮者

太田 弦（山口県 岩国公演・香川県 高松公演）

角田 鋼亮（東京都 東京公演・愛知県 豊橋公演）

飯森 範親（石川県 金沢公演・奈良県 橿原公演）

・司会者

朝岡 聡（山口県 岩国公演・東京都 東京公演・香川県 高松公演・奈良県 橿原公演）

岩崎 里衣（愛知県 豊橋公演）

田添 菜穂子（石川県 金沢公演）

・スペシャルゲスト

＜合唱＞

ＩＪＣ岩国市ジュニア合唱団（山口県 岩国公演）

豊橋少年少女合唱団、合唱団SakuraCantabile（愛知県 豊橋公演）

＜津軽三味線＞

小山 豊、小山 清雄（石川県 金沢公演・香川県 高松公演）

＜ダンス＞

三輪 亜希子、香取 直登（東京都 東京公演・奈良県 橿原公演）

【お問い合わせ先】

＜一般の方＞

音楽宅急便2026「クロネコ ファミリーコンサート」事務局

TEL：03-6216-7551（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：info@yamato-ontaku.jp