6都市で音楽宅急便2026「クロネコ ファミリーコンサート」を開催！
石川県・東京都・愛知県・奈良県・山口県・香川県の6都市で
音楽宅急便2026「クロネコ ファミリーコンサート」を開催！
6月15日（月）から鑑賞申し込みの受付開始
ヤマトホールディングス株式会社は、音楽宅急便「クロネコ ファミリーコンサート」を今年も開催します。40周年を迎える今年の開催地は、石川県・東京都・愛知県・奈良県・山口県・香川県の6都市です。
6月15日（月）から、音楽宅急便2026「クロネコ ファミリーコンサート」特設サイトにて鑑賞申し込みの受付を開始します。
URL：https://www.yamato-hd.co.jp/csr/society/education/concert.html
＜音楽宅急便2025「クロネコ ファミリーコンサート」の様子＞
音楽宅急便「クロネコ ファミリーコンサート」は、未就学児を含めた小さなお子さまから大人まで、どなたでも本格的なクラシック音楽を楽しめるコンサートです。
1986年に社会貢献活動の一環として、当時の社長であった故・小倉昌男氏の「本物の、いい音楽を年齢や地域を越えてすべての人にお届けしたい」という願いから生まれました。初回公演から毎年開催し、今年で40周年を迎えました。これまでの公演回数は367回にのぼります。
ご来場いただいたお客さまがオーケストラと一体感を味わえる楽曲や、共に演奏を作り上げる参加型プログラムをお届けします。皆さまのご応募をお待ちしております。
※ 各公演の詳細プログラムは、特設サイトからご確認ください。
■ 開催場所・日時
■ 出演者
・指揮者
太田 弦（山口県 岩国公演・香川県 高松公演）
角田 鋼亮（東京都 東京公演・愛知県 豊橋公演）
飯森 範親（石川県 金沢公演・奈良県 橿原公演）
・司会者
朝岡 聡（山口県 岩国公演・東京都 東京公演・香川県 高松公演・奈良県 橿原公演）
岩崎 里衣（愛知県 豊橋公演）
田添 菜穂子（石川県 金沢公演）
・スペシャルゲスト
＜合唱＞
ＩＪＣ岩国市ジュニア合唱団（山口県 岩国公演）
豊橋少年少女合唱団、合唱団SakuraCantabile（愛知県 豊橋公演）
＜津軽三味線＞
小山 豊、小山 清雄（石川県 金沢公演・香川県 高松公演）
＜ダンス＞
三輪 亜希子、香取 直登（東京都 東京公演・奈良県 橿原公演）
【お問い合わせ先】
＜一般の方＞
音楽宅急便2026「クロネコ ファミリーコンサート」事務局
TEL：03-6216-7551（受付時間：平日10:00～18:00）
メールアドレス：info@yamato-ontaku.jp