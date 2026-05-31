自分好みに1粒ずつ組み合わせる！大人気スマホアクセサリーブランドから、待望のシンプル＆スタイリッシュな「カメラレンズガラスカバー」が新登場

株式会社B3

「着飾るスマホケース」をコンセプトに、トレンド感溢れるテックアクセサリーを展開するブランド「Ciara（シアラ）」（運営：株式会社B3、本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：前野貴史）は、スマートフォンを自分色にカスタマイズできる新アイテム「カメラレンズガラスカバー」を発売いたします。

カメラレンズガラスカバーカスタマイズイメージ

本製品は、スマートフォンのカメラレンズを1つずつ個別に保護・装飾できる独立型のカバーです。これまではラメやラインストーンをあしらったデコラティブなデザインを中心に展開し、多くのユーザーからご好評をいただいてまいりましたが、「よりシンプルにケースとのコーディネートを楽しみたい」「スタイリッシュにカメラを保護したい」というお客様の声にお応えし、待望の単色・メタリックカラー（全7色）を開発いたしました。1個単位（税込550円）での販売となるため、同色で統一感を出すのはもちろん、異なるカラーを組み合わせて自分だけのマルチカラーカスタムを楽しむことも可能です。

■ 商品の特徴

1. 1個売りだからできる、無限大のカラーカスタマイズ

本製品はレンズ1粒単位での販売（1個 税込550円）となっております。お使いのスマートフォンのレンズ数（2眼・3眼）に合わせて、すべて同じ色でスタイリッシュに統一することはもちろん、異なる色を1粒ずつ組み合わせてオリジナルのバイカラーやマルチカラーにするなど、自由自在なカスタマイズが可能です。

2. 待望のシンプル＆メタリックな単色デザイン

これまでのラインストーンやラメを敷き詰めた華やかなデザインから一転、今回は洗練された大人の気品漂う単色・メタリックデザイン（クリア含む）を採用しました。クリアケースやミラーケースなど、どんなスマホケースのデザインにも美しく溶け込み、コーディネートの幅を大きく広げます。甘さを抑えたスタイリッシュな印象を与えるため、性別を問わずユニセックスでお使いいただけます。

3. 大切なレンズを傷・衝撃から徹底ガード

デザイン性だけでなく、保護性能も追求。カメラレンズの突起部分を1つずつしっかりと覆うことで、日常生活での落下による衝撃や、バッグ・ポケットの中での擦れ傷から、繊細なカメラレンズを徹底的に守ります。高透明度の素材を使用しているため、装着した状態でも写真や動画の撮影画質を損なうことなく、安心してお使いいただけます。

■ 製品情報

カメラレンズガラスカバー7色

商品名：カメラレンズガラスカバー

価格：1個 500円（税込 550円）

カラーバリエーション（7色）：クリア、シルバー、ゴールド、ピンク、パープル、レッド、ブラック

販売場所：Ciara公式オンラインストア、Ciara直営店舗

カメラカバー/カメラレンズフィルム(https://ciara-store.com/collections/cameracover-lens)

■ スマホケース・アクセサリーブランド「Ciara（シアラ）」について

Ciaraは2014年の誕生以来、"着飾るスマホケース"をテーマに、毎日持ち歩くスマートフォンをファッションの一部として彩るテックアクセサリーを提案し続けています。 最新のiPhone 17シリーズ（iPhone 17, Pro, Pro Max, Air）をはじめ、iPhone 16、iPhone 15、SE（第3世代）などの幅広い機種に対応。さらにXperia、Galaxy、Google PixelなどのAndroidケースに加え、Apple WatchバンドやAirPodsケースなど、高いデザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムを豊富に取り揃えています。

Ciara(シアラ)■ Ciara公式オンラインストア

スマホケース/スマホカバー通販専門店Ciara(https://ciara-store.com/)

URL：https://ciara-store.com/

■ Ciara直営店舗

Ciaraルミネエスト新宿店

Ciara横浜ジョイナス店

Ciaraららぽーと横浜店

Ciaraルミネ大宮店

Ciara金沢フォーラス店

Ciara名古屋パルコ店

Ciaraイオンモール岡崎店

Ciara梅田エスト店

Ciara天王寺ミオ店

Ciara福岡パルコ店

■運営会社概要

会社名：株式会社B3

設立：2015年3月

代表者 ：代表取締役 前野 貴史

所在地 ：東京都目黒区青葉台1-15-3 AK-4ビル2F

事業内容 ：小売/卸業・EC事業支援業・デザインプロモーション制作業

コーポレートサイト：https://b3-inc.com/