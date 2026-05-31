「やってみたい」を、最初の一歩に。WinttleがカフェChottoを“挑戦を応援する”拠点として始動

株式会社Winttle

教育事業を展開する株式会社Winttle（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：大森渚生/小竹悠暉）は、当社が運営する大阪・香里園のカフェ「Chotto（チョット）」を誰もが「やってみたい」を形にできる拠点として、2026年6月より始動します。本取り組みは、単なるスペースの有効活用ではなく、Winttleが教育を通じて掲げてきた理念――「自ら”アクションし続ける人”で溢れる社会へ」――を実践する仕組みづくりを目的としています。

背景：「最初の一歩」を踏み出すハードルが高い

Winttleは、中学校、高校での探究学習支援を通じて、生徒が主体的に”アクションまで”起こす探究を実現するために支援してきました。一方で、「お店をやってみたい」「教室を開いてみたい」「作品を発表してみたい」という想いを持ちながら、初期費用やリスクの大きさを前に一歩を踏み出せずにいる人は少なくありません。Winttleはこの「最初の一歩」を踏み出すハードルそのものを下げたいと考えました。

取り組み概要：「最初の一歩」を踏み出すハードルを下げる拠点

【拠点の基本情報】

対象例：飲食の間借り開業（ランチ・モーニング等）、料理・お菓子教室、ワークショップ、作品展示・販売、撮影、コミュニティイベントなど

立地：京阪本線「香里園」駅 徒歩3分

席数：全10席

使用可能機材：コーヒーミル、ハンドドリップ、電子レンジ、オーブントースター、ミキサー、かき氷機、冷蔵庫、冷凍庫、各種食器

所在地：大阪府寝屋川市郡元町10-8

利用可能日時：年中相談可能

特徴：営業許可取得済みの設備を利用でき、低リスクで「初めての挑戦」ができる

店内の食器等も使用可能キッチンスペースも使用可能Chottoで生まれる挑戦の例- 1日限定カフェへの挑戦「いつか自分のお店を持ちたい」そんな学生や若者が、まずは1日限定カフェとして営業することができます。- ワークショップ・イベントの開催コーヒー、デザイン、写真、キャリア、趣味など、自分の得意や経験をイベントとして届けることができます。- 曜日オーナーへの挑戦定期的に営業しながら、商品開発や集客、店舗運営を学ぶことができます。- 探究活動の社会実装高校生や大学生が探究活動で生み出したアイデアを発表したり、イベントとして実践したりする場として活用できます。飲食経験や事業経験がなくても、「まずやってみる」を応援する拠点を目指します。利用プラン例（要相談）

【1日貸切チャレンジプラン】

利用料：1時間1,000円（3時間以上から利用可）

対象：学生、若手起業家、趣味でカフェをやってみたい方

【曜日オーナープラン】

利用料目安：月15,000円～30,000円

対象：定期的な営業に挑戦したい方

代表コメント

「Winttleは、生徒が自分で動く体験を一番近くで支えてきました。その想いは、教育の現場の外にも広げられるはずだと考えています。『やってみたいけど、自信がない』――そんな人が、まず一歩を踏み出せる場所をつくりたい。この拠点が、挑戦のスタートラインになれば嬉しいです。」

― 株式会社Winttle 代表取締役 大森渚生/小竹悠暉

利用募集について

本スペースの利用希望者を2026年6月1日より募集開始します。

経験の有無は問いません。

「少し興味がある」「いつかやってみたかった」

そんな気持ちからでも大歓迎です。まずはお気軽にご相談ください。

【Chotto：Instagram】

Chottoでは、挑戦者の活動やイベント情報をInstagramで発信しています。

「いつか挑戦してみたい」「面白い人とつながりたい」

そんな方はぜひフォローしてください。

“挑戦を応援する”拠点 Chottoのお問い合わせはこちらのDMにてお願いします。

Instagram：@chotto_cafe

【株式会社Winttleについて】

会社名：株式会社Winttle（ウィントル）

代表者：代表取締役 大森渚生/小竹悠暉

所在地：兵庫県神戸市灘区

設立：2024年5月13日

事業内容：株式会社Winttleは、学校と社会をつなぐ学習機会の創出を通じて、生徒一人ひとりの挑戦が広がる環境づくりを目指しています。「探究授業アシスタント」「1Day出前授業」「長期カリキュラム」などの学校教育の現場に伴走し、探究学習・キャリア教育等における学びの設計や実行支援を行っています。

公式サイト：https://winttle.com/

お問い合わせ先：https://winttle.com/contact