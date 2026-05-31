【岡山大学】「先端医学研究トレンド-岡山大学クライオFIB-SEM・トモグラフィー特別講演会 in 鹿田-」を開催

国立大学法人岡山大学

令和8）年 5月 31日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の医療系等研究開発戦略委員会は2026年2月10日、岡山大学「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に係る取り組みとして、鹿田キャンパス鹿田会館講堂において、「先端医学研究トレンド-岡山大学クライオFIB-SEM・トモグラフィー特別講演会 in 鹿田-」特別講演会を開催しました。「先端医学研究トレンド」は、最先端の医学研究領域において、世界をリードする研究者の講演や意見交流の場として開催しており、今回は現地参加・オンライン参加をあわせて74人の参加がありました。



はじめに、本学の成瀬恵治学術研究院医歯薬学域長から開会のあいさつがあり、研究・イノベーション共創機構の河本雅紀副機構長から「岡山大学J-PEAKSの概要説明」、異分野基礎科学研究所国際構造生物学研究センター沼本修孝准教授から「本学のクライオ電子顕微鏡およびクライオFIB-SEMの概要説明」がありました。



特別講演は、東京大学定量生命科学研究所の胡桃坂仁志教授を招き、「クロマチンの構造と動態が司るゲノム機能制御の分子基盤」と題して講演を行いました。胡桃坂教授は、真核細胞の核内におけるゲノムDNAの構造解析において世界をリードする研究者の一人であり、この度の特別講演では、クライオ電子顕微鏡を活用したクロマチン構造研究を含む最新の成果をもとに、ゲノム機能がどのように多層的かつ動的に制御されているのか、その分子機構と生物学的意義について紹介がありました。講演後には、異分野基礎科学研究所の沈建仁所長を座長として、参加者との間で活発な質疑応答や議論が交わされ、ゲノム科学研究の最前線に触れる貴重な機会となりました。



岡山大学では「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の取り組みの一環として、先端分析計測設備・基盤設備の充実および共用化を推進しています。中四国地域に初導入したクライオ電子顕微鏡や、西日本初導入のクライオFIB-SEM 装置についても共用化しており、他機関との連携・ネットワークの強化を図っています。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

本情報は、2026年5月31日に公開されました。

特別講演の様子

質疑応答の様子

会場となった本学鹿田キャンパスの鹿田会館講堂（岡山市北区）

クライオ電子顕微鏡Krios G4 （300 kV, サーモフィッシャ社）クライオトモグラフィー用クライオプラズマFIB-SEM装置「Arctis」

ポスター

【プログラム】

16:00～16:05 あいさつ

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域 成瀬 恵治 学域長

16:05～16:15 岡山大学J-PEAKSの概要説明

岡山大学研究・イノベーション共創機構 河本 雅紀 筆頭副機構長

16:15～16:30 岡山大学クライオ電子顕微鏡、クライオFIB-SEMの概要

岡山大学異分野基礎科学研究所国際構造生物学研究センター 沼本 修孝 准教授

16:30～18:00 特別講演

「クロマチンの構造と動態が司るゲノム機能制御の分子基盤」

東京大学定量生命科学研究所 胡桃坂 仁志 教授

座長：岡山大学異分野基礎科学研究所 沈 建仁 所長

【対象者】

学部生、大学院生、教員、研究者など

【ポスター】

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/12/trend20260210.pdf

【主 催】

国立大学法人岡山大学

【共 催】

岡山大学医療系等研究開発戦略委員会

岡山大学J-PEAKS

◆参 考

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14879.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学異分野基礎科学研究所国際構造生物学研究センター

https://www.okayama-u.ac.jp/user/icsb/index.html

・コアファシリティポータル

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

・【岡山大学】クライオトモグラフィー用クライオプラズマFIB-SEM装置「Arctis」を西日本に初導入

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003582.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院「クライオ電子顕微鏡」を中国・四国地域に初導入！学外への機器共用も開始！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002007.000072793.html

◆参考情報

・文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・【岡山大学】日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・「第3回岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッション～岡山大学クライオ電顕・トモグラフィワークショップ～」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003019.000072793.html

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件問い合わせ先

岡山大学医療系等研究開発戦略委員会（事務担当：病院研究推進課）

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7982

E-mail：kensui-soumu◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15108.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)