２０２７年３月末まで何度でも入園できる！「無限アドベンチャーパス」６月１日より期間限定販売！ ～大人・シニアは＋３，０００円、中人・小人はなんと「無料」でアップグレード～

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、パークをより身近に、日常的に楽しんでいただくための新プランとして、当日入園いただいたゲストの皆様を対象に、２０２７年３月末まで何度でもご入園いただける通期パスポート「無限アドベンチャーパス」へのアップグレードサービスを、２０２６年６月１日（月）～７月１７日（金）の期間限定で実施いたします。

大人・シニアの皆様は当日の入園券にプラス３，０００円、そして小人（幼児・小学生）・中人（中学生・高校生）の皆様は「無料」で、アップグレードいただけます。「季節ごとに変わる動物たちの姿を見守りたい」「週末のちょっとしたお出かけに気軽に立ち寄りたい」といった、自由で無限大（インフィニティ）なパークライフを提案いたします。

■「無限アドベンチャーパス」３つのポイント

１．圧倒的なお得感！子どもは「無料」、大人は「＋３，０００円」で来春まで通い放題

当日の入園券をお持ちであれば、中人・小人の方は実質追加料金なし（無料）で、大人の皆様もわずか３，０００円の追加で、２０２７年３月３１日まで何度でもご入園いただけるようになります。

２．夏休み、シルバーウィーク、クリスマス、年末年始もこれ１枚で

これから訪れる最高の夏シーズンをはじめ、秋冬のイベント、そして来春まで、季節の移り変わりとともに変化する動物たちの魅力を余すことなく体感いただけます。

３．デジタルでスマートに入園

パーク内の特設ブースにて、ご自身のスマートフォンから動物園・水族館アプリ「Terravie」を用いて簡単にお手続きが可能です。次回来園時からはデジタルパスでスムーズにご入園いただけます。

■サービス概要

販売期間：２０２６年６月１日（月）～７月１７日（金）

有効期限：２０２７年３月３１日（水）まで

対象者 ：販売期間中、当日入園券でご入園いただいたゲストの皆様（入園当日のお手続きに限ります）

■アップグレード料金

●大人・シニア： ＋３，０００円（税込）

●中人・小人 ： 無料

※和歌山こどもアドベンチャーパス等、無料キャンペーンでご入園の方は、１日入園料金（中人４，３００円、小人３，３００円）をお支払いいただくことでアップグレードが可能です。

※「無限アドベンチャーパス」販売期間中は、通常の２日間入園券および年間パスポートの販売を休止いたします。

※遊園地、動物ライド、その他有料ツアー、駐車場には別途料金が必要です。

■受付場所・対応時間

場所によって受付時間が異なります。

・エントランスドーム内休憩スペース：午前１０時００分 ～ 正午まで

・エントランスドーム内スーベニアモール：正午～営業終了まで

・センタードーム：正午 ～ 午後４時００分まで

・お帰り口：午後３時００分 ～ 営業終了まで

※受付場所・対応時間は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

■販売（アップグレード）方法

受付場所にて、当日に限りお手続きいただけます。

お手持ちのスマートフォンで専用の二次元コードを読み取り、動物園・水族館アプリ「Terravie」にて顔写真登録および決済を行っていただきます。

※ご自宅などパーク外からはお手続きいただけません。必ずパークご滞在中に、お手続きを完了させてください。