『Always Together 』誕生３０周年感謝キャンペーン いつもありがとう！和歌山和歌山県内在住のお子さまを対象に「入園無料」となる特別なアドベンチャーパスを販売！６月１日(月)～７月１７日(金)

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、パークの名曲「Always Together」が誕生から３０年を迎えたことを記念し、日頃からパークを支えてくださっている和歌山県の皆様へ心からの感謝を込めて、『Always Together 誕生３０周年 感謝キャンペーン いつもありがとう！和歌山』を開催いたします。どんな時も「いつも一緒に」歩み、支えてくださった地元の皆様への感謝とともに、子どもたちが未来へと踏み出す、パークでの特別な冒険の“とき”をこれからもお届けしてまいります。

本キャンペーンでは、期間限定で和歌山県のお子さまの入園料金が無料になる「和歌山こどもアドベンチャーパス」をオンラインにて販売いたします。ぜひこの機会に、ご家族や大切な方と特別なひとときをお過ごしください。

【和歌山こどもアドベンチャーパスについて】

■期間 ２０２６年６月１日（月）～７月１７日（金）

※休園日を除く

■チケット概要

大人（１８歳以上）１名（５，３００円）の購入につき、子ども１名が「入園無料」となります。

※通常１日入園料金

小人（４歳～１１歳）３，３００円

中人（１２歳～１７歳・高校生まで）４，３００円

■対象条件

・和歌山県内在住の方

・大人・子どものどちらか一方が和歌山県在住であれば適用対象となります。

・大人と子どもの関係性は問いません。

■購入方法（オンライン限定）

・本チケットはオンライン限定販売です。入園券窓口での販売はございませんので、事前に動物園・水族館アプリ「Terravie」にてご購入ください。

・動物園・水族館アプリ「Terravie」： https://terravie-app.com

・チケット購入時、お手持ちの身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）の種類をフォームにご記入ください。

※ご入園時に、身分証明書を確認させていただく場合がございます。