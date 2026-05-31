【株式会社三福管理センター】ビットキー導入戸数150戸突破

株式会社三福ホールディングス

近年、

「防犯性」

「利便性」

「入居者満足度」

を重視されるお客様が増えており、

設備の差別化が物件選びの大きなポイントになっています。

その中で注目されているのが、

スマートフォンで施錠・解錠ができる

“スマートロック”です。

◆【ビットキーの主なメリット】

■鍵を持ち歩かなくても解錠可能

スマートフォン・暗証番号・ICカードなど、

複数の解錠方法に対応。

鍵の持ち忘れや紛失リスク軽減にもつながります。

■高いセキュリティ性能

鍵情報はクラウド上で管理され、

退去時には権限削除も即時対応可能。

複製鍵による不正利用リスクを抑え、

安心してご利用いただけます。

■入居者満足度アップ

「スマート設備付き物件」として、

他物件との差別化にもつながり、

若年層・ファミリー層を中心に高い支持をいただいております。

■オーナー様の管理負担軽減

物理鍵の受け渡しや交換対応を減らし、

管理効率向上にも貢献します。

■既存物件にも導入可能

新築だけではなく、

既存物件への後付け設置も可能。

築年数の経過した物件でも、

設備価値向上による家賃アップ事例も増えております。

◆会社概要

株式会社三福管理センター

〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F

https://www.3pukukanri.com/

Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270

代表取締役社長：星川 俊一

事業内容：

■コンサルティング

賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル

■管理

アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場

■建築

リフォーム、建材販売