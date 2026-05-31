【株式会社三福管理センター】ビットキー導入戸数150戸突破

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株式会社三福ホールディングス

近年、


「防犯性」


「利便性」


「入居者満足度」


を重視されるお客様が増えており、


設備の差別化が物件選びの大きなポイントになっています。


その中で注目されているのが、


スマートフォンで施錠・解錠ができる


“スマートロック”です。







◆【ビットキーの主なメリット】

■鍵を持ち歩かなくても解錠可能


スマートフォン・暗証番号・ICカードなど、


複数の解錠方法に対応。


鍵の持ち忘れや紛失リスク軽減にもつながります。



■高いセキュリティ性能


鍵情報はクラウド上で管理され、


退去時には権限削除も即時対応可能。


複製鍵による不正利用リスクを抑え、


安心してご利用いただけます。



■入居者満足度アップ


「スマート設備付き物件」として、


他物件との差別化にもつながり、


若年層・ファミリー層を中心に高い支持をいただいております。



■オーナー様の管理負担軽減


物理鍵の受け渡しや交換対応を減らし、


管理効率向上にも貢献します。



■既存物件にも導入可能


新築だけではなく、


既存物件への後付け設置も可能。


築年数の経過した物件でも、


設備価値向上による家賃アップ事例も増えております。








◆会社概要

株式会社三福管理センター


〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F


https://www.3pukukanri.com/


Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270


代表取締役社長：星川　俊一


事業内容：


■コンサルティング


賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル


■管理


アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場


■建築


リフォーム、建材販売