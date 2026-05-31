【株式会社三福管理センター】ビットキー導入戸数150戸突破
株式会社三福ホールディングス
近年、
「防犯性」
「利便性」
「入居者満足度」
を重視されるお客様が増えており、
設備の差別化が物件選びの大きなポイントになっています。
その中で注目されているのが、
スマートフォンで施錠・解錠ができる
“スマートロック”です。
◆【ビットキーの主なメリット】
■鍵を持ち歩かなくても解錠可能
スマートフォン・暗証番号・ICカードなど、
複数の解錠方法に対応。
鍵の持ち忘れや紛失リスク軽減にもつながります。
■高いセキュリティ性能
鍵情報はクラウド上で管理され、
退去時には権限削除も即時対応可能。
複製鍵による不正利用リスクを抑え、
安心してご利用いただけます。
■入居者満足度アップ
「スマート設備付き物件」として、
他物件との差別化にもつながり、
若年層・ファミリー層を中心に高い支持をいただいております。
■オーナー様の管理負担軽減
物理鍵の受け渡しや交換対応を減らし、
管理効率向上にも貢献します。
■既存物件にも導入可能
新築だけではなく、
既存物件への後付け設置も可能。
築年数の経過した物件でも、
設備価値向上による家賃アップ事例も増えております。
◆会社概要
株式会社三福管理センター
〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F
https://www.3pukukanri.com/
Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270
代表取締役社長：星川 俊一
事業内容：
■コンサルティング
賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル
■管理
アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場
■建築
リフォーム、建材販売