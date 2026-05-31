志賀一允選手 契約満了のお知らせ

株式会社ザスパ

ザスパ群馬ではこのたび、志賀一允選手の契約が満了となり、2026シーズン限りでクラブを離れることとなりましたので、お知らせいたします。

志賀 一允 Kazumasa SHIGA

【ポジション】

GK

【背番号】

16

【生年月日】

2001年5月20日（25歳）

【出身地】

東京都

【身長/体重】

187cm/82kg

【利き足】

右

【経歴】

栗の実SC→柏レイソルU-12→柏レイソルU-15→柏レイソルU-18→東京国際大学→沖縄SV→ザスパ群馬

【出場歴】

J3：0試合/0得点

リーグカップ：0試合/0得点

天皇杯：1試合/0得点

JFL：2試合/0得点

【志賀選手コメント】

「ザスパ群馬を支えてくださるすべての方々。

いつも最高のご支援ご声援をありがとうございます。

契約満了によりザスパ群馬を離れることになりました。

最後なので、長くなりますが想いを綴らせていただきます。

この1年半を振り返ってみると、本当にあっという間に時が過ぎ、改めて時間の大切さを感じました。

ただこの1年半という時間の中で、それ以上に濃い時間を過ごし、素晴らしい仲間と出会い、たくさんの経験をし、成長することができました。

僕は昨年、オーバートレーニング症候群で休養していた期間がありました。

サッカーを辞めようと一度本気で考えましたが、気にかけてくれるチームメイトや、周りの方々に支えられて、復帰することができました。

復帰して初めての練習試合で、沖さんが嬉しそうに笑顔で送り出してくれました。

自分に居場所を与えてくれた沖田監督には感謝しかありません。

またこの1年半は、チームとして苦しい時間の方が長かったかもしれません。

それでも、試合に負けたあとでも、「頑張れ」「応援してるよ」と笑顔で声をかけてくれる方がいたり、苦しい時期でも、練習を見に来てくれる方がいたり。

それは当たり前ではないし、ザスパ群馬にとって本当にかけがえのない存在だと思います。

また、試合に出ていない僕にも、いつも声をかけてくださる方々がいます。

その人たちを笑顔にするために、成長して必ず試合に出ると意気込んで臨んだこの百年構想リーグでしたが、目標を達成することはできませんでした。

1度もピッチに立てずにこのチームを去るのは悔しくて仕方ないですし、僕に期待してくださっていた方々には申し訳ない気持ちでいっぱいです。

試合に出ていない自分のことを応援してくれる素敵なファミリーがいること、

そしてこのザスパ群馬という素晴らしいクラブの一員としてプレーできたことを心から誇りに思います。

僕をプロサッカー選手にしてくれて、ありがとうございました。

そして皆さん、またどこかのピッチの上で会いましょう！！

1年半、本当にありがとうございました！」