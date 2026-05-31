【三福管理センター 新築賃貸物件情報】

写真拡大 (全2枚)

株式会社三福ホールディングス


■ラフィネヴィレッジ空港通

2026年3月末完成。


4月1日より入居開始予定でしたが、


募集開始から多くのお問い合わせをいただき、


3月中に4棟全て満室となりました。


〈所在地〉


愛媛県松山市空港通2丁目9-18-1


〈条件〉


3LDK


駐車場2台込み


賃料120,000円



高い商品力と募集力を活かし、


早期満室を実現しております。



■ソレイユ小栗

・6月10日 外構工事完了予定


・6月中旬 入居開始予定



〈所在地〉


愛媛県松山市小栗2丁目2-25



〈条件〉


賃料130,000円


駐車場2台込み


木造



※共益費・水道代・町費別途



現在も入居募集中となっております。




三福管理センターでは、


市場分析・募集戦略・管理体制まで一貫して行い、


オーナー様の大切な資産価値向上に努めております。



これからも地域に根差した管理会社として、


安心して任せていただけるサービスを提供してまいります。



今後とも株式会社三福管理センターをよろしくお願いいたします。



会社概要


株式会社三福管理センター


〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F


https://www.3pukukanri.com/


Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270


代表取締役社長：星川　俊一


事業内容：


■コンサルティング


賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル


■管理


アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場


■建築


リフォーム、建材販売