【三福管理センター 新築賃貸物件情報】
株式会社三福ホールディングス
■ラフィネヴィレッジ空港通
2026年3月末完成。
4月1日より入居開始予定でしたが、
募集開始から多くのお問い合わせをいただき、
3月中に4棟全て満室となりました。
〈所在地〉
愛媛県松山市空港通2丁目9-18-1
〈条件〉
3LDK
駐車場2台込み
賃料120,000円
高い商品力と募集力を活かし、
早期満室を実現しております。
■ソレイユ小栗
・6月10日 外構工事完了予定
・6月中旬 入居開始予定
〈所在地〉
愛媛県松山市小栗2丁目2-25
〈条件〉
賃料130,000円
駐車場2台込み
木造
※共益費・水道代・町費別途
現在も入居募集中となっております。
三福管理センターでは、
市場分析・募集戦略・管理体制まで一貫して行い、
オーナー様の大切な資産価値向上に努めております。
これからも地域に根差した管理会社として、
安心して任せていただけるサービスを提供してまいります。
今後とも株式会社三福管理センターをよろしくお願いいたします。
会社概要
株式会社三福管理センター
〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F
https://www.3pukukanri.com/
Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270
代表取締役社長：星川 俊一
事業内容：
■コンサルティング
賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル
■管理
アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場
■建築
リフォーム、建材販売