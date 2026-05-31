【三福管理センター 新築賃貸物件情報】

■ラフィネヴィレッジ空港通

株式会社三福ホールディングス

2026年3月末完成。

4月1日より入居開始予定でしたが、

募集開始から多くのお問い合わせをいただき、

3月中に4棟全て満室となりました。

〈所在地〉

愛媛県松山市空港通2丁目9-18-1

〈条件〉

3LDK

駐車場2台込み

賃料120,000円

高い商品力と募集力を活かし、

早期満室を実現しております。

■ソレイユ小栗

・6月10日 外構工事完了予定

・6月中旬 入居開始予定

〈所在地〉

愛媛県松山市小栗2丁目2-25

〈条件〉

賃料130,000円

駐車場2台込み

木造

※共益費・水道代・町費別途

現在も入居募集中となっております。

三福管理センターでは、

市場分析・募集戦略・管理体制まで一貫して行い、

オーナー様の大切な資産価値向上に努めております。

これからも地域に根差した管理会社として、

安心して任せていただけるサービスを提供してまいります。

今後とも株式会社三福管理センターをよろしくお願いいたします。

会社概要

株式会社三福管理センター

〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F

https://www.3pukukanri.com/

Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270

代表取締役社長：星川 俊一

事業内容：

■コンサルティング

賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル

■管理

アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場

■建築

リフォーム、建材販売