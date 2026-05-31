沖縄土産セレクトショップ「MIYAGEYA」がオープンから158日でGoogleクチコミ500件・評価5.0を達成。観光客目線を追求する店舗運営で高評価を維持

株式会社UMUI

株式会社UMUI（本社 沖縄県那覇市）は、国際通りから公設市場に続く“市場本通り”の沖縄県那覇市松尾2丁目8-28にて観光土産品を取り扱うセレクトショップ「MIYAGEYA」の1号店を12月1日にオープンしましたが営業開始から158日目となる、2026年5月20日にGoogle社が提供するGoogle Maps上で500件のクチコミ/評価5.0を獲得し沖縄県のお土産屋において引き続き1位の評価をいただけましたことをご報告させていただきます。

Google Mapsにて「土産」「お土産」等の検索キーワードを用い、那覇市・北谷町・名護市・那覇空港周辺等の主要観光エリアにおいて当社調査を実施。クチコミ件数500件、評価5.0となり、調査対象店舗の中で最多のクチコミ件数となりました。沖縄県内1位の定義については複数の他社商品を取り扱いし販売している複合土産屋を指します。

株式会社UMUIが手がける土産店とは

株式会社UMUIが手がける“MIYAGEYA”は沖縄へお越しいただいている観光客に買物も思い出の一部ということを理解して接客をする独自の価値観で運営する店舗となります。

自社の都合を優先するよりも観光客のために

観光客の皆様が買物で楽しかったと思っていただけるように我々が誰よりも汗をかき、考えて行動することをスタッフ全員で認識し日々業務にあたっています。

■MIYAGEYAが絶対にやらないこと

×会社都合での商品の押し売り

×自分達で試食をせず、「良い」と思わない商品の販売及び訴求

×安売りをしてメーカーのブランドや想いを毀損させない…etc

■MIYAGEYAが推奨していること

○店舗周辺にゴミが落ちていた場合は積極的に清掃をする

○困ったひとがいたらスタッフで連携を取り積極的に声がけをする

○困った観光客が質問をしやすいように笑顔で声を出してコンシェルジュのように丁寧な接客を行う

こういった、当たり前のことを当たり前に取り組む一方で独自な取組として以下のようなことを行っています。

○独自の取組：おやつの時間を創設

スタッフ全員が毎日1～3種類の商品を試食し、味や特徴を共有することで、自信を持って観光客へ提案できる環境を整備しています。

○勉強会の開催

メーカー担当者を招き、商品の開発背景や歴史を学ぶ勉強会を定期開催しています。

○ガラポン抽選会

3,000円以上購入した観光客を対象に実施。沖縄旅行の思い出づくりの一環として好評をいただいています。

○多言語対応

10名中半数が外国語対応可能。

中国語・英語・韓国語などで観光案内も行っています。

実際にいただいた口コミでは、以下のように「中国語で丁寧に対応してもらえた」「商品の背景や特徴を詳しく説明してくれた」「子どもと遊んでくれたので安心して買い物ができた」「近隣施設まで案内してくれた」など、商品購入だけではなく旅行体験そのものに関する評価を多数いただいております。

今後の展望

MIYAGEYAは2026年5月でオープンから6ヶ月を迎えました。

今後は、これまでに蓄積した販売データや顧客動向の分析結果を活用し、観光客の皆様により楽しんでいただけるイベントやサービスの展開を強化してまいります。

また、修学旅行生や海外旅行者など、それぞれのお客様に合わせた取り組みを拡充し、買い物も沖縄旅行の思い出の一部となる店舗づくりを目指してまいります。

代表者メッセージ

営業開始から158日で500件ものクチコミをいただけたことに、まずは感謝申し上げます。

一方で、私たちはまだスタートラインに立ったばかりだと考えています。

これからは店舗運営で得た経験やデータを活用し、修学旅行生や海外旅行者など、それぞれのお客様に合わせた新しい取り組みに挑戦してまいります。

沖縄旅行がもっと楽しくなる仕組みを作り続けること。そして、沖縄の魅力をより多くの方へ届けること。それが私たち株式会社UMUIの使命です。

“買い物も沖縄旅行の思い出の一部である”と忘れずに、今後も観光客目線を追求した店舗運営を続け、挑戦を続けてまいります。

株式会社UMUI

代表取締役 福山 正道