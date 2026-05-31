【株式会社三福管理センター】オーナー様との“つながり”を大切に第一回オーナー様ゴルフコンペ開催

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株式会社三福ホールディングス

今回のコンペは、


日頃の感謝をお伝えするとともに、


オーナー様同士の交流や、


管理に関するご相談・情報交換の場として企画いたしました。




概要

【開催日時】


6月7日（日）


9:00スタート


【開催場所】


道後ゴルフ倶楽部


【定員】


30名限定（先着順）


個人戦・チーム戦に加え、


豪華賞品もご用意しております。



懇親会概要

日本料理　すし丸　本店


〒790-0002　愛媛県松山市二番町２丁目3-2


お問合せ

株式会社三福管理センター


〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F


https://www.3pukukanri.com/


Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270


代表取締役社長：星川　俊一


事業内容：


■コンサルティング


賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル


■管理


アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場


■建築


リフォーム、建材販売



これからも三福管理センターは、


“管理会社”の枠を超え、


オーナー様に選ばれ続けるパートナーを目指してまいります。