【株式会社三福管理センター】オーナー様との“つながり”を大切に第一回オーナー様ゴルフコンペ開催
株式会社三福ホールディングス
今回のコンペは、
日頃の感謝をお伝えするとともに、
オーナー様同士の交流や、
管理に関するご相談・情報交換の場として企画いたしました。
概要
【開催日時】
6月7日（日）
9:00スタート
【開催場所】
道後ゴルフ倶楽部
【定員】
30名限定（先着順）
個人戦・チーム戦に加え、
豪華賞品もご用意しております。
懇親会概要
日本料理 すし丸 本店
〒790-0002 愛媛県松山市二番町２丁目3-2
お問合せ
株式会社三福管理センター
〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F
https://www.3pukukanri.com/
Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270
代表取締役社長：星川 俊一
事業内容：
■コンサルティング
賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル
■管理
アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場
■建築
リフォーム、建材販売
これからも三福管理センターは、
“管理会社”の枠を超え、
オーナー様に選ばれ続けるパートナーを目指してまいります。