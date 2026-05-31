【株式会社三福管理センター】オーナー様との“つながり”を大切に第一回オーナー様ゴルフコンペ開催

株式会社三福ホールディングス

今回のコンペは、

日頃の感謝をお伝えするとともに、

オーナー様同士の交流や、

管理に関するご相談・情報交換の場として企画いたしました。

概要

【開催日時】

6月7日（日）

9:00スタート

【開催場所】

道後ゴルフ倶楽部

【定員】

30名限定（先着順）

個人戦・チーム戦に加え、

豪華賞品もご用意しております。

懇親会概要

日本料理 すし丸 本店

〒790-0002 愛媛県松山市二番町２丁目3-2

お問合せ

株式会社三福管理センター

〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F

https://www.3pukukanri.com/

Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270

代表取締役社長：星川 俊一

事業内容：

■コンサルティング

賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル

■管理

アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場

■建築

リフォーム、建材販売

これからも三福管理センターは、

“管理会社”の枠を超え、

オーナー様に選ばれ続けるパートナーを目指してまいります。