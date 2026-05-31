【韓国IPの日本上陸を加速！】株式会社K-Alliance、独自の「韓国ネットワーク」を武器に、韓国コンテンツ・ブランドの国内ライセンス事業を本格始動！

株式会社K-Alliance

大阪を拠点に日韓のIPビジネスをプロデュースする

株式会社K-Alliance（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：【江口 龍斗】）は、韓国現地との強固なリレーションを活かし、韓国で人気の高いIP（知的財産：キャラクター、Webtoon、ブランド等）を日本国内へ誘致し、ライセンス展開や商品化を支援する「韓国IPライセンス事業」を本格始動いたします。

当社は、代表の韓国留学経験やビジネスレベルの韓国語力を背景とした、現地IPホルダー・クリエイターとの「通訳を介さないダイレクトな信頼関係」を最大の強みとしています。

これにより、近年日本国内で需要が急増している「韓国発の魅力的なコンテンツ」を、スピーディーかつ安全に日本国内の企業様へと繋ぎ、新たな市場価値を創出してまいります。

株式会社K-Alliance ホームページより引用

事業開始の背景：

日本国内における「韓国カルチャー・IP」の熱狂と、ライセンス契約の壁

近年、日本国内における韓国カルチャー（K-Culture）の浸透は、単なる一過性のブームを超え、ライフスタイルの一部として定着しています。

Z世代を中心に、韓国発のキャラクターやイラスト、Webtoon（縦スクロール漫画）、コスメやアパレルブランドに対する関心は極めて高く、日本国内の多くの企業（メーカー、小売、飲食、イベント企画等）が「韓国IPを活用したコラボ商品やキャンペーン」を熱望しています。

しかしながら、海外のIPホルダーとのライセンス契約においては、以下のような課題が障壁となっていました。

- 複雑な商習慣や言語の違いによる意思決定の遅れ- ニュアンスの伝達ミスによるデザイン監修のトラブル- 知的財産権（ライセンス契約）に関するリーガル面での不安

K-Allianceは、これらの課題を解消し、日本の企業様が「安全・安心・スピーディー」に韓国の魅力的なIPを活用できる環境を提供するため、本事業を本格的に立ち上げました。

K-Allianceでは、韓国IPを活用したコラボレーション展開を希望される日本国内の

企業様（ライセンシー）との個別商談およびお問合せをお待ちしております。

主な展開ジャンル：

アパレル、バッグ、シューズ等のファッションコラボ

ライフスタイル雑貨、ステーショナリー、インテリア

コスメ、ビューティー関連グッズ

食品・飲料、コラボカフェ、体験型イベント

デジタルコンテンツ、各種キャンペーン向けタイアップ

会社ウェブサイト： https://www.k-alliance.biz/

メールアドレス : r.eguchi@kfesta.co.jp

株式会社K-Alliance

韓国キャラクターIPの日本国内管理、ライセンス契約の仲介、商品化プロデュース。

韓国の人気キャラクターと日本のライセンシーを繋ぎ、市場のニーズに合わせた最適なIP展開を支援するプロフェッショナル集団です。

トレンドの移り変わりが速い韓国コンテンツ市場において、現地との強固なネットワークを活かし、国内市場に適した有望なIPの選定から契約交渉、監修サポートまでワンストップで提供しています。

お問い合わせフォーム :https://www.k-alliance.biz/license