【思想J-Pop第2弾】DERNIÈRE CHALEUR、2ndアルバム「La RITUALTUDE II ～C′est tout.～」5月31日（満月・ブルームーン）発売。日常を儀式に変える12曲

BELLE ET POP SARLDERNIÈRE CHALEUR 2nd アルバム La Ritualtude II ~ C'est tout. ~

帰宅して靴を脱ぐとき、「あの日からあなたは座って靴を脱ぐ」というフレーズが頭の中で鳴る。照明を消すとき、「消して、消して、そのスイッチを押して。決して、消さないで、その心の灯火を。」が口をついて出る。嫌いな人が頭に浮かんだとき、5秒だけ「嫌いな人の幸せ」を願っている。

聞き流しているだけなのに、いつの間にか日常の所作が変わっている。

それが、思想J-Popの体験です。

BELLE ET POP SARL（本社：フランス・アンティーブ）が運営する思想ブランド DERNIÈRE CHALEUR は、2nd Album『La RITUALTUDE II ～C'est tout.～』を2026年5月31日（満月・ブルームーンの日）にリリースいたします。

本作は、日常の行為を儀式に変える生活思想 Ritualtude（リチュアルチュード）の中で名付けられた10の儀式を、旋律と歌詞に変換した10曲に、英語版・フランス語版のボーナストラック2曲を加えた全12曲を収録。日本語・フランス語・英語の3言語で同じ思想を歌う、Derniere Chaleur初の多言語アルバムです。Apple Music、Spotify、Amazon Musicほか主要ストリーミングサービスでお聴きいただけます。

▶ 各ストリーミングサービスで聴く：https://linkco.re/et8Z6T81

■ 1stアルバムの反響と、2ndへの展開

2026年3月20日にリリースした1st Album『La RITUALTUDE I ～Just Morn…～』は、リリース翌日にSpotify公式「Derniere Chaleur Radio」が生成されたほか、主要メディア29媒体に掲載。リリースから約1ヶ月でストリーミング再生5,000回を記録しました。

1stは、「朝のために手を洗う」という儀式を起点に、自分の内側を整えるための10の儀式で構成されていました。まず、自分自身を取り戻すこと。それが1stのテーマでした。

本作2ndは、その先へ進みます。自分を整えた人間が、靴、電気、雨、嫌いな人、部屋の静けさ、そして家という、自分の外側に在る存在と、どう関わるか。自分のために手を洗っていた人が、今度は家のために手を洗う。1stが「自分を取り戻す」アルバムだったとすれば、2ndは「自分の外側と丁寧につながり直す」アルバムです。

■ 聴くと、何が変わるのか ～3曲の体験～

本作でも、1st Album と同様に、すべての収録曲がRitualtude思想の中で名付けられた「儀式」と一対一で対応しています。一つの所作に一つの旋律。以下、全10曲の中から3曲をご紹介します。

「嫌いな人の幸せを願う儀式」→ 《愛だけが人を強くする唯一無二の存在じゃなくても》

嫌いな人が心に現れたとき、5秒だけ「どうか、幸せでありますように」と願う。許すのでも、忘れるのでもなく、ただ手放す。それがこの儀式です。ポエムでは「みんなまとめていなくなったらいいのに」という正直な感情をまず受け止めたうえで、「そうはいかない宇宙の原理、ならば変えるべきは私の宇宙」と歌います。EDM調の強いビートに乗ったこのリフレインが、聴くたびに身体に刻まれていく。ふとした瞬間にメロディが頭の中で鳴ったとき、誰かへの嫌悪がほんの少しだけ軽くなっている自分に気づくかもしれません。英語版《Change My Universe》も収録。

「靴を丁寧に脱ぐ儀式」→《私は座って靴を脱ぐ》

靴の脱ぎ方を教えるのではなく、靴を愛する人間になることで、脱ぎ方が自然に変わる。ポエムの前半は「靴を買った日のときめき」を人の目線で、後半は「あなたの歩幅をすべて覚えている」と靴の目線で歌い、視点が静かに反転します。「あの日からあなたは座って靴を脱ぐ」というリフレインが耳に残り、帰宅するたびにこのメロディが先に来る。気がつけば、玄関での5秒が変わっています。

「眠る前に、部屋の静けさを数える儀式」→《無音 ～Noise～》

「静けさの反対語は騒音ではない。不在である。」この一行から生まれた楽曲です。観客の声が楽曲に重なるという異例の構成で、最後のサビでは演奏が消え、声だけが残ります。演奏が去っても人がいれば歌は続く。眠る前にこの曲を思い出したとき、冷蔵庫の低い息づかいや時計の音が、初めて「聴こえる」ようになります。あなたの部屋は、最初から静かに満ちていた。その気づきが、夜の時間を変えます。

■ 全曲対応一覧

本作では、Ritualtude思想の儀式（※通し番号φで管理）と収録曲が、以下のように一対一で対応しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173737/table/9_1_4a6151889e965e80ee7059d60efa596a.jpg?v=202606010951 ]

表題曲《C'est tout.》は、「これで、すべて。」を意味するフランス語です。何かを足すのではなく、すでにある日常の所作の意味を変えるだけで人生は丁寧になる。その思想が、本作の表題になりました。日本語版とフランス語版の2バージョンを収録しています。

■ 3言語で歌うということ

本作では表題曲《C'est tout.》の日本語版・フランス語版に加え、《愛だけが人を強くする唯一無二の存在じゃなくても》が《Change My Universe》として英語版で収録されています。プロヴァンスで書き下ろされた思想が、日本語・フランス語・英語の3言語で同じ旋律に乗ることで、Ritualtudeが特定の文化や言語に属さない生活哲学であることを示す構成となっています。

■ アルバム概要

タイトル： La RITUALTUDE II ～C'est tout.～

リリース日： 2026年5月31日（日）満月・ブルームーン

収録曲（全12曲）： 1. 5億分の1秒前のあなたに ／ 2. Four Seasons ／ 3. 宇宙の元旦 2026 ／ 4. 私は座って靴を脱ぐ ／ 5. Switch Off ／ 6. It's not Rainy days ／ 7. 愛だけが人を強くする唯一無二の存在じゃなくても ／ 8. 無音 ～Noise～ ／ 9. フラクタル × フラクタル ／ 10. C'est tout. ／ 11. Change My Universe（English Version） ／ 12. C'est tout.（French Version）

配信： Apple Music、Spotify、Amazon Music ほか各主要音楽ストリーミングサービス

配信元： 思想ブランド DERNIÈRE CHALEUR（BELLE ET POP SARL）

配信リンク： https://linkco.re/et8Z6T81

■ Derniere Chaleur Japon 代表コメント

齋藤靖之 Ritualtude思想を日本という舞台で昇華させて世界中に届けるために、2025年12月にDerniere Chaleur Japon代表に就任。会員に届く金曜日のPodcastを担当し、毎週1つの儀式の在り方を、生の声で届けている。

「Podcastで毎週1つずつ読み解いてきた儀式が、アルバムとして並んだ瞬間に起きたことがあります。個々の曲が連なることでメロディの反復が増え、それが実際の行動を思い出させ、儀式の反復へとつながっていく。鏡の前で、玄関で靴を脱ぐとき、照明のスイッチに手を伸ばすとき、メロディが先に来て、所作がついてくる。1stの『朝のために手を洗う』で始まった物語が、2ndの『家のために手を洗う』で結ばれたとき、自分を整えることから始まった思想が、隣にいる存在を大切にする思想へと進んだことを、身体で理解しました。この12曲が、聴いてくださる方の日常の中で、名付けられた儀式のリフレインとして静かに響き続けることを願っています。」

■ 思想ブランド DERNIÈRE CHALEUR について

DERNIÈRE CHALEUR（デルニエール シャルール）は、フランス法人 BELLE ET POP SARL が運営する、プロヴァンス発の思想ブランドです。日常の行為を儀式に変える生活思想 Ritualtude（リチュアルチュード）を提唱し、思想本文・写真・詩・音楽・Podcastの5つの表現を通じて、平日毎日、会員に届けています。

「思想で人は救えない。でも、守ることはできる。」

公式サイト：https://www.dernierechaleur.fr/

■ 運営会社・お問い合わせ

会社名： BELLE ET POP SARL（フランス法人）

所在地： 9 Boulevard Albert 1er, 06600 Antibes, FRANCE

報道関係お問い合わせ： press@belleetpop-provence.fr

担当： 齋藤靖之（Yasuyuki Saito）