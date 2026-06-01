ロック・フィールド「マイ容器利用サービス」全国96店舗で実施中

当社は、店舗で使用する持ち帰り用の容器包装資材の薄肉化や環境配慮素材への切り替えなどにより、化石燃料由来のプラスチック使用量やCO2排出量の削減を進めてきました。これまでどおり「環境に配慮された容器でお買い物ができる」ことに加えて、「使い捨ての容器を使わずにリユース容器を利用してごみを減らしたい」という希望をお持ちのお客様に向けて、2024年4月「マイ容器利用サービス」を3店舗で開始しました。



導入から2年が経過し、実施店舗は96店舗に拡大。定期的にマイ容器を持参される方や、仕事帰りに利用されるお客様が、昼食で使用したお弁当箱を洗浄して持参するといった活用例もあり、ライフスタイルに上手く取り入れてくださっていることがうかがえます。



世界的に資源やエネルギーを取り巻く環境の不確実性が高まる中、日々の暮らしの選択が持つ意味も改めて見直されています。



