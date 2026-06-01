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ロック・フィールド「マイ容器利用サービス」全国96店舗で実施中
6月は環境月間。惣菜の未来をひろげる、持ち帰り容器の選択肢。
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する惣菜店RF1（アール・エフ・ワン）、グリーン・グルメ、日本のさらだ いとはん、融合では、お客様にご持参いただいた容器で商品を提供する「マイ容器利用サービス」を、全国の96店舗で実施しています。
当社の環境方針に基づく活動の一環として、リユース容器の利用を促進し、循環型社会の実現に貢献する取り組みを続けてまいります。
6月は環境月間。私たち一人ひとりが日々の選択を振り返り、よりよい未来について考える機会です。当社はこれからも、多様な価値観やライフスタイルに寄り添いながら、環境と共存する食の提供を続けていきます。「マイ容器利用サービス」もそのための選択肢の一つとして、今後も丁寧に継続していきます。
実施店舗 以下の店舗にて実施中です。※グリーン・グルメ＝Gg、日本のさらだ いとはん＝いとはん と表記。
【宮城県】エスパル仙台店（RF1、いとはん）、セルバ仙台店（Gg）
【福島県】エスパル福島店（RF1）
【埼玉県】エキュート大宮店（RF1 ※現在リニューアルのため休止中）、ビーンズ武蔵浦和店（Gg）、ららテラス川口店（RF1）、草加ヴァリエ店（Gg）、新越谷ヴァリエ店（Gg）、エキア志木店（Gg）
【千葉県】シャポー市川店（RF1、いとはん）、シャポー本八幡店（Gg）、ペリエ西船橋店（Gg）、アトレ松戸店（Gg）、ペリエ津田沼店（Gg）、アトレ新浦安店（RF1）
【東京都（区部）】
エキュート品川店（RF1）、麻布台ヒルズ店（RF1）、イイトルミネ新宿店（RF1）、ルミネ新宿店（RF1）、東京ドームシティ ラクーア店（RF1）、エキュート上野店（RF1）、東京ソラマチ店（Gg）、錦糸町テルミナ店（Gg）、アトレ亀戸店（Gg）、ららぽーと豊洲店（RF1 SALAD MEAL）、アトレ大井町店（Gg）、アトレ目黒店（RF1）、東急プラザ蒲田店（Gg）、東急ストア大森店（Gg）、経堂コルティ店（Gg）、成城コルティ店（RF1、いとはん、融合）、アトレ恵比寿店（RF1、融合）、ニュウマン新宿店（RF1）、ルミネ荻窪店（RF1、いとはん）、アトレヴィ巣鴨店（Gg）、アトレヴィ大塚店（Gg）、エキュート赤羽店（RF1）、ルミネ北千住店（RF1、いとはん）、シャポー新小岩店（Gg）、シャポー小岩店（Gg）
【東京都（市部）】
セレオ八王子店（RF1、いとはん ※現在リニューアルのため休業中）、エキュート立川店（RF1、いとはん、Gg）、ルミネ立川店（RF1）、アトレ吉祥寺店（RF1、いとはん、融合）、エミオ武蔵境店（Gg）、アトレヴィ三鷹店（Gg）、調布パルコ店（Gg）、Odakyu OX狛江店（Gg）
【神奈川県】
シァル横浜店（Gg）、アトレ川崎店（RF1、Gg）、ラゾーナ川崎プラザ店（RF1、いとはん）、新百合ヶ丘エルミロード店（RF1、いとはん）、京急久里浜店（Gg）、ラスカ平塚店（Gg）、アトレ大船店（Gg）、大船ルミネウィング店（RF1、いとはん）、テラスモール湘南店（RF1、融合）、ルミネ藤沢店（Gg）、ラスカ小田原店（RF1、いとはん）、ラスカ茅ヶ崎店（Gg）、本厚木ミロード店（Gg）
【静岡県】パルシェ静岡店（Gg）
【愛知県】カルミア豊橋店（Gg）、アスティ一宮店（Gg）、T-FACE 豊田店（Gg）
【大阪府】エトレ豊中店（Gg）
【兵庫県】岡本店（Gg）、リブ住吉店（Gg）、エキソアレ西神中央店（Gg）、ピオレ明石店（Gg）
【徳島県】徳島アミコ店（RF1、いとはん）
【長崎県】アミュプラザ長崎店（Gg）
【熊本県】鶴屋百貨店（RF1、いとはん）
【大分県】トキハ本店（RF1、いとはん）
【鹿児島県】アミュプラザ鹿児島店（Gg）
＜参照＞
・容器について、注意事項などはこちらをご覧ください（実施店舗は2025/9/25時点が最新情報です）。
https://www.rockfield.co.jp/assets/data/sustainability/environment/packaging_materials/my-container.pdf
・ロック・フィールド公式note
ご存じですか？マイ容器利用サービス https://note-rockfield.jp/n/nd676d42237e6
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など7つのショップブランドを303店舗（2026年4月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
コーポレートサイト 包装材における環境対策
https://www.rockfield.co.jp/sustainability/environment/packaging_materials/
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する惣菜店RF1（アール・エフ・ワン）、グリーン・グルメ、日本のさらだ いとはん、融合では、お客様にご持参いただいた容器で商品を提供する「マイ容器利用サービス」を、全国の96店舗で実施しています。
当社の環境方針に基づく活動の一環として、リユース容器の利用を促進し、循環型社会の実現に貢献する取り組みを続けてまいります。
当社は、店舗で使用する持ち帰り用の容器包装資材の薄肉化や環境配慮素材への切り替えなどにより、化石燃料由来のプラスチック使用量やCO2排出量の削減を進めてきました。これまでどおり「環境に配慮された容器でお買い物ができる」ことに加えて、「使い捨ての容器を使わずにリユース容器を利用してごみを減らしたい」という希望をお持ちのお客様に向けて、2024年4月「マイ容器利用サービス」を3店舗で開始しました。
導入から2年が経過し、実施店舗は96店舗に拡大。定期的にマイ容器を持参される方や、仕事帰りに利用されるお客様が、昼食で使用したお弁当箱を洗浄して持参するといった活用例もあり、ライフスタイルに上手く取り入れてくださっていることがうかがえます。
世界的に資源やエネルギーを取り巻く環境の不確実性が高まる中、日々の暮らしの選択が持つ意味も改めて見直されています。
導入から2年が経過し、実施店舗は96店舗に拡大。定期的にマイ容器を持参される方や、仕事帰りに利用されるお客様が、昼食で使用したお弁当箱を洗浄して持参するといった活用例もあり、ライフスタイルに上手く取り入れてくださっていることがうかがえます。
世界的に資源やエネルギーを取り巻く環境の不確実性が高まる中、日々の暮らしの選択が持つ意味も改めて見直されています。
6月は環境月間。私たち一人ひとりが日々の選択を振り返り、よりよい未来について考える機会です。当社はこれからも、多様な価値観やライフスタイルに寄り添いながら、環境と共存する食の提供を続けていきます。「マイ容器利用サービス」もそのための選択肢の一つとして、今後も丁寧に継続していきます。
実施店舗 以下の店舗にて実施中です。※グリーン・グルメ＝Gg、日本のさらだ いとはん＝いとはん と表記。
【宮城県】エスパル仙台店（RF1、いとはん）、セルバ仙台店（Gg）
【福島県】エスパル福島店（RF1）
【埼玉県】エキュート大宮店（RF1 ※現在リニューアルのため休止中）、ビーンズ武蔵浦和店（Gg）、ららテラス川口店（RF1）、草加ヴァリエ店（Gg）、新越谷ヴァリエ店（Gg）、エキア志木店（Gg）
【千葉県】シャポー市川店（RF1、いとはん）、シャポー本八幡店（Gg）、ペリエ西船橋店（Gg）、アトレ松戸店（Gg）、ペリエ津田沼店（Gg）、アトレ新浦安店（RF1）
【東京都（区部）】
エキュート品川店（RF1）、麻布台ヒルズ店（RF1）、イイトルミネ新宿店（RF1）、ルミネ新宿店（RF1）、東京ドームシティ ラクーア店（RF1）、エキュート上野店（RF1）、東京ソラマチ店（Gg）、錦糸町テルミナ店（Gg）、アトレ亀戸店（Gg）、ららぽーと豊洲店（RF1 SALAD MEAL）、アトレ大井町店（Gg）、アトレ目黒店（RF1）、東急プラザ蒲田店（Gg）、東急ストア大森店（Gg）、経堂コルティ店（Gg）、成城コルティ店（RF1、いとはん、融合）、アトレ恵比寿店（RF1、融合）、ニュウマン新宿店（RF1）、ルミネ荻窪店（RF1、いとはん）、アトレヴィ巣鴨店（Gg）、アトレヴィ大塚店（Gg）、エキュート赤羽店（RF1）、ルミネ北千住店（RF1、いとはん）、シャポー新小岩店（Gg）、シャポー小岩店（Gg）
【東京都（市部）】
セレオ八王子店（RF1、いとはん ※現在リニューアルのため休業中）、エキュート立川店（RF1、いとはん、Gg）、ルミネ立川店（RF1）、アトレ吉祥寺店（RF1、いとはん、融合）、エミオ武蔵境店（Gg）、アトレヴィ三鷹店（Gg）、調布パルコ店（Gg）、Odakyu OX狛江店（Gg）
【神奈川県】
シァル横浜店（Gg）、アトレ川崎店（RF1、Gg）、ラゾーナ川崎プラザ店（RF1、いとはん）、新百合ヶ丘エルミロード店（RF1、いとはん）、京急久里浜店（Gg）、ラスカ平塚店（Gg）、アトレ大船店（Gg）、大船ルミネウィング店（RF1、いとはん）、テラスモール湘南店（RF1、融合）、ルミネ藤沢店（Gg）、ラスカ小田原店（RF1、いとはん）、ラスカ茅ヶ崎店（Gg）、本厚木ミロード店（Gg）
【静岡県】パルシェ静岡店（Gg）
【愛知県】カルミア豊橋店（Gg）、アスティ一宮店（Gg）、T-FACE 豊田店（Gg）
【大阪府】エトレ豊中店（Gg）
【兵庫県】岡本店（Gg）、リブ住吉店（Gg）、エキソアレ西神中央店（Gg）、ピオレ明石店（Gg）
【徳島県】徳島アミコ店（RF1、いとはん）
【長崎県】アミュプラザ長崎店（Gg）
【熊本県】鶴屋百貨店（RF1、いとはん）
【大分県】トキハ本店（RF1、いとはん）
【鹿児島県】アミュプラザ鹿児島店（Gg）
＜参照＞
・容器について、注意事項などはこちらをご覧ください（実施店舗は2025/9/25時点が最新情報です）。
https://www.rockfield.co.jp/assets/data/sustainability/environment/packaging_materials/my-container.pdf
・ロック・フィールド公式note
ご存じですか？マイ容器利用サービス https://note-rockfield.jp/n/nd676d42237e6
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など7つのショップブランドを303店舗（2026年4月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
コーポレートサイト 包装材における環境対策
https://www.rockfield.co.jp/sustainability/environment/packaging_materials/