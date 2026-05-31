【岡山大学】岡山大学発ベンチャーと久米南町が連携 世代を超えた交流を通じて「暮らし」と「幸福」を考える体験型イベントを開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 31日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）と岡山県久米南町は、2026年2月21日と28日の2日間、同町において、学生と地域住民が世代を超えて交流しながら、先端技術や地域の自然を体験する参加型イベントを開催しました。本取り組みは、本学が推進する内閣府「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」および文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の一環として実施しました。



このプロジェクトは、本学の学生に加え、本学発学生ベンチャーである株式会社タービン、株式会社Aqzoo が運営に参画し、学生と地域住民が同じ目線で学び合うことで、地域における新たな交流の形を創出することを目指して企画したものです。



21日午前に実施した「スマホ×AI体験講座」には、7人の町民が参加しました。同講座は、学生が参加者一人ひとりの隣に座り、スマートフォンの基本操作から生成AI「ChatGPT」の活用方法までを丁寧に伝えるハンズオン形式の講座を行いました。



また、同日午後には「生物多様性×ウェルビーイング 久米南町体験ワークショップ」を開催し、25人が参加しました。参加者は、久米南町の豊かな里山や田畑を舞台にフィールドワークを行い、自然との関わりが個人の幸福感（ウェルビーイング）にどのような影響を与えるのかを体感的に学びました。



さらに、2日目の28日には、「スマホ×AI体験講座」の実践編として、津山工業高等専門学校の学生5人をサポーターに迎え、川柳や画像を生成AIを活用して作成する方法について紹介しました。生成AIを用いて思い出の白黒写真をカラー化する体験では、鮮やかによみがえった写真をきっかけに、当時の暮らしや地域の記憶について学生と語り合う場面も見られ、世代を超えた交流が生まれました。



デジタル技術による思い出の継承と、自然の中での対話という二つの体験を通じて、参加者は地域における「暮らし」と「幸福」のあり方を多角的に見つめ直す貴重な機会を得ました。



本学は今後も久米南町との連携を基盤に、「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」および「J-PEAKS」の取り組みを通じて、単なる知の集積地にとどまらない「シンク＆アクションタンク」として、地域課題の解決に向けた現場での実践を進めていきます。今回のイベントを契機として、学生の柔軟な発想と先端技術、地域の伝統や自然を融合させながら、持続可能な地域社会の実現に向けた具体的な取り組みを一層進めていきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

本情報は、2026年5月31日に公開されました。

白黒写真のカラー化に挑戦する住民と津山高専生

地域住民にAIの使い方を教える学生

棚田を散策する参加者

冬眠中のウシガエルを観察する参加者

久米南町の位置（google mapsより）

◆参 考

・久米南町

https://www.town.kumenan.lg.jp/

・株式会社タービン

https://tur-bine.co.jp/

・株式会社Aqzoo

https://creww.me/ja/startup/aqzoo0101

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】岡山大学JAZZ研究会が久米南町で初単独ライブを開催！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003359.000072793.html

・【岡山大学】久米南町と地域連携事業のキックオフ会議を開催～地域課題の共有と共創に向けた第一歩～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003301.000072793.html

・【岡山大学】岡山県久米南町で犬型ロボットによる農作業支援実証実験と就農者との意見交換を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002992.000072793.html

・【岡山大学】岡山県久米南町にて岡山大学と岡山理科大学の学生が「味噌づくり体験」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003834.000072793.html

・【岡山大学】久米南町と連携し発酵と微生物の魅力を探究 「“自然ビール酵母”研究会 サテライト版」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004004.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】内閣府「令和6年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」に採択 ～晴れの国における国立大学×県立大学の共振による地域イノベーションの創出～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002696.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 副本部長 舩倉

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL: 086-251-7151

E-mail：co-creation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15131.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html