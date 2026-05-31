アマイワナ新曲！tvk新音楽番組『カタマリ』テーマ曲リリース決定！

株式会社サンミュージックプロダクションアマイワナ「未完成の部屋」ジャケット

2026年4月より放送スタートしたtvkの新音楽番組『カタマリ』。

番組MCを務めるのは、初のUSツアーに加え、台湾やインドでのライブ経験を経たアマイワナ。

そんなアマイワナが、番組オープニングテーマとして書き下ろした最新楽曲「未完成の部屋」の配信リリースが2026年6月10日（水）に決定した。

楽曲コンセプトは、夢のなかで稼働している、架空のおもちゃ工場。そこから転がり出てくるのは、色んな形をしている愛おしい「カタマリ」たち。周りの目なんて気にしない恋をして、自分だけのリズムで生きる。そんな不器用なカタマリたちが、ステップを踏んだり、転んだりする物語を、ワクワクするサウンドに閉じ込めた。

番組のコンセプトでもある、“工場で生産された不良品＝カタマリ” というテーマとリンクし、未完成な存在の美しさや個性をポップに描いた今作は、サウンドエンジニアにはGinger Rootが参加。80’sニューウェーブや90’s渋谷系サウンドをベースに、現代的なシンセポップの感覚を融合し、夜中に稼働する“夢の中の工場”をイメージしたサウンドメイクと、“みんなと違う未完成な姿もかっこいい” というメッセージを込めた歌詞が特徴となっている。

6月10日（水）の楽曲配信リリースに先駆け、本日5月31日（日）よりTikTokでの先行配信、Pre-add / Pre-saveが開始。

■iTunes/Amazonでのpre-order、Apple Music/Spotifyでのpre add/saveはこちら(https://nex-tone.lnk.to/SleeplessNight)から！

アマイワナ

2000年1月1日生まれのスーパーミレニアムガール /京都出身 シンガーソングライター /トラックメーカー/映像ディレクター/ デザイナー/ 女優 / モデル

昭和のテクノポップ、ニューウェーブ、ドリームポップや90年代の渋谷系などから影響を受け、自身の楽曲やファッションに新しい感覚でピックアップし発信している。そんな自身の音楽をドリームパンクと呼んでいる。

さらに、ライブでは勢い止まらない演奏、遊び心あるヴィジュアルやギミック、キュートでキッチュなパフォーマンスが世界から注目され、台湾ツアーを成功させた他、2025年にはアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2025」のGinger Rootのステージに客演し話題となった。

Official site : https://www.amaiwana.com/

X：@amaiwana_JP(https://x.com/amaiwana_JP)

Instagram：＠amaiwana_jp(https://www.instagram.com/amaiwana_jp/)

YouTube：https://youtube.com/@amaiwana?si=WrF0kyKYbk4_r1ua

tvk『カタマリ』

テレビ神奈川『カタマリ』

テレビ神奈川の“令和オルタナティブ”新音楽プロジェクト「カタマリ」ライブ&ゲストトークでお届け！

放送日時：テレビ神奈川 本放送 毎週木曜/金曜 23:00～23:30

その他、全国のテレビ局を中心にネット放送中！

毎週金曜23:30よりTVer(https://tver.jp/series/sr6y2en9pk)で無料見逃し配信！

出演：酒井健太（アルコ＆ピース）/ アマイワナ 他

番組公式HP：https://www.tvk-yokohama.com/katamari/#broadcast