『NISSANあ、安部礼司-BEYOND THE AVERAGE-』「人も魚も一“ギョ（期）”一会！」さかなクンがラジオドラマに登場！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いた大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（日曜日17：00～17：55放送）では、2026年6月7日（日）の放送回に、さかなクンが登場します。どんなストーリーになるのか…どうぞお楽しみに！

◆さかなクン演じる「魚々浦 海人」が、荒んだアンジュの心を動かす！？

『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』、6月7日（日）の放送回では、スペシャルゲストとして、さかなクンが登場！さかなクンは、2019年4月21日の放送以来、2回目の登場です。

開発本部から経営企画部の課長へと転身し、日々仕事に追われている鞠谷アンジュ。生き生きと完璧に仕事をこなしているように見える彼女ですが、その実態は、次から次へと降ってくる膨大なタスクに追われ、から元気でなんとか持ちこたえているような状態でした。

そんな彼女の元に、さかなクン演じる「魚々浦海人（ぎょぎょうら うみひと）」がインターン生としてやってきます。寝食を忘れるほど魚を愛する風変わりな彼。最初は魚々浦のマイペースすぎる言動に苛立ってしまう鞠谷でしたが、あることをきっかけに、鞠谷の心境、そして仕事への向き合い方に変化が生まれます。

さかなクンは収録に際し、魚々浦を演じることができて嬉しかった、人も魚も“一ギョ（期）一会”！と、さかなクン流に感想を述べました。

番組は6月7日（日）17時～17時55分。TOKYO FMほか、お住まいの地域のJFN系列局、radikoにてお聴きいただけます。ぜひ、お聴きください。

■『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』

◇放送日時： 毎週日曜17：00～17：55

◇放送エリア：TOKYO FMを含むJFN38局ネット

◇番組内容：ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく様子を描いたラジオドラマ。

◇番組サイト： https://www.tfm.co.jp/abe

◇安部礼司 公式X：（@abe_average）

◇番組公式ハッシュタグ：#あべれいじ