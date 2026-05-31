【香川ファイブアローズ】2026-27シーズン チームスタッフ 契約締結（継続）のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。

このたび香川ファイブアローズでは、以下チームスタッフとの2026-27シーズンの契約(継続)が決まりましたので、お知らせいたします。

アシスタントコーチ

阿保 直樹 NAOKI ABO

■プロフィール

生年月日：1989年9月14日

出身地：青森県



■経歴

2019-20 香川ファイブアローズ チームマネージャー

2020-22 香川ファイブアローズ チームマネージャー兼アシスタントコーチ

2022-23 青森ワッツ アシスタントコーチ

2023- 香川ファイブアローズ アシスタントコーチ

■本人コメント

勝ちで終われなかった3年間で積み重ねてきたものは、シーズンが終わればリセットされる"かち"ではない、大きな"かち"だと感じています。

2026-27シーズンも"香川"だから、"みなさんと"だから、"自分"だからできる挑戦に感謝し、全力を尽くしていきます。

"小さい香川の黄色い主人公"たち、さぁいこう。



■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

この3シーズン、香川のバスケの礎をアシスタントコーチとして強固にし続けてくれた阿保さんに、来シーズンもアシスタントコーチを担ってもらえることになりました。

今シーズンも阿保さんが持ち合わせてくれているスカウティング力やコーチング力を発揮し、素晴らしいチームビルディングを成し遂げてくれました。本当にありがとうございます！

来シーズンはさらにハードなリーグかつ過密日程を戦うにあたり、阿保さんの力が非常に重要になります。

阿保さんと共に来シーズンをしっかり戦い抜いていきます！

ストレングス＆コンディショニングコーチ

竹山 太喜 TAIKI TAKEYAMA

■プロフィール

生年月日：1998年1月13日

出身地：長崎県



■経歴

2018-23 （株）ルネサンス パーソナルトレーナー

2019-23 長崎工業高校男子バスケットボール部 S&Cコーチ

2021-23 パーソナルトレーニングジムMYGYM 共同代表

2023- 香川ファイブアローズ ストレングス＆コンディショニングコーチ

■本人コメント

今シーズンも多大なるご支援・ご声援誠にありがとうございました！

B3優勝という目標を掲げ、覚悟を持って挑んだシーズンでしたが、最後に皆さまと最高の景色を見られず、本当に悔しさが残ります。

しかし、どんな時も全力で応援してくださるブースターの皆さまの存在があったからこそ、クラブ初のレギュラーシーズン1位、そして25連勝という素晴らしい記録を達成することができました！

皆さまの熱い黄×炎に、心から感謝申し上げます！

来季はさらにタフなシーズンになりますが、選手が怪我なく、常に100%のパフォーマンスを発揮できる強固な身体を作り上げ、BリーグONEの初代チャンピオンを掴み取れるよう全力でサポートしてまいります！

引き続き熱い黄×炎のほど宜しくお願いいたします！



■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

香川ファイブアローズの身体づくりとコンディションは竹山くんがつくっています。私たちにとってそう言い切れるクラブの要です。

複数のクラブを経験してきた選手誰しも、竹山くんのコンディショニング・コーチングの素晴らしさを口にします。

来シーズンも竹山くんのもと、選手たちは最高のパフォーマンスを発揮できる状態をつくります。そして皆さまにプレーを通じて感動をお届けしていきます。

ヘッドアスレティックトレーナー

中田 翔 SHO NAKATA

■プロフィール

生年月日：1992年5月7日

出身地：広島県

■経歴

2015-22 医療法人紺医会 とつか西口整形外科 スポーツ医学センター 理学療法士

2019-22 横浜ギガスピリッツ トレーナー

2020-21 3x3 WILL トレーナー

2021 東京2020オリンピック競技大会 メディカルスタッフ（バスケットボール会場）

2022-24 川崎ブレイブサンダーストップチーム トレーナーインターン

2023-25 川崎ブレイブサンダースユースチーム アスレティックトレーナー

2025-26 香川ファイブアローズ アスレティックトレーナー

2026- 香川ファイブアローズ ヘッドアスレティックトレーナー

■本人コメント

今シーズンも本当に熱い黄×炎をありがとうございました。

2026-27シーズンも香川ファイブアローズのアスレティックトレーナーとして活動させていただけることを大変嬉しく思います。

今シーズンはレギュラーシーズン1位、クラブ新記録となる25連勝を達成することができましたが、自分たちが目指していた結果にはあと一歩届かず、悔しさの残るシーズンとなりました。

しかし、どのような状況でもチームを後押ししてくださる皆さまの熱い黄×炎は、間違いなく選手・スタッフにとって大きな力となっていました。

2026-27シーズンはヘッドアスレティックトレーナーとして、これまで以上に大きな責任を担うことになります。

クラブ理念である「決してあきらめない、すべての可能性を。」のもと、選手一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、シーズンを通して最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりに尽力してまいります。

また、これまで築き上げてきた香川のコンディショニング文化をさらに発展させ、より良い環境構築に努めます。

クラブビジョンである「バスケの熱狂と感動を香川の日常に」の実現に向かって、選手・スタッフとともに全力で取り組んでまいります。

2026-27シーズンも、変わらぬ熱い黄×炎をよろしくお願いいたします。



■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

今シーズン香川に来てくれて、献身的にかつハードに、いつも選手一人ひとりを思いながら業務に励んでくれている中田くんの姿は、すぐに私たちにとってなくてはならない存在になりました。

怪我や故障が非常に少ない私たちのチームの屋台骨と言っても過言ではありません。

来シーズンはヘッドアスレティックトレーナーとして、さらにリーダーシップを発揮してもらい、トレーナー陣のチーム力を強固にしていってもらいます。

トップチームトレーナー兼アンダーチームサポートトレーナー

仲村渠 純矢 JUNYA NAKANDAKARI

■プロフィール

生年月日：2000年7月2日

出身地：沖縄県



■経歴

2021-24 なみおせっこついん

2024-25 香川ファイブアローズ アンダーチームトレーナー

2025-26 香川ファイブアローズ トップチームサポートトレーナー兼アンダーチームトレーナー

2026- 香川ファイブアローズ トップチームトレーナー兼アンダーチームサポートトレーナー

■本人コメント

2025-26シーズンも多大なるご支援、ご声援をいただきありがとうございました。

目標としていたB3優勝は達成出来ず、とても悔しいですが、ファイナルの舞台に挑戦する事が出来たのはクラブに関わるすべての皆様の応援がチームに力を与えてくれたからだと思っています。熱い応援、本当にありがとうございました。

来シーズンはトップチームをメインで活動させていただける事になりました。このような貴重な機会をいただき、クラブ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

B革新による新たな制度、環境下でのシーズンになるため、選手が最大限パフォーマンスを発揮し続ける事が出来るよう、私に出来る事を考え行動し、クラブに貢献出来るよう全力を尽くします！

ブースターの皆様、スポンサー企業の皆様、クラブに関わるすべての皆様、来シーズンも熱い応援を宜しくお願いいたします！



■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

仲村渠くんにはアンダーチームのトレーナーをメインとしていた今シーズンから、来シーズンはトップチームをメインに業務にあたってもらうことになりました。

彼は本当にハードワーカーで、トップチームとアンダーチーム両方にいつも高いエネルギーで業務に携わり、クラブ全体の成果に貢献し続けてくれている存在です。

来シーズンはこれまで以上に連携を図り、選手のパフォーマンス向上に向けて、その力を発揮していただきます。

チームマネージャー

鎌田 陽菜乃 HINANO KAMATA

■プロフィール

生年月日：2001年9月22日

出身地：香川県



■経歴

2023-24 香川ファイブアローズ アシスタントマネージャー兼ビデオコーディネーター（インターン）

2024- 香川ファイブアローズ チームマネージャー

■本人コメント

今シーズンも本当に熱い黄×炎をありがとうございました。

日頃より香川ファイブアローズのご支援、ご声援ありがとうございます。2026-27シーズンもマネージャーを務めさせていただくことになりました。

今シーズン、プレーオフでは優勝に1歩届かず、言葉に表せないくらい悔しく、支えてくださった皆さまにも申し訳ないシーズンでした。

ですが、ファイナルでは平日にも関わらず4,100名を超えるブースターの皆さまにご来場いただき、その当たり前ではない光景と声援に去年よりも更に香川にバスケットが根付いてきている、地域に応援されるクラブに成長できているのではないかと感じることができました。

私は香川のブースターさんとフロントスタッフの皆さんが作りだす会場の雰囲気、会場を揺らすほどの応援が本当に大好きで、来年も共に戦えることを誇りに思います。早くまたあの雰囲気の会場で試合がしたいと待ち遠しい気持ちです。

現状に満足せず、これからもクラブと共に成長し、更に地域に愛されるクラブとなるように、選手コーチが安心してバスケットに集中し、自身の力を最大限に発揮できるように環境づくりに徹します。

引き続き熱い「黄×炎」よろしくお願いいたします！



■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

鎌田さんのおかげで、チームはいつも素晴らしい環境で練習に励み、安心して戦うことができています。

鎌田さんの献身性やマルチタスクを的確にやり遂げるその姿は、香川ファイブアローズになくてはならない存在です。本当にありがとうございます。

来シーズンも鎌田マネージャーにチームを支えていただきながら、チームとして一体になり、大きなチャレンジをしていきます。

トップチームサポートトレーナー兼アンダーチームトレーナー

柴田 悠吾 YUGO SHIBATA

■プロフィール

生年月日：1999年7月2日

出身地：岩手県



■経歴

2019-21 至学館大学体操部学生トレーナー

2020-21 FC刈谷 アシスタントトレーナー

2022-24 愛産大工業高校バレートレーナー

2022-24 名古屋高校サッカー部トレーナー

2025- 群馬クレインサンダーズ U18トレーナー

2026.4- 香川ファイブアローズ トップチームサポートトレーナー兼アンダーチームトレーナー

■本人コメント

皆様、こんにちは！

2026-27シーズンも継続頂き非常に感謝しています。

昨シーズンはチーム途中合流をしまして、チームを知る事から始まりました。

今シーズンからは、色んな角度から知れたもの見えてきたものを、言葉で伝えられるように日々の仕事に励みたいと思います。

どうぞ1年間宜しくお願いします



■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

この4月にチームに加わってもらい、早速視野を広く持ってもらいながら、トップチーム、アンダーチーム両方において力を尽くしてくれています。

育成が重要となる今、これからさらに増えていくであろう柴田くんの力を必要とする場面において、その力を遺憾なく発揮してくれることを確信しています。

アンダーチームという香川の未来の育成を、柴田くんのサポートを通じてより良いものにしていきます。