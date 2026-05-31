世界91か国・300拠点を結ぶWTC東京にてDXセミナー登壇

株式会社CRENEO

株式会社CRENEO（本社：福井県越前市、代表取締役 田中英臣）は、World Trade Center Tokyo（WTC東京）主催のDXセミナーに登壇し、XR・3Dデジタル技術を活用した新たな販路開拓の可能性について講演しました。

※World Trade Center Tokyo（WTC東京）受付エントランス

2026年5月7日、World Trade Center Tokyo（WTC東京）にて開催されたDXセミナーにおいて、「XR×営業革新」をテーマに講演を行いました。

本セミナーでは、製造業を中心とした中小企業が抱える以下の課題に対し、

・営業人材不足

・展示会出展後のフォロー不足

・遠方顧客への提案機会不足

・デジタル活用の遅れ

といった課題に対し、XR（VR・AR）や3Dデジタルコンテンツを活用した新たな営業・販路開拓の考え方を紹介しました。

従来のパンフレットや動画だけでは伝えきれなかった現場の空気感や技術力を体験型コンテンツとして届けることで、「説明する営業」から「体験して理解される営業」への転換について解説しました。

WTC東京について

※北京CIFTIS国際会議の様子（WTC東京 高橋副社長登壇）

World Trade Center Tokyo（WTC東京）は、World Trade Centers Association（WTCA）の正式加盟拠点として活動する国際ビジネス支援組織です。

WTCAは1970年にニューヨークで設立され、現在では世界91か国・約300拠点・約90万社に及ぶ企業ネットワークを有する世界最大級の国際ビジネスネットワークの一つとして知られています。

「世界の地域産業をつなぎ、貿易を通じて平和と繁栄に貢献する」という理念のもと、貿易・投資・展示会・商談会・国際交流の促進に取り組んでいます。

WTC東京はその日本拠点として、国内企業と海外市場を結ぶハブ機能を担うとともに、国際展示会や経済フォーラムへの参加支援、海外企業とのビジネスマッチング、情報発信などを通じ、日本企業のグローバル展開を後押ししています。

セミナー概要

※セミナー会場全景

今回のセミナーでは、

「説明する営業」から「体験して理解される営業」へ

をテーマに、デジタル技術が営業・展示会・販路開拓にもたらす可能性について紹介しました。

特に、

・3Dインナービュー

・XR体験（VR・AR）

・デジタル展示会

・ハイブリッド展示会

などの事例を交えながら、実際の導入プロセスや活用方法について解説を行いました。

また、従来のパンフレットや動画だけでは伝えきれなかった現場の空気感や技術力を可視化し、遠隔地からでも体験できる新たな営業手法について紹介しました。

XRを活用した営業革新

※木工所の3Dインナービューを活用した営業・販路開拓事例の紹介

講演では、工場や店舗をそのままデジタル空間上に再現し、遠隔地からでも体験できる3Dインナービュー技術を紹介しました。

従来のパンフレットや動画、静止画だけでは伝わりにくかった現場の空気感や工程、設備環境などを、より直感的かつ具体的に伝える方法として解説しました。

また、展示会や商談会においても、現地へ足を運ぶことが難しい顧客との接点づくりや、営業活動の効率化につながる可能性について紹介しました。

「体験して理解する」時代へ

※参加者によるVR体験の様子

参加者には実際にVR体験も行っていただき、

工場や店舗を歩いているような没入感や、

遠隔地にいながら現場内部を見学できる可能性を体感いただきました。

参加者からは、

・非常に勉強になった

・自社でも活用できる可能性を感じた

・営業や展示会の新しい形として興味深い

・製造業の情報発信に活用できそうだ

といった声が寄せられました。

デジタル技術を活用しながらも、人の想いや技術、現場の空気感を伝える手法として、高い関心が示される機会となりました。

アンケート結果

※XRを活用した営業・販路開拓手法の説明

セミナー終了後に実施したアンケートでは、

・セミナー内容は非常に有意義だった

・XRや3D技術の活用可能性を強く感じた

・展示会や営業活動への応用を検討したい

・今後さらに学びたい

といった回答が寄せられました。

また、関心分野としては、

・3Dインナービュー活用

・VR活用

・AR活用

・3D映像制作

・オンライン展示会

・ハイブリッド展示会

・補助金活用

などが挙げられ、実践的な導入への関心の高さがうかがえる結果となりました。

※アンケート回答数は限定的であり参考値

今後について

※セミナー終了後の意見交換・ディスカッションの様子

株式会社CRENEOでは、

製造業・伝統産業・地域産業の魅力を伝えるデジタルコンテンツ制作や展示事業を推進してきました。今後も、

リアルとデジタルを融合した新たな販路開拓モデルの構築を通じ、

地域企業の成長と国内外への発信を支援してまいります。

株式会社CRENEOについて

株式会社CRENEOは、

「本質的な価値に、美と構造を与え、社会に再編集する」

をビジョンに掲げ、

地域・産業・文化に宿る価値を可視化し、国内外への情報発信や販路開拓を支援しています。

主力事業である

「MONOKATARI JAPAN」

では、工場や店舗、作り手の背景や技術、物語を可視化する没入型デジタルモールを運営しています。

また、XR技術や3Dデジタルコンテンツを活用した3Dインナービュー制作、デジタルオープンファクトリーの構築、地域企業のDX・情報発信支援などにも取り組んでいます。

さらに、

「MONOKATARI EXPO」

など、リアルとデジタルを融合した価値発信プロジェクトにも参画し、新たな価値発信モデルの構築を推進しています。

今後も、リアルとデジタルを横断する「伝わる構造」を社会に実装し、地域・産業・文化に宿る価値を未来へ届ける仕組みづくりに取り組んでまいります。

構造と物語で、世界に彩りを。

会社概要

会社名：株式会社CRENEO

代表者：代表取締役 田中 英臣

所在地：福井県越前市

事業内容

・XRコンテンツ制作

・3Dインナービュー制作

・デジタルモール運営

・デジタル展示会企画運営

・販路開拓支援

・地域ブランディング支援

・DX推進コンサルティング

公式サイト

https://cre-neo.com/

MONOKATARI JAPAN

https://digimall-monokatari.cre-neo.com/

お問い合わせ

MONOKATARI JAPAN、XRインナービュー、販路開拓支援に関するご相談は、下記フォームよりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

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