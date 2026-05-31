【大阪6/12-16】「質感おもろ展」を開催　100点以上のテクスチャーアート作品がズラリ※入場無料※　福岡の画家Mikiが大阪に進出　無料体験会も実施

Miki Art

大阪ホルベインギャラリーにて

「質感おもろ展～TEXTURE ART 2026～」を開催します。

福岡で活動する画家のMikiが大阪に進出。

アクリル絵の具で描くザラザラぷっくり立体的なテクスチャーアートを100点以上展示。

期間中、テクスチャーアートの無料体験会も開催します。

個展開催のお知らせ

関連動画 https://youtube.com/shorts/SCWbsr6IDTs?feature=share

◆日時◆

2026年6月12日(金)～16日(火)

11:00～18:00(最終日16:00まで)

入場無料・全日程在廊予定

◆場所◆

ホルベインギャラリー

大阪市中央区上汐2-2-5

06-6763-0022

近鉄奈良線・大阪線「大阪上本町」駅

大阪メトロ谷町線「谷町九丁目」駅より徒歩3分

◆テクスチャーアート無料体験会◆

アクリル絵の具と盛り上げ剤を混ぜて来場者みんなで一枚の絵を完成させよう！

予約不要、お気軽にご参加ください。

◆画家Miki◆

画家Miki

福岡県在住。幼い頃から絵画教室に通い九州造形短期大学デザイン料卒業後、道路標識の設計、看板・サインデザイン、グラフィックデザイナーなどの経歴を経て現在、画家として活動中。

今まで描いた作品数は300点以上。

過去には福岡、熊本、佐賀で展示会を開催。近年は行政後援を受けワークショップを企画開催している。

Instagram：@miki_art_ig https://www.instagram.com/miki_art_ig

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Miki_Art_YT

ECサイト：https://mikiart.base.ec/

◆展示予定作品の一部◆

レジンを使用した作品多数角度によって色が変わって見える不思議な絵の具おしりーズは全5種類様々なスイーツ作品多数ドジっ子ミツバチちゃんまるで金属！なアート作品

作品はキーホルダーサイズから1m近くあるものまで、またかわいいアートからモダンでシックな印象のもの、抽象画・具象画など作風は多種多様だが全てひとりの作家が描いている。

角度によって色が変わって見える不思議な絵の具や、まるで金属の様な作品も。

大阪での個展は初開催。

ワクワクすること間違いなし。

是非ご高覧ください。

【本件に関するお問い合わせはこちら】

Miki Art

E-mail:miki.art.ws@gmail.com