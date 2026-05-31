超ガクチカ獲得インターンの「キャリスタ」よりビジネススキルの公式学習アプリ『ユニゼブ』体験版を期間限定で提供開始

株式会社ブルースプリング

株式会社ブルースプリング（本社：岡山県岡山市）は、就活生向けに圧倒的な“ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）”の創出を支援する実践型インターン「キャリスタ(https://calista.the-alpha-order.com/)」の公式学習インフラとして、AI時代に代替不可能なビジネススキルを独学で習得できるAIアプリ『ユニゼブ(https://264.the-alpha-order.com/)』を開発し、本日より体験版の提供を期間限定で開始いたしました。

https://264.the-alpha-order.com/

リリースを記念し、就職活動生および若手社会人を対象とした「キャリア相談付き無料モニター」を先着100名限定で募集いたします。また同時に、一般企業・教育機関向けに当システムを「ビジネススキルの見える化」インフラとしてカスタマイズ提供（システム貸し出し）するソリューション展開も開始いたします。

■ 開発の背景：「正解の暗記」が価値を失うAI時代、真の“ガクチカ”とは何か

生成AIが人間の高度な知的作業を瞬時に代替していくこれからの時代。既存の「正解を暗記する教育」や「組織の歯車として従順に機能するスキル」は急速にその価値を失っています。私たちは今こそ、長らく放置されてきた学校教育と「社会で役立つ力」との深刻な分断を是正しなければなりません。

この分断は、若者の就職活動における大きな壁となっています。マニュアル通りに作られた量産型のガクチカでは、企業が求める「いかなる環境変化にも揺るがない代替不可な個の力」を証明することはもはや不可能です。企業を納得させる圧倒的なガクチカを手にするためには、単なる疑似体験ではない「本物の社会実装を伴う活動実績」が必要です。リアルに社会に役立つ力を自ら養成し、実績として証明できなければ、これからの時代を生き抜くことはできません。

「学歴という既存のモノサシに縛られず、誰もが自らの力でキャリアを切り拓けるよう、個人の『実力』を可視化し、“実学の偏差値”を見える化したい」--それが『ユニゼブ』開発の原動力です。

目先の利益や効率性（Unicorn的な価値観）と、高い倫理観や包摂性（Zebra的な価値観）という、現実社会で必ず直面する「矛盾（トレードオフ）」を高い次元で統合し、自ら問いを立てて解決策を導き出す「現代の総合的な教養（リベラルアーツ）」。これを社会実装の現場で身につけ、自らの価値を証明するためのプラットフォームとして、『ユニゼブ』を展開してまいります。

■ 『ユニゼブ』の概要と使い方：「次世代ビジネススキルの可視化」

264スキルアセット一覧（抜粋）

『ユニゼブ』は、「ユニコーン＆ゼブラ検定」の略称です。目先の利益や効率性（Unicorn的な価値観）と、高い倫理観や包摂性（Zebra的な価値観）という、現実のビジネスで必ず直面する「矛盾（トレードオフ）」を高い次元で統合し、自ら問いを立てて解決策を導き出す思考力を鍛え上げる「実践型AI道場」です。

本アプリの最大の特長は、「ビジネススキル版公文式」とも呼べる自律的な学習体験にあります。 受動的に動画を眺めるだけのeラーニングとは異なり、利用者は以下のステップで自分のペースで実践的なスキルを磨きます。

１.読み解く：架空のリアルなビジネスの修羅場（予算、納期、人間関係などのデータパック）と葛藤をインプットする。

２.アウトプットする：その状況に対する「自分なりの解決策（第3の答え）」を提出する。

３.AI即時採点：裏側で稼働する高度な生成AIが、「シリコンバレーVC 兼 最高倫理責任者」の視点で数十秒で自動採点。

４.ステップアップ：合格すればバッジを獲得し、次のレベルのライセンスが解放（アンロック）。不合格ならAIの的確なコーチングをもとに何度でもリトライできる。

このスモールステップの反復構造により、ゲームのような没入感の中で強靭なビジネス基礎力を身につけることができます。

■ 社会を網羅する「8つのジャンル」と「33段階の仕組み」

検定画面

現代のビジネスに不可欠な統合思考を学ぶため、カリキュラムを以下の「8つのジャンル」に細分化しています。

【網羅する8ジャンル】

１：自己管理・労務（プレッシャー下での目標達成と心身の健康保護）

２：事務・IT活用（AIを駆使した業務自動化と人間中心の安全設計）

３：商品企画・研究開発（最速アジャイル開発と包摂的なインクルーシブ設計）

４：法務・論理思考（常識の破壊と法的・倫理的リスクの防波堤）

５：マーケティング・営業（市場機会の発見と社会的インパクトの創出）

６：財務・資金調達（事業を急成長させる資金調達と共感資本の設計）

７：広報・営業提案（論理と大義で他者を巻き込むストーリーテリング）

８：PM・アライアンス（泥臭い実行力と「三方良し」のエコシステム構築）

【33段階（全264ライセンス）のレベルアップ機構】

各ジャンルは、基礎的な「Lv.1」から最高峰の「Lv.33（マスター）」まで設定され、8ジャンル×33レベル＝全264のライセンスで構成されています。 合格してライセンスを獲得するごとに、ダッシュボード上の星取表（全貌マトリックス）やレーダーチャートにバッジが点灯していくゲーミフィケーションを採用しており、利用者が「どのジャンルのスキルのどのライセンスまで獲得しているか」が一目でわかる仕組みとなっています。

■ 【法人・組織向け】人材研修および人事評価システムとしての貸出

可視化されたビジネススキル個々人のスキルバロメーター

『ユニゼブ』のダッシュボード機能は、個人の能力を証明する最強のポートフォリオとして機能するだけでなく、組織の「人材育成の可視化」を行うインフラとしても応用可能です。

当社は今後、このシステムを「ビジネススキルの見える化」インフラとして、一般企業や大学等の各種組織向けにシステム貸出（OEM提供）いたします。 導入組織が独自に持つ「自社特有のスキルアセット（営業マニュアル、社内規定、専門技術ノウハウなど）」に合わせて、出題されるケーススタディ（データパック）やAIの採点基準を自由にアレンジ・カスタマイズすることが可能です。これにより、組織ごとの新入社員研修や次世代リーダー育成において、社員の習熟度をゲーム感覚で可視化・向上させる全く新しい人材育成プラットフォームとしてご活用いただけます。

■ 【先着100名】キャリア相談付き 無料モニター募集要項

『ユニゼブ』体験版のリリースにあたり、学生および若手社会人を対象とした無料モニターを先着100名限定で募集いたします。

募集人数：先着100名（定員に達し次第終了）

対象者：就職活動中の大学生・大学院生、ガクチカを作りたい方、スキルアップしたい若手ビジネスパーソンなど

モニター特典：

・『ユニゼブ』体験版（各スキルLv.1のミッション）への無料アクセス・AI採点体験

・キャリスタ専任メンターによる「1on1キャリア相談（オンライン）」

応募URL：https://forms.gle/t7dcvSW7mkSt7F3RA

「Win the One. Be the All.」

組織の歯車になるのではなく、自らの力でミライを創り出す“代替不可な個”へ。就業・副業・事業の三本足（ポートフォリオワーカー育成）で安心安全なキャリア設計を支援する株式会社ブルースプリングは、「キャリスタ」と「ユニゼブ」を通じて、挑戦するすべての若者たちのキャリアと、それを支える組織の人材育成を全力で支援してまいります。

【会社概要】

広報・運営：株式会社ブルースプリング

企画・制作：株式会社川本企画（THE ONE Academy）

キャリスタ：https://calista.the-alpha-order.com/

ユニゼブ：https://264.the-alpha-order.com/

「キャリスタ」概要