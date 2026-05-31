佐藤誠人選手 退団のお知らせ

株式会社群馬クレインサンダーズ

いつも群馬クレインサンダーズへ温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。



この度、群馬クレインサンダーズでは、契約満了のため #14 佐藤誠人選手が退団することとなりましたのでお知らせいたします。

#14 佐藤 誠人（さとう まこと）

佐藤選手 コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116683/table/167_1_d67b35e59e34831bac47ba3c81e6118a.jpg?v=202606010951 ]

「今シーズン応援ありがとうございました。短い間でしたがこのチームで過ごした時間は自分にとって本当に特別なものでした。

毎日ロッカールームでみんなと会うのが楽しみで、くだらない話をして笑った時間も、試合前の緊張感も、全部が大切な思い出です。

怪我やコンディション不良で苦しみ、思うようにいかない時間がたくさんありましたが、そのたびに皆さんの声援に何度も背中を押してもらいました。



初得点、アリウープを決めた瞬間の歓声。

オプアリのあの熱狂。

今でも鮮明に覚えています。

あの景色の中でプレーできたことは、自分の中で一生の財産です。



チームメイト、スタッフ、パートナーの皆さま、そしてどんな時も応援し続けてくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。

これからも佐藤誠人らしく、全力で挑戦を続けていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。

また皆さんに会える日を楽しみにしています。」