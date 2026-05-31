【愛媛・松山】三福綜合不動産が賃貸入居者サポートを強化

株式会社三福ホールディングス三福管理物件の鍵渡しを三福管理センターに一元化し、入居者特典の案内やアプリ登録サポートを充実

株式会社三福綜合不動産（愛媛県松山市）では、仲介する賃貸物件のうち、グループ会社である株式会社三福管理センター（愛媛県松山市）が管理する物件について、三福管理センターにて入居前の鍵渡しを行う取り組みを2026年5月から開始しました。

入居者特典の案内や入居後サポートの説明を強化するとともに、入居者向けアプリ「カンリー（旧フクリー）」の登録促進を図り、入居者満足度の向上を目指します。

三福管理物件へご入居前の案内体制を強化・特典利用を促進

これまで対象物件の鍵渡しは三福綜合不動産のアパマンショップ各店舗で実施していました。

今後は、対象となる管理物件について三福管理センターで鍵渡しを行うことで、管理会社スタッフから入居時に必要な情報を直接ご案内できる体制へ変更します。

三福管理物件の入居者特典やサポート内容をより分かりやすく案内

三福管理物件の鍵渡し時には、クーポンがもらえるアプリ利用や入居者専用ラウンジなど、三福管理物件ならではの入居者特典を、三福管理センターのスタッフが詳しくご説明します。

また、設備トラブル時の連絡先や入居後のサポート体制についても案内を行い、安心して新生活を始められる環境づくりを進めます。

入居者向けアプリ「カンリー（旧フクリー）」の登録を促進

三福管理物件へのご入居が決まった方へ、入居者向けアプリ「カンリー（旧フクリー）」を通じて、各種手続きやお問い合わせ、暮らしに関する情報提供を行っています。

鍵渡し時にアプリへの登録サポートを実施することで、入居後の利便性向上とスムーズな情報提供につなげます。

三福管理センターの概要

三福綜合不動産と三福管理センターは、入居前から入居後まで一貫したサポート体制を構築しています。

今後もグループ連携を強化し、地域のお客様に安心して住み続けていただける住環境づくりに取り組んでまいります。

三福管理センターの店舗情報

株式会社三福管理センターは、アパマンショップ松山北店の南隣にあります。

住所：〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F

電話番号：089-925-6773

営業時間：9:00～18:00

定休日：水曜日（年末年始休日あり）

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/bq1TrzFZEXpF2y6k9

三福綜合不動産の概要

株式会社三福綜合不動産は、松山市・伊予市・東温市・砥部町など、愛媛県中予エリアで50年以上にわたり賃貸仲介・管理を行う不動産会社です。

松山エリア取扱物件数98％の情報を掲載する「松山賃貸ナビ」(https://www.apaman3puku.com)では、最新の管理物件情報やキャンペーン情報も随時更新しています。

https://www.apaman3puku.com

公式LINEにて簡単におすすめ物件提案を受けられる「お部屋診断(https://www.apaman3puku.com/weblog/news/30016)」も行っています。

以下のURLからお友だち追加いただけます。

三福綜合不動産アパマンショップ松山北店のお友だち追加はこちら(https://customer.cloud.canary-app.com/sanpuku-kita/add-line-friend?auth_code=e6546142-0324-49ac-989b-ff7cf5fd661a&source=create-customer)

【三福綜合不動産の店舗一覧】

アパマンショップ松山北店

住所：〒790-0811 愛媛県松山市本町5丁目7-7

電話番号：089-911-0329

定休日：火曜日

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/BBCt3aMgj7QdZHRe6

アパマンショップ松山南店

住所：〒790-0038 愛媛県松山市和泉北2丁目3-22

電話番号：089-947-2050

定休日：水曜日

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/zEtwZT9DhZ7UzES86

アパマンショップ松山国道11号店

住所：〒790-0964 愛媛県松山市中村2丁目39-2

電話番号：089-948-8770

定休日：水曜日

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/v3pdTf99niR5U2RH9

【会社概要】

会社名：株式会社三福綜合不動産

所在地：〒790-0811 愛媛県松山市本町5丁目7-7

代表者：代表取締役社長 中矢 孝則

本件の担当：桑原

電話：0800-601-8174

お問い合わせ：https://www.apaman3puku.com/contacts/1/

URL：https://www.3puku.co.jp/

※本リリースは松山賃貸ナビのブログ記事を元に編集・転載しています。

https://www.apaman3puku.com/weblog/news/32831