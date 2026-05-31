ゲーム実況グループ「ドズル社」を運営する株式会社ドズル、ゲーム実況に特化したクリエイター事務所「WONDER DIVE（ワンダーダイブ）」を設立！

株式会社ドズル

株式会社ドズル（本社：東京都港区、代表取締役社長：ドズル（YouTuber））は、クリエイター事務所「WONDER DIVE」を新たに設立したことをお知らせいたします。また、近日中に2つのグループが所属することも決定しています。

WONDER DIVEについて

WONDER DIVEは、ゲーム実況を中心に活動するクリエイターをマネジメントする事務所です。

"ワクワクに飛び込め" をテーマに、所属クリエイターそれぞれのワクワクを大切にしながら、イベント・グッズ・映像制作など、幅広いエンターテインメント事業をおこないます。

設立の背景と目的

株式会社ドズルはこれまで、ゲーム実況グループ「ドズル社」のゲーム実況動画やコンテンツ制作を通じて、新しい挑戦とエンターテインメントを届けてまいりました。その活動を通じて培った知見やノウハウを活かし、より多様なクリエイターの活動を支援することを目的として、WONDER DIVEを設立しました。

WONDER DIVEでは、所属するクリエイターやグループそれぞれの個性や活動方針を尊重しながら、新たなコンテンツや挑戦の創出を支援してまいります。

また、ドズル社もWONDER DIVE所属となり、他の所属クリエイターとともに、新たな価値やエンターテインメントの創出に取り組んでまいります。

「WONDER DIVE」の名称とロゴデザイン

WONDERには「ワクワク・未来・まだ見たことのない未知の世界や体験」を、DIVEには「没頭・夢中・心から熱中し没入できる状態」という意味を込めています。



ロゴデザインは、「WONDER DIVE」が掲げる“ワクワクに飛び込め”というテーマを表現しており、シャープで推進力のあるフォルムには、未知の世界へ飛び込み、夢中になって進んでいくエネルギーを込めています。

また、鮮やかなカラーリングによって、希望・高揚感・情熱など、“ワクワク”から生まれる多彩な感情や挑戦を表現しています。

代表取締役社長 ドズルからのコメント

いつも応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございます。

このたび、事務所「WONDER DIVE」を立ち上げることとなりました。

WONDER DIVEは、“ワクワクに飛び込め”をテーマに、

クリエイターそれぞれの個性や挑戦を大切にしながら、新しいコンテンツや体験を生み出していく事務所です。

もちろん、僕自身もこれから変わらず、ゲーム実況グループ「ドズル社」のリーダーとして最前線でワクワクに飛び込み続けたいと思っています。

そして何より、所属してくださるクリエイターの皆さんが楽しく活動できること、

その姿を見て「面白い」「応援したい」と感じてくださる方々が集まってくださることを、一番大切にしたいと考えています。

ドズル社と、これから新しい挑戦に飛び込んでいく仲間たちと一緒に、たくさんの新しいワクワクを届けていけたら嬉しいです。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

今後の展開について

近日中に、2つのグループが「WONDER DIVE」に所属することが決定しています。詳細については、続報にてお知らせします。

お問い合わせ

WONDER DIVEに関するお問い合わせにつきましては、下記メールアドレスまでご連絡ください。

お問い合わせ先：info@wonder-dive.jp

ゲーム実況グループ「ドズル社」について

医大生からYouTuberになった異色の経歴を持つ「ドズル」をリーダーに、5名のメンバーで活動するゲーム実況グループ。

ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で『マインクラフト』を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は274万人（2026年5月時点）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマでゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル｜https://www.youtube.com/@dozle

・X｜https://x.com/dozle_official

・公式サイト｜https://www.dozle.jp

株式会社ドズルについて

株式会社ドズルは動画配信プラットフォーム上でのコンテンツ発信及び、自社ブランドを活用したグッズ販売・ライセンスビジネスなどのIP事業を行っているエンターテインメント企業です。

・所在地：東京都港区

・代表者：ドズル

・設立：2016年9月

・事業内容：クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト：https://www.dozle.jp/

*記載されている会社名・商品名・サービス名などは、各社の商標および登録商標です。