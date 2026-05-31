『美少女図鑑AWARD2026』『MixChannel（ミクチャ）』受賞メンバー3名が 「元祖鯱もなか本店」の一日店長に就任！

有限会社元祖鯱もなか本店

創業119年の歴史を持つ「有限会社元祖鯱もなか本店」（愛知県名古屋市、代表取締役：古田 花恵）は、2026年6月14日（日）に大須の本店にて『一日店長イベント』を開催いたします。

当日は、「美少女図鑑AWARD2026」にて『元祖鯱もなか賞』を受賞したじゅりさん、ライブ配信アプリ「MixChannel（ミクチャ）」関連企画にて1位を獲得した成瀬知華さん、同企画にて特別賞を受賞したななさんの3名が、当店公認アンバサダーとして着物姿で店頭に立ちます。

イベント当日は、推し活層に向けた「限定チェキ付き鯱もなかセット」を特別販売予定です。

1. イベント開催の背景｜老舗和菓子店 × 名古屋発の次世代カルチャー

これまでSNS発信をきっかけにV字回復を遂げてきた当店では、若い世代にも和菓子の魅力や名古屋の伝統を知っていただく取り組みを行ってまいりました。

今回、夢に向かってがんばる次世代のスター（『美少女図鑑AWARD2026』『MixChannel（ミクチャ）』各企画の受賞メンバー）を応援するとともに、ファンの方々が「推し」に直接会えるリアルな場（推し活の場）として、創業119年の老舗本店を提供いたします。

名古屋は古くから「芸どころ」と呼ばれ、独自の豊かな文化や芸能を育んできた街です 。

今回、全国へ羽ばたくスターの原石たち（『美少女図鑑AWARD2026』『MixChannel（ミクチャ）』各企画の受賞メンバー）の輝きと、創業119年を迎える当店の和菓子の伝統が交差する、特別な一日をご用意いたしました 。

夢に向かって進む若い世代を応援するとともに、歴史ある老舗の舞台から、名古屋の街へ新たな活気と明るい話題をお届けしてまいります 。

2. 開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118877/table/11_1_e2bbaab6a13c6a55774d1fccbf084506.jpg?v=202606010951 ]

タイムテーブル（1時間ごとの交代制）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118877/table/11_2_63390933b95dc11612e2fb9dfffb78b0.jpg?v=202606010951 ]

3. 当日限定販売「限定チェキ付き鯱もなかセット」

ファンの方々に向けた特別商品として、鯱もなかとチェキ撮影がセットになった商品を販売いたします。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118877/table/11_3_743f7eead065adf9bd7483c6e3351498.jpg?v=202606010951 ]

カプセルトイやグッズもあり、店内をお楽しみいただけます100年以上続く看板商品「元祖 鯱もなか」

4. SNS発信・関連ハッシュタグ

本イベントに関する公式ハッシュタグは以下のとおりです。ファンの皆様による拡散・投稿を歓迎いたします。

#美少女図鑑

#元祖鯱もなか公認アンバサダー

#美少女図鑑AWARD2026ファイナリスト

5. 会社概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/118877/table/11_4_b1d3fd08d1a41aa33ce764a352cdc1c2.jpg?v=202606010951 ]

創業明治40年の本店ご近所の方から観光の方まで、ご来店いただいています

6. ブランドの主な実績

- 将棋棋士・藤井聡太氏の対局時「勝負おやつ」として選出- SKE48、名古屋グランパスとのコラボレーション実績- 地上波TV番組への複数回の出演- 名古屋駅・中部国際空港・名古屋城をはじめとする県内主要観光拠点での販売- 2026年3月：「美少女図鑑AWARD2026」にて企業賞『元祖鯱もなか賞』を授与

7. 本件に関するお問い合わせ

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/118877/table/11_5_9b0e90e136bd9c8046790c1828b91fa2.jpg?v=202606010951 ]

※本リリース内容は予告なく変更となる場合がございます。

最新情報は当社公式X（@shachimonaka(https://x.com/shachimonaka)）をご確認ください。