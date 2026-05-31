【もう、ひとりで反省会をしなくて大丈夫。】不安な夜を乗り越える“心のアゲ方”を綴ったカリスマギャルの『フォトエッセイ』が2026年7月17日(金)に発売！

株式会社イマジカインフォス

ギャル雑誌『egg』のモデルとしてデビュー後、「当時の若者で彼女を知らないギャルはいない」と言わしめるほどのカリスマとして一世を風靡した”ルミリンゴ”ことRumiさんのフォトエッセイが2026年7月17日(金)に発売決定！ あわせて表紙画像とタイトルをいち早く公開！

本書は「明日が来るのが怖い……」と落ち込んでいる心をスッと軽くし、再び前を向くキッカケをくれる一冊です。

考えすぎ注意報～自分で自分をアゲる大作戦～

もう、ひとりで反省会をしなくて大丈夫。

考えすぎて不安になってしまう人は、誰よりも気配り上手で責任感が強い証拠。

でも、「こうなったらどうしよう」「ああなったらどうしよう」と、考えれば考えるほど不安はどんどん膨れ上がっていく。

そのままでは心に“考えすぎ注意報“が出てしまいます。

ネガティブな妄想が止まらなくなり、「明日が来るのが怖い」と前を向く気力すら奪われてしまう……、そんな寝付けないほど気分が落ちている夜は、どうかこの本に頼ってください。

ここには、「マジ終わった…」という絶望を、考えすぎずに乗り越えられる「心のアゲ方」が詰まっています。

いじめ、詐欺被害、自律神経失調症、離婚、仕事ゼロ、残高ゼロ--。

平成ギャルブームのど真ん中を生き抜いた伝説のギャル・ルミリンゴは、どんな絶望的な逆境でも「しゃあない！」「なんとかなるっしょ！」「とりま、やってみよ！」……と、自分で自分の心をアゲて、すべてを“いい経験“へと塗り替えてきました。

「不安や悩みも、自分の大切な一部だけど、完ペキじゃなくてイイじゃん」--。

この一冊には、悩んだときこそ思い出してほしい“自分で自分を最高にアゲる“ヒントが満載。

「考えすぎなくていいかも」と思える言葉に、たくさん出会えるはずです。

▼誌面内容 ※一部変更の可能性があります

第1章：金なし！でも不安なし！平成ギャルの最強＆無敵な考え方

1-１.1日の食費は250円。お金がなくてもマジ幸だったあの頃。

──「（風呂入らずに）何日目？」が挨拶。元祖「風呂キャン」って多分ウチら

1-２.ノープラン上等。“場面でよくね？”で生きたサバイバル論。

──ノーストレスに“今”を楽しむ秘訣は「計画しない」こと!?︎

1-３.「てめぇ、土下座しろ！」。修羅場を切り抜けたギャル流・責任の取り方。

──ヤンキーにバットで殴られても、自分のケツは自分で拭く“自責思考”

第2章：考えすぎ注意報、発令。自殺に追い込まれた幼少期

2-１.破天荒キッズ、小3で厚底デビュー。

──カリスマ平成ギャルの原点

2-２.無敵マインドから一転、“ハブられぼっち”に転落。

──小3。初めての孤独で学んだ、友達との向き合い方

2-３.「来るな」「うざい」「○ね」……。それでも毎日登校した理由。

──もう終わりにしたい────。理不尽ないじめで味方ナシの中1

2-４.無理に群れなくてよくね？ 自分を曲げずにラクになるコツ。

──いじめられてわかった、自分に嘘をつかない生き方

2-５.真っ暗な地獄で私を支えた、2つの存在。

──絶望から抜け出すために必要だったのは“熱中”だった

2-６.「転んでも厚底履いて立ち上がる」。俄然強めのギャル時代へ。

──中3。いじめを耐えた先に待っていた、生涯の“居場所”

第3章：警報解除！ ルミリンゴ爆誕。モチベアゲなカリスマ・ギャル時代

3-１.泥酔で撮影。“気合”で乗り切るモデル仕事のありえない裏側。

──雑誌『egg』でモデルデビュー！「朝5時集合？ なら、4時まで飲めんじゃん!!」

3-２.ギャルでいるために頭を下げた夜。やりたいコトの貫き方。

──高校中退。冷え切った親子関係と、ギャルに100％を懸ける覚悟

3-３.300万円損失。超BADなコトも「しゃあない」で切り替える。

──人に裏切られた衝撃と病みすぎない秘訣

3-４.18歳で3000人規模のビッグイベントを回した話。

─「私しかいないっしょ！」。ガチ体育会系ギャルサーのトップへ！

3-５.会社でも役立つ、ギャル流リーダー論。

──ギャルサーで覚えた、同じ目線に立って愛を伝える大切さ

3-６.ギャルって礼儀正しい!!︎ 母のおにぎりと感謝の連鎖。

──朝ドラ『おむすび』にも採用された、偏見を溶かすオール練

3-７.想定外のパニックには「なんとかなるっしょ」が効く！

──寝坊、忘れ物……ピンチに使える魔法の言葉

3-８.顔面うんちでも爆笑できるメンタル術。

──結婚・出産・子育て。「いけんじゃね？」産後2ヶ月で仕事復帰！

第4章：考えすぎ注意報、再び。自分らしさを失った、地獄のひとり大反省会

4-１.ギャル＝バカ？ 新しいステージに待っていた落とし穴。

──アメブロのアンチコメと、TVの洗礼

4-２.離婚、過労、退社……そして何もなくなった。

──もう無理かも……────。自分と娘のために決断したこと

4-３.仕事ゼロ、貯金ゼロ。「感謝おかげさま」マインド覚醒。

──極貧生活で取り戻せた、仕事への感謝

第5章：自分らしさをアゲるために。悩んだら「とりま、やってみよう」

5-１.「とりま、やってみよう」でOLに挑戦。

──「キーボードの“F”ってどこにありますか？」新しい職場にゼロから挑む

5-２.表舞台へカムバ。「飾らない自分が一番おもしろい」真理。

──配信番組へ出演し、TVのトラウマを克服

5-３.パラパラを再燃させた「継続力」と「自分を信じる力」。

──第5次ブームの火付け役、そして“ギャル評論家”に

5-４.「NHKの○○です」。1通のDMが、最高の親孝行になるまで。

──朝ドラ監修がもたらした、ギャルを仕事にする手応え

5-５.子供たちを守りたい。指導側になった運命の瞬間。

──パラパラ学校、開校！ 第二の娘たちとの物語、始まる

5-６.どん底の経験を「解決の引き出し」に変える社長の覚悟。

──ギャルマインドで日本を救いたい。Rumi、爆速起業

第6章：NO MORE考えすぎ。ギャルが辿り着いた、日本をアゲる教育論

6-１.「やる気ねぇなら帰れ！」。Gallllllliyスクールのスパルタ!?︎な生態。

──感謝・自己肯定感・多様性……。“自分を最強にする”7箇条

6-２.門限ナシ。放任主義で育てた娘との信頼関係。

──娘の人生は娘のもの。口出しせず応援するのが最大の愛

6-３.ギャルマインドで日本を照らす。そして、世界へ──。

──Gallllllliyと叶える世界進出

【キャンペーン詳細】

インフォスクエアにて対象書籍をご予約いただいた方に、特別なプレゼントをご用意！

1. インフォスクエア限定特典『Rumi語録ステッカー』付き

インフォスクエアにて本書籍をご購入いただいた方を対象に、限定の『Rumi語録ステッカー』をプレゼントいたします。

『Rumi語録ステッカー』の文字は、なんとRumiさん本人が習字で書き下ろした直筆デザイン。

※ステッカーサイズ：タテ約21×ヨコ約14.8cmのシートに全10種のシールがまとまっています。

2. 【早期予約限定】『直筆サイン入り書籍』＋『Rumi語録ステッカー』セット

さらに、下記の対象期間内にご予約いただいた方には、『Rumi語録ステッカー』に加えて、書籍を『直筆サイン入り』でお届けいたします。

対象期間： 2026年6月17日（水）23:59まで

ご予約ページURL： https://infosquare.shop/?pid=191969113

※直筆サイン入り書籍は数に限りがございます。上記対象期間内であっても、規定数量に達し次第、予告なく終了となる場合がございますので、ぜひお早めにご予約ください。

その他ネット書店のご予約はコチラ！

※サイン入り書籍＋Rumi語録ステッカーは付きません

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4074636220

※Amazonは6月1日（月）0：00オープンとなります

■楽天ブックス：http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784074636228(http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784074636228)

■タワーレコードオンライン：https://tower.jp/item/8044422

■セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/detail/1107715399

■HMV&BOOKS online：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16963039

『考えすぎ注意報～自分で自分をアゲる大作戦～』

定価：1980円（税込）

発売日：2026年7月17日(金)

判型：四六(128×188mm)

総頁数：160P

ISBN：9784074636228

著者：Rumi

1987年生まれ、東京都出身。ギャル雑誌『egg』のモデルとしてデビュー。有名ギャルサーにも所属し、「当時の若者で彼女を知らないギャルはいない」と言わしめるほどの逸材として一世を風靡する。2008年に長女を出産。翌2009年にはアメーバブログ総合ランキングで2位を獲得し、ママタレントとしてバラエティやイベントに多数出演。2012年の離婚後は、働くシングルマザーとしてママ層から熱い支持を集める。その後、コロナ禍においてオンライン上でのパラパラ第五次ブームの火付け役となり、再び大きな話題に。ギャル評論家として『ホンマでっか!?TV』に出演したほか、NHK連続テレビ小説『おむすび』にてギャル言葉の監修および作中のパラパラ振付を担当。直近では『タウンワーク』のWEB CMのパラパラ振付も手掛けるなどCMオファーも急増中。2025年4月には、芸能プロダクション『Lumecanrriey（ルミキャリー）』を設立。誰もが自分を愛し、自己肯定感を高められる社会を目指して、自身が育成する生徒たち・Gallllllliy（ギャリー）と共に、ギャルマインドで日本に笑顔と希望を届ける新たなスタートを切った。

▼リリース素材は下記URLよりダウンロードをお願いいたします

https://66.gigafile.nu/0627-b6a316adb1ce79646a5f682c1e8573335

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イマジカインフォス

メール：scawaii@st-infos.co.jp