FNMD所属アーティスト CARSE ONE 「Apex Legends(TM) mini POP UP STORE in TOWER RECORDS」

ISARIBI株式会社

REAL AKIBA GROUP 株式会社FNMDに所属するグラフィティアーティスト／グラフィックデザイナー CARSE ONE（カース ワン）は、2026年5月30日（土）よりタワーレコードあべのHoop店にて開催される「Apex Legends(TM) mini POP UP STORE in TOWER RECORDS」大阪・あべの会場にて展示される、新レジェンド「アクセル」をテーマにしたグラフィティアートを制作いたしました。

本作品では、新レジェンド「アクセル」が持つスピード感やパワフルな存在感を、CARSE ONEならではのカラフルな色彩、独自のレタリング、そしてダイナミックなストリートテイストで表現。Apex Legends(TM)の世界観とストリートアートが融合した、迫力あるビジュアルに仕上がっています。

会場では、Apex Legends(TM)公式グッズの販売をはじめ、購入特典やSNS投稿キャンペーンなど、ファンが楽しめる企画も多数展開予定です。ぜひ会場にて、CARSE ONEによるエネルギッシュなグラフィティアートをご覧ください。

■開催概要

イベント名： Apex Legends(TM) mini POP UP STORE in TOWER RECORDS

会場： タワーレコードあべのHoop店 催事スペース「TOWER SPACE ABENO」

開催期間： 2026年5月30日（土）～6月14日（日）

営業時間： 11:00～21:00

入場方法： 全日程フリー入場予定

※混雑状況により整理券配布などの入場規制が行われる場合があります。

＜CARSE ONE プロフィール＞

CARSE ONE（カース ワン）は、2004年より活動を開始した青森県出身・東京拠点のグラフィティアーティスト／グラフィックデザイナー。カラフルな色使いや独自のレタリングを得意とし、動物や人物をモチーフにした細密かつダイナミックなストリートテイストの描写を特徴としています。

壁画、キャンバス作品、グラフィックデザイン、ロゴデザイン、アパレル、立体作品など幅広いジャンルで制作を行い、近年はイベントビジュアル、会場装飾、ライブペイント、ワークショップなど活動領域をさらに拡大。

【これまでの主な実績】

Intel「Choose Your PC 選ぶのは自分だ！」キャンペーンKV関連デザイン

hololive DEV_IS所属VTuberグループ「FLOW GLOW」グラフィティデザイン

「TOSHIMA STREET FES」メインビジュアル・ロゴ・キャラクターデザイン・会場装飾

「TOYOSU STREET PARK FES 2026」

メインビジュアル、ロゴ、イベントモニュメントデザイン、ライブペイント

など、多岐にわたるプロジェクトを担当



CARSE ONE Instagram https://www.instagram.com/carseoner/

CARSE ONE OFFICIAL HP http://salon.io/carse-one



＜株式会社FNMD＞

Music & Dance,Market Developement,Making Dollars！

「音楽と踊り、市場を開発し、金を稼ぐ！」

ブレイクダンス世界一の称号をもつチーム、「FOUND NATION」(ファウンドネーション)のメンバーがブレインとして運営する会社、それが「株式会社FNMD」です。

世界を渡り歩いてきた経験を元に、新たな価値と世界観を創造していきます。

【事業内容】

- ダンサー・タレント事業

- イベント事業

- アパレル事業

- ダンススタジオ事業

- レッスン・ワークショップ事業

- YouTube事業

- 映像制作事業

代表取締役：丸茂 翼・山口 隆一

設立年月日：2020年7月8日

公式HP：https://www.fnmd-ltd.com/



＜METEORA st. INFORMATION＞

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/