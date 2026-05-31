「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」が8月29日・30日の2Daysで開催！　ReoNaさんや中川翔子さんなど計7組が出演!!

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株式会社アニメイトホールディングス

△出演アーティスト（左：8月29日／右：8月30日）

特設サイトはこちら！ :
https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/


株式会社アニメイトは、2026年8月29日・30日にライブイベント【AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」】を開催いたします。



「animate Theater LIVE」とは、アニメやライブ、イベントなどが好きになる「きっかけ」をコンセプトとしてアニメイトが立ち上げた新規事業「AOM（animate opportunity meeting）」が主催するライブイベントです。spring、summer、autumn、winterの年4回の実施を予定しております。



第6弾となる今回も、前回（第5弾）に引き続き2Daysで開催！　8月29日にはReoNaさん、Hikaruさん、Suupeas、そして8月30日には中川翔子さん、halcaさん、綾野ましろさん、METANICKさんの出演が決定しており、2日間で計7組のステージを楽しむことができます。



チケットは5月31日より先行抽選が受付中なので、この機会にぜひご応募ください！




■イベント情報

AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」


開催日時：2026年8月29日・30日


開催場所：アニメイトシアター（アニメイト池袋本店B2F）



出演アーティスト：



＜8月29日＞



ReoNa

Hikaru


Suupeas







＜8月30日＞



中川翔子

halca


綾野ましろ

METANICK



チケット価格：6,500円（税込）　※ALLスタンディング



チケット販売スケジュール：


＜先行抽選＞


受付期間／2026年5月31日19:00～6月14日23:59


当選発表／2026年6月17日中


入金期間／2026年6月23日締切



＜一般販売＞


受付期間／2026年7月4日10:00～



＜販売場所＞アニメイトチケット（https://animate-ticket.com/events/184）




※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。




■関連URL


AOM presents「animate Theater LIVE」特設サイト(https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/)



「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」チケット販売ページ(https://animate-ticket.com/events/184)