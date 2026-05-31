「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」が8月29日・30日の2Daysで開催！ ReoNaさんや中川翔子さんなど計7組が出演!!
△出演アーティスト（左：8月29日／右：8月30日）
特設サイトはこちら！ :
https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/
株式会社アニメイトは、2026年8月29日・30日にライブイベント【AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」】を開催いたします。
「animate Theater LIVE」とは、アニメやライブ、イベントなどが好きになる「きっかけ」をコンセプトとしてアニメイトが立ち上げた新規事業「AOM（animate opportunity meeting）」が主催するライブイベントです。spring、summer、autumn、winterの年4回の実施を予定しております。
第6弾となる今回も、前回（第5弾）に引き続き2Daysで開催！ 8月29日にはReoNaさん、Hikaruさん、Suupeas、そして8月30日には中川翔子さん、halcaさん、綾野ましろさん、METANICKさんの出演が決定しており、2日間で計7組のステージを楽しむことができます。
チケットは5月31日より先行抽選が受付中なので、この機会にぜひご応募ください！
■イベント情報
AOM presents「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」
開催日時：2026年8月29日・30日
開催場所：アニメイトシアター（アニメイト池袋本店B2F）
出演アーティスト：
＜8月29日＞
ReoNa
Hikaru
Suupeas
＜8月30日＞
中川翔子
halca
綾野ましろ
METANICK
チケット価格：6,500円（税込） ※ALLスタンディング
チケット販売スケジュール：
＜先行抽選＞
受付期間／2026年5月31日19:00～6月14日23:59
当選発表／2026年6月17日中
入金期間／2026年6月23日締切
＜一般販売＞
受付期間／2026年7月4日10:00～
＜販売場所＞アニメイトチケット（https://animate-ticket.com/events/184）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■関連URL
AOM presents「animate Theater LIVE」特設サイト(https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/)
「animate Theater LIVE 2026 ～summer～」チケット販売ページ(https://animate-ticket.com/events/184)