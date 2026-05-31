【緑の風リゾートきたゆざわ】お客様のご要望にお応えして、ラウンジ「ZEN」がパワーアップいたしました。

野口観光マネジメント株式会社

こんにちは。

野口観光マネジメント株式会社 北湯沢地区の緑の風リゾートきたゆざわでございます。

緑の風の特別な空間・・・

2階ラウンジ「ZEN」がお客様のご要望にお応えして、

この度パワーアップいたしました。

１.お風呂上りに飲みたい！

今までなかった「湯上りビール」をお時間限定で提供開始。

※16時～17時のご提供となります。

２.夕食後のお時間帯で「デュワーズハイボール」を提供開始。

※19時半～22時までのご提供となります。

３.ラウンジの夕食後の営業時間が1時間延長して、

今まで以上にゆっくりとお酒やおつまみをお楽しみいただけるようになりました。

※営業時間：15時～17時・19時半～21時→15時～17時・19時半～22時

スパークリングワイン（15時～17時の提供）・コーヒー・ソフトドリンクの

ご提供や一口オードブルのおつまみや自家製スイーツのご提供などはそのままです。

野口観光の提供する無料でなれる会員制度「Nポイント会員」のお客様や

高層階（10階プレミアムルーム、11階エグゼクティブルーム・スペシャルルーム）に

ご宿泊のお客様限定で無料でご利用頂ける施設となっております。

公式HP以外からご予約のお客様も当日のNポイント会員登録（無料）で

ご利用頂くことも可能でございますので、

ぜひこの機会に優雅な時間を無料でお過ごしくださいませ。

※ラウンジのご利用は、緑の風にご宿泊のお客様で

Nポイント会員様または高層階のお部屋にご宿泊のお客様限定でご利用頂けます。

ラウンジのみのご利用や日帰りでのご利用はできかねます。

只今期間限定でラウンジ「ZEN」のご利用や夕食時飲み放題等様々な特典がついた

特別価格プランもご予約可能です！お酒がお好きなお客様はぜひ

ご予約をお待ちしております。

期間限定特別プランのご予約はこちらから

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=51350d12c2dd4e832a09b589d531ff4f&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=11852630(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=51350d12c2dd4e832a09b589d531ff4f&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=11852630)