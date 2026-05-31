【岡山大学】岡山大学J-PEAKSシンポジウム ～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）による大学改革の最前線を開催～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 31日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年1月27日に「岡山大学J-PEAKS シンポジウム- J-PEAKSによる大学改革の最前線 -」を岡山コンベンションセンターにて、対面とオンラインのハイブリッド形式で開催しました。午前は「全体会」、午後は「取組別セッション」の2部構成で実施し、対面・オンライン合わせて300人以上が参加しました。



本シンポジウムは、文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択されている本学と、J-PEAKSの関係大学や機関が、取り組みの成果や課題を共有し、今後の連携・ネットワークの強化を図るとともに議論を通じて取り組みの更なる深化を目指すことなどを目的として開催されました。



開会にあたり、本学データサイエンス部（DS部）の学生が制作した那須保友学長のアバターによるメッセージが上映され、続いて”生身”の那須学長が登壇。「J-PEAKSの趣旨であるわが国の研究大学群の形成や大学改革などについて、本学がこれまで取り組んで来た内容やその覚悟をお伝えするとともに、皆さまの次につながりお役に立てるシンポジウムとしたい」とあいさつしました。



基調講演では、内閣府本府参与の上山隆大氏が「大学経営フロンティアからのゲーム進化」と題したご講演。1980年代のアメリカにおける大学経営モデルを起点に、40年にわたり続いてきた従来の大学モデルや、社会から期待されている大学の役割が臨界に達しつつあり、今後、大学が独自のモデルや社会的役割をあらためて再点検し、分化する時代に入っていることを示しました。



続いて、那須学長が「J-PEAKSを活用した大学経営改革」と題し、岡山大学研究開発マネジメント人材認定制度や、共生型連合体（国家戦略特区関連大学連携）におけるイノベーション創出、大学のガバナンス改革、ナレッジワーカーの育成など、岡山大学が推進する取り組みを紹介しました。国内大学同士の疲労感を伴う「競争」から、共にワクワクしながら挑戦する「共創」へ進めていくため、新たな取り組みや痛みを伴う改革にも“ファーストペンギン”として挑戦し、その成果を他機関へ展開していく方針が共有されました。講演の締めくくりには、岡山県出身のプロ野球選手である星野仙一氏の「迷ったら前へ」の言葉を引用し、大変な時こそピンチを大きなチャンスに変えて、前進していくという強い意志が示されました。



パネルディスカッションでは、九州工業大学の三宅智実副学長、千葉大学の山本智久学長特別補佐、長岡技術科学大学の中山忠親特命副学長をパネリストとして迎え、本学のJSPSリエゾンの佐藤法仁副理事・副学長・上級URAの進行のもと、「社会変革を成すために、J-PEAKS大学群で共にできることは何か?」という視点で議論が行われ、共通した取り組みから社会変革や新しい学問の府と研究大学群の形成を目指して活発な議論が交わされました。



午前の部の締めくくりとして、日本学術振興会（JSPS）のJ-PEAKS伴走支援チームの本学および信州大学のサポーターである名古屋大学未来社会創造機構の藤巻朗特任教授より総括が行われました。最後は本学の三村由香里理事が閉会のあいさつとして、「上山本府参与のご講演を受け、次の40年を見据え改革を加速させる必要性を感じた」と述べました。



午後の取組別セッションは、テーマ別に4つの会場に分かれて開催。「第3回岡山大学-信州大学連携シンポジウム」に加え、「共生型連合体による地方創生の新潮流―大学間連携が拓く地域産業と人材の未来―」、「知と技術を繋ぎ、“支えあう力”を育てる～暗黙知の共有から生まれる、共創の未来へ～」をテーマとしたワークショップや、各大学のJ-PEAKS事務局担当者を対象とした短期集中ワークショップ＆意見交換会「J-PEAKS事務局未来共創ワークショップ」も開催しました。



J-PEAKSは、我が国全体の研究力の発展等を牽引する研究大学群を形成するものです。本学では、岡山大学長期ビジョン2050「地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学」の実現に向け、J-PEAKSの趣旨に共感し、これを活用するとともに、さまざまなステークホルダーとともに研究力強化・イノベーション創出戦略を強力に推進しています。



今後も地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学の絶え間ない変化、そしてJ-PEAKS採択大学の挑戦にご期待ください。

本情報は、2026年5月31日に公開されました。

〇シンポジウム各分科会の内容については、下記からご覧いただけます

・第3回岡山大学-信州大学連携シンポジウム

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/research-excellence/2026sinpojiumu1/

・共生型連合体による地方創生の新潮流-大学間連携が拓く地域産業と人材の未来-

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/innovation/2026sinpojiumu2/

・知と技術を繋ぎ、“支えあう力”を育てる～暗黙知の共有から生まれる、共創の未来へ～

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/research-environment/2026sinpojiumu3/

・J-PEAKS事務局未来共創ワークショップ

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/research-excellence/2026sinpojimu4/

那須学長による本学のJ-PEAKSの取り組み紹介

上山内閣府本府参与による基調講演

パネルディスカッション

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf

◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」採択と今後の取組概要について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html

・岡山大学長期ビジョン2050をより確実に実現させ、社会変革を起こす”力”がある研究大学：岡山大学を目指して「岡山大学研究ポリシー」を改正

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html

・岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・岡山大学「大学院修学支援制度」を始動 ～大学職員の高度化のひとつの手段としてナレッジワーカーとしての博士人材を育成・活用し、かつ大学法人経営や大学院改革の強化へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002317.000072793.html

・岡山大学「大学院修学支援制度（2024年度）」修了式を挙行～技術職員が1人目の博士号取得、特定助教に認定～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003179.000072793.html

・第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・【岡山大学】日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・【岡山大学】わが国初の試みである「共生型連合体」のキックオフミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002518.000072793.html

・【岡山大学】共生型連合体全体会議を大阪公立大学で開催～大学間連携による地域課題解決と新たな地方創生の方策を議論～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003712.000072793.html

・那須保友学長が文部科学省主催シンポジウムに登壇～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）での岡山大学の挑戦を紹介～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002850.000072793.html

・"新しい学問の府"の構築への挑戦 「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」JSPS伴走チームによる岡山大学サイトビジットを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002883.000072793.html

・我が国全体の研究力の発展等を牽引する研究大学群を担える岡山大学へ：「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の令和7年度学内意見交換会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003173.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学として経済を含めた安全保障に関わる研究活動の取り決めを整備・制定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003218.000072793.html

・岡山大学次世代研究院の次世代研究群に「難治・希少がんに対する再生・細胞医療・遺伝子治療拠点」を指定 ～世界をリードする難治・希少がん治療の実現へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003327.000072793.html

・【岡山大学】「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」JSPS伴走チームによる2025年度岡山大学サイトビジットを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003725.000072793.html

◆参考情報2：岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.19

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003670.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.20

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003733.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.21

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003805.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.22

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003992.000072793.html

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-8442

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15058.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

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岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)