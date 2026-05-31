ミリタリーファン待望の展示・物販イベント『#ガンフェス2026』が開催決定！ LayLaxが贈る大型ミリタリーイベント 2026年10月4日(日)開催！

“買う・見る・探す・出会う” を一度に楽しめる。

有限会社ライラクス

サバゲー愛好家、ミリタリーファン、カスタムユーザーまで、あらゆるエアソフトガンユーザーが楽しめる大型イベントが開催。

昨年は特価販売を中心に会場が大きく盛り上がり、SNSでも多数の投稿が拡散され、関東エリア屈指の注目イベントとなりました。

そして2026年。

LayLaxは “日本最大級” という新たな目標を掲げ、今年は昨年以上の盛り上がりを目指し準進行中！

国内だけでなく、海外からの注目度も高まる中、日本におけるミリタリーカルチャーの新たな発信拠点を目指します。

開催日: 10月4日(日) 11:00～16:00

会場: IKUSA ARENA（東京都練馬区錦２丁目１９－１ 練馬トーホープラザビル 5階）

入場料: 1,000円

欲しかったアイテムに出会える特別な1日へ。

「もっと掘り出し物が欲しい」「限定モデルを実際に見たい」

「ショップでは出会えないレアアイテムを探したい」

そんなサバゲーユーザーの声をもとに、『#ガンフェス2026』では物販・体験・発見の全てを強化。

カスタムパーツをはじめ、ミリタリーギアや各種アクセサリーまで、多彩なアイテムが集結します。

初心者ユーザーでも楽しめる価格帯の商品から、コアユーザー向けのコンプリートカスタムまで幅広く展開し、“来るだけで楽しい” 空間を実現！

大盛況だった “撃って試せる” 射撃ブースも展開！

気になるエアソフトガンを、その場で試射体験！

『#ガンフェス2026』でも会場内に射撃ブースを展開！

LayLaxカスタムを施したエアソフトガンや注目モデルを実際に構えて撃てる、“体験型コンテンツ”

として実施。

「SNSや動画で見て気になっていた」「カスタムによる違いを実際に試してみたい」

「初めてだから操作感を知りたい」

そんな来場者でも楽しめる内容となっており、初心者からコアユーザーまで幅広く参加可能。

撃った瞬間のリコイル感、トリガーフィーリング、カスタムによる操作性の違いなど、“実際に触れるからこそわかる楽しさ” を体感できます。

だから満足！！ “1日でミリタリーショップ巡り” のような体験を。

『#ガンフェス2026』ではミリタリー関連の名だたるメーカーが一堂に集結！

普段はネット越しでしか見られない新製品や、実店舗ではなかなか出会えないレアアイテムを、実際に“見て・触れて・比較できる” のも大型イベントならではの魅力。

「話題の新製品を見てみたい」「気になっていた製品の特徴を詳しく聞きたい」

「おすすめのエアソフトガンを触ってみたい」

そんな来場者にも楽しめる内容となっています。

まるで “ミリタリーショップ巡り” を1会場に凝縮したような空間で、初心者からコアユーザーまで丸一日楽しめるイベントです。

そしてLayLaxブースには話題の新商品・最新カスタムガンが大集結！

SNSで話題の新商品や開発中アイテムも登場予定

会場では、発売直後の新商品をはじめ、SNSやYouTubeで話題となった注目アイテム、最新カスタムパーツ、ミリタリーギアなどを多数展示予定。

「次はどんなカスタムが来るのか」「実物をいち早く見てみたい」「スタッフから直接話を聞きたい」

そんなコアユーザーの期待にも応える展示エリアとして展開します。

実際に製品を手に取りながら、サイズ感や質感、操作性をチェックできるのもリアルイベントならではの魅力。

SNSや通販ページだけでは伝わらない“本物を見た瞬間のワクワク感”をぜひ会場で体感してください。

今年のLayLaxブースは、“見るだけでも楽しい”を超えた、来場者が思わず足を止めたくなる体験型展示エリアを目指します。

国内外から注目されるミリタリーイベントへ

近年、日本国内のエアソフトガンカルチャーは海外からも高い注目を集めています。

LayLaxはその最前線で日本のミリタリーシーンを盛り上げる存在として、『#ガンフェス2026』を通じ国内外へ新たな価値を発信していきます。

目指すのは、“日本最大級”

日本一ミリタリー関連メーカーが集まるイベントを目指す本イベント。

今すぐチェックして、あなたも一緒に熱い一日を楽しもう！

開催日: 10月4日(日) 11:00～16:00

会場: IKUSA ARENA（東京都練馬区錦２丁目１９－１ 練馬トーホープラザビル 5階）

入場料: 1,000円

詳細は公式サイトで随時更新中！

（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/pages/gun-fes-03）

前回開催時の様子はコチラ

動画はコチラから⇒https://www.youtube.com/watch?v=8YnkJZbPLt0

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■公式アカウント

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LayLaxオフィシャルサイト URL https://www.laylax.com/(https://www.laylax.com/)

LayLax公式X（旧Twitter） https://twitter.com/laylax_official(https://twitter.com/laylax_official)

LayLax公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial(https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial)

LayLax公式LINEアカウント https://page.line.me/ewm6042q(https://page.line.me/ewm6042q)

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