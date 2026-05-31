【北海道・洞爺湖】湖上に広がる“水鏡の絶景”　ザ・ウィンザーホテル洞爺、2026年5月より新アクティビティ「SUP体験ツアー」開始― ドローン撮影＆送迎付き、火山が織りなす大自然を体感 ―

明海グループ株式会社

北海道・洞爺湖の絶景を望む「ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG」（北海道虻田郡洞爺湖町）では、2026年5月より新たな夏季アクティビティとして【絶景を巡る洞爺湖SUP体験ツアー】の提供および予約受付を開始いたしました。

舞台は、日本で3番目に大きいカルデラ湖・洞爺湖。風のない朝には、湖面が鏡のように景色を映し出す“水鏡”の幻想的な世界が広がります。SUPで静かに進むその時間は、まるで空に浮かぶかのような非日常の体験です。

さらに、ホテルからの往復送迎や、ドローンによる空撮・撮影データの提供など、ウィンザーホテル洞爺ならではの付加価値を備え、上質な滞在と特別な体験を融合させました。

本ツアーは、日本有数のカルデラ湖である洞爺湖を舞台に、SUP（スタンドアップパドルボード）で湖上をゆったりと巡るリラックス型アクティビティです。透明度の高い湖面に立ち、有珠山、昭和新山、さらに蝦夷富士とも称される羊蹄山を望む景観は、まるで自然の中を進む“絶景クルーズ”。火山活動によって形成された壮大な地形と、静寂に包まれた湖の美しさを同時に体感いただけます。

【ウィンザーホテル洞爺 公式 YouTube】洞爺湖で静寂と絶景に包まれる上質なSUP時間

■ 洞爺湖SUPツアー（Lake Toya SUP Tour）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6BlqCjnEwB0 ]洞爺湖で静寂と絶景に包まれる上質な体験 :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/activity/北海道の大自然に囲まれたザ・ウィンザーホテル洞爺では、数多くのアクティビティが楽しめます。

◼️ スケジュール

Tour（1）【 ザ・ウィンザーホテル洞爺 宿泊者限定アーリーモーニング】

・ホテル集合/5:45 ・ツアー/6:00～8:00

✳︎ 朝食前の朝活として、静かな洞爺湖を楽しめるアーリーモーニングSUPもおすすめです。

Tour（2）モーニング

・ホテル集合/9:00 ・ツアー/9:30～11:30

Tour（3）アフタヌーン

・ホテル集合/12:30 ・ツアー/13:00～15:00

Tour（4）レイトアフタヌーン

・ホテル集合/15:30 ・ツアー/16:00～18:00



【 ツアー所要時間 】 約3時間（ホテル往復送迎・準備・説明時間を含みます。）

※水上での体験は約1時間30分。SUPの基本説明・準備が整い次第スタートします。

◼️ ご利用料金（消費税込）

大人 \14,300 子供 \13,200

◼️ 対象年齢

6歳以上の健康な方

※最低催行人数：2名様

◼️ ザ・ウィンザーホテル洞爺 夏のアクティビティ申込特典

・ホテルから体験場所（洞爺湖湖畔）までの往復送迎付き

・記念に残る「ドローン撮影および撮影動画データ」のプレゼント

・朝食前の朝活として、静かな洞爺湖を楽しめるアーリーモーニングSUPが事前予約可能

※強風や雨天などドローンの飛行が難しい場合は、ドローン撮影は中止となります。

◼️ ご予約・お問い合わせ

ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

◼️ アクティビティ受付 ◼️

電話：0142-73-1177（営業時間 8:00～17:00）

※完全ご予約制

■ 洞爺湖SUP体験ツアーの魅力

ザ・ウィンザーホテル洞爺は、2026年5月より新アクティビティ「洞爺湖SUP体験ツアー」を開始。初心者でも参加可能なガイド付きで、カルデラ湖・洞爺湖の絶景を湖上から満喫できる。ホテル発着の送迎やドローン撮影付きで、滞在と特別体験を融合した新たな魅力を提供いたします。

・湖面が“鏡”のようになる高い透明度と静けさ

・四季折々の表情を見せる自然景観

・羊蹄山、有珠山、昭和新山に囲まれた壮大なロケーション

・ガイドは、日本SUP指導者協会（SIJ）公認のインストラクターが担当。

経験や体力に合わせてペースを調整しますので、どなたでも安心してご参加いただけます！

■ ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。

館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。

【施設概要】

施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336

公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/

instagram ： https://www.instagram.com/windsorhoteltoya/