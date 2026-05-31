LifeFitBeauty松井山手店　　　　　🎊一周年記念🎊

LifeFit Beauty 松井山手店(https://lifefit.tech/store/matsuiyamate) 1周年記念キャンペーン開催

株式会社Mamba Likeクーポンコード「PJ8ZN」入力で初月無料！地域に根差した新体制でさらなるサービス向上へ

24時間フィットネスジム「LifeFit Beauty 松井山手店(https://lifefit.tech/store/matsuiyamate)」（京都府京田辺市）は、7月でオープン1周年を迎えます。日頃よりご利用いただいている皆さまへの感謝の気持ちを込めて、期間限定の1周年記念キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、入会時にクーポンコード

「PJ8ZN」を入力いただくことで、初月会費が無料となります。また、90日間の継続利用を条件とした特別キャンペーンとなっており、これから運動習慣を始めたい方にも気軽にご利用いただける内容となっています。

1周年記念キャンペーン概要

キャンペーン内容

初月会費無料クーポンコード：「PJ8ZN」

適用条件：90日間の継続利用

※詳細な適用条件については店舗または公式サイトにてご確認ください。（只今ホームページ修正中です。しばらくの間過去の情報になっております。修正されるまでInstagramの方をご確認ください。）

Instagram :https://www.instagram.com/lifefitbeauty_matsuiyamate?igsh=OTBjOWk4bjVpcmw=こちらから館内の様子を確認でき、お問い合わせも受け付けております！ここで中の様子をチラッとお見せします👀マシン充実💪

新しいマシン追加予定‥

鍵付きロッカーあり🔑

洗面台も広々！

マシンピラティスあります🏋️

TVを見ながらご利用ください・

美容マシンも充実🧴

運営会社変更のお知らせ

LifeFit Beauty 松井山手店(https://lifefit.tech/store/matsuiyamate)は、このたび運営会社が株式会社MambaLikeへ変更となりました。

株式会社MambaLikeは、これまで関西エリアを中心に複数のLifeFit店舗を運営しており、

LifeFit枚方店(https://lifefit.tech/store/hirakata)

LifeFit樟葉店(https://lifefit.tech/store/kuzuha)

LifeFit枚方長尾店(https://lifefit.tech/store/hirakatanagao)

LifeFit伏見桃山店(https://lifefit.tech/store/fushimimomoyama)

の運営実績を有しています。

これまで培ってきた店舗運営ノウハウや地域密着型のサービスを活かし、松井山手エリアにおいてもより多くの皆さまに愛される店舗づくりを目指してまいります。

運営方法の見直し

今回松井山手店ではスタッフアワーを設け、初めての方でも安心してご利用頂ける用

無料パーソナルを行います！

基本Life Fitは無人ジムですが、松井山手店に関してはスタッフを定期配置をしお客様の満足度向上を目指します。

スタッフアワーの日時はInstagram又は店頭にて記載しております。

フィットネスを通じた地域活性化への取り組み

株式会社MambaLikeでは、

「挑戦する全ての人へ」

をテーマに、フィットネスを単なる運動施設としてではなく、地域の皆さまが健康的で前向きな生活を送るためのインフラとして位置づけています。

近年、健康意識の高まりやライフスタイルの多様化に伴い、24時間いつでも利用できるフィットネスジムの需要は高まっています。

松井山手店においても、地域住民の健康増進運動習慣の定着支援地域コミュニティとの連携誰もが気軽に利用できる環境づくりを推進し、フィットネスを通じた地域活性化に取り組んでまいります。

今後も、より快適で利用しやすい店舗運営を行うとともに、地域の皆さまの健康づくりに貢献できる店舗を目指してまいります。

店舗概要

LifeFit beauty 松井山手店(https://lifefit.tech/store/matsuiyamate)

24時間365日利用可能な女性専用のセルフフィ

ットネスジム。忙しい方でも自分のライフスタイルに合わせて通うことができ、初心者から運動経験者まで幅広く利用されています。

Google MAP :https://maps.app.goo.gl/Ca5MPGdCu87mS88ZA?g_st=ic松井山手駅から徒歩１０秒の駅近！！

運営会社概要

株式会社MambaLike

関西エリアを中心に24時間フィットネスジム

「LifeFit」の運営を行う企業。フィットネス事業を通じて地域の健康促進と活性化に取り組んでいます。

詳細を見る :https://www.mambalikeinc.com/

代表コメント

「このたびLifeFit Beauty 松井山手店(https://lifefit.tech/store/matsuiyamate)の運営を引き継がせていただくことになりました。1周年という節目を迎えられたのも、日頃からご利用いただいている会員様や地域の皆さまのおかげです。今後は枚方・樟葉・枚方長尾・伏見桃山で培った運営ノウハウを活かし、松井山手エリアの皆さまにとって『通いやすく、続けやすく、地域に必要とされるジム』を目指してまいります。フィットネスを通じて地域の健康づくりと活性化に貢献してまいります。」