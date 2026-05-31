【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）が経済産業省「地域DX推進ラボ」に選定～産学官金の力で岡山地域のDXを加速～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 31日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）が事務局を務める「おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）」の取り組みが、経済産業省および独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が推進する「地域DX推進ラボ」として選定されました。



「地域DX推進ラボ」は、IoTやAI等の先進技術を活用し、地域課題の解決や地方経済の発展を図る取り組みを支援する制度です。地域の公的機関、大学、企業等多様な機関が連携・参画し、地域の経済発展とウェルビーイングの向上を目指す取り組みが「ラボ」として選定されています。



今回の選定にあたっては、OI-Startが約180機関が参画する強固な産学官金連携プラットフォームであり、「DXサンライズおかやま」との連携により企業のDXビジョン策定から実証・事業化までを一体的に支援できる体制が整備されている点が高く評価されました。本学以外の教育・研究機関や県内自治体が多数参画している点もOI-Startの大きな強みであり、そのネットワークを生かした地域イノベーション創出への高い期待が寄せられています。



選定されたラボには、今後「地域DX推進ラボ」マークの使用権が付与されるほか、ポータルサイトでの広報支援、メンターの派遣、他地域との交流機会の創出など、多面的な支援が提供されます。



OI-Startでは今後も、産学官金の強固なネットワークを生かし、デジタル技術による地域課題の解決と持続可能な地域経済の発展に向け、実践的なDX推進に取り組んでいきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とおかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）の取組にご期待ください。

本件は、2026年5月29日に岡山大学から公開されました。

〇地域DX推進ラボの詳細については、下記のページをご覧ください

https://local-iot-lab.ipa.go.jp/dx_acceleration_lab/

選定証をもつ野上保之OI-Start会長ら

◆参 考

・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

・DXサンライズおかやま

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/dxsun/

◆参考情報

・【岡山大学】Matching HUB第10回全国展開推進会議でおかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）の産官学連携コーディネーターが報告

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003929.000072793.html

・【岡山大学】「オープンイノベーションMatch Up vol.4 ～地域課題×デザイン×デジタル～」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003732.000072793.html

・【岡山大学】“見る・触れる・体験する”から始まるイノベーション OI-Start「オープンイノベーション Match Up vol.3」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003141.000072793.html

・【岡山大学】産学官連携で地域課題の解決を目指す「オープンイノベーション Match Up」イベントを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002918.000072793.html

・【岡山大学】「OI-Start生成AI活用共有会」を開催～産学官で生成AI活用の最前線を共有～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003556.000072793.html

・【岡山大学】OI-Start「CFP Nexus WG」が発足-産学官金の連携でCFPから価値創出へ-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003129.000072793.html

・【岡山大学】玉野市 × OI-Start連携による観光客向けアンケート回収率向上の取り組み ～アート × テクノロジーで創る小さなイノベーション～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003521.000072793.html

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）がミニシーズ発表会を開催～柔らかさ×力強さを両立した次世代空気圧アクチュエータ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003230.000072793.html

・【岡山大学】産学官連携によるデジタル技術を活用したイノベーションの創出に向け「おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム」（OI-start）を設立

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002254.000072793.html

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）の会員数が100機関を突破！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002808.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム 事務局

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 自然科学系総合研究棟 6F

TEL:080-7178-7277

E-mail：oi-start◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15395.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html