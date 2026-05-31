今日は満月。uka Moon study 31/May登場！uka ネイリストによる新色のご紹介ライブを20時15分より配信

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp,@ukatokyo)は、2026年5月31 日(日)にuka Moon study 31/Mayを数量限定で発売します。

「満月です。色も、よくばりましょう。」

古くから私たちのカラダやココロと深く繋がりがあるとされてきた月。満ちたり欠けたり一定の周期で様子を変える姿は、私たちのカラダやココロと似ているところも。

商品情報

▽uka Moon study 31/May

価格：\2,750（税込）

内容量：10mL

満月名：ブルームーン

ひと月の間に2度満月が訪れる、希少な満月を「ブルームーン」と呼びます。“めったに起こらない特別な出来事”の象徴として語られてきました。

星座：射手座

射手座は“自由と探求の星座”。可能性を広げながら自分の道を切り開きます。

ネイルカラー：新しい世界を広げるネイビーマグネット

纏うことで、固定観念を手放し、心が軽やかに未来へ向かう。

2022年に新月のリズムで誕生したMoon study。

2026年は、エネルギーに満ちた”満月”のリズムに合わせて 古くから使われている満月の名前×星座の意味から インスピレーションを受けたカラー。

気温や湿度により季節ごとに移り行く夜空の色とともに １３回の満月に合わせて限定色を発売します。

満月の夜は

ネイルカラーを塗り

色々とよくばり自分を甘やかして

満月のパワーも味方に

エネルギーを満たしてほしい

満月の光は太陽光の反射。その輝きは決して青白一色ではなく、わずかに黄や緑を帯びています。森や草木、夜空に漂う空気までもがその光に染まり、深い緑の影を落とす事も。影が豊かに色づくその瞬間をボトルカラーに閉じ込めました。

爪にやさしい美容液配合処方で、

速乾性があり、酸素透過性を備えたストレスフリーな使用感です。

＜製品特徴＞

塗りやすい平筆設計／速乾処方爪を守る美容液成分配合

（加水分解野菜タンパク / スギナ葉エキス / オリーブつぼみエキス）

酸素透過性で軽い塗り心地

・ヴィーガン処方

・トルエン／ホルマリン／フタル酸ジブチルフリー

Moon study発売に伴い、「uka top coat Moon Shine」も限定復刻いたしました。

月の輝きを爪先に纏えるトップコートは、微細なブラウンラメの輝きがカラーに奥行きをプラスし、幻想的な雰囲気に。

旧製品より艶感、速乾性ともにアップしています。

ukaネイリストによる満月の夜のインスタライブ「Moon study」を、本日20時15分から配信！

2026年5月31日(日)に発売した新色、uka Moon study 31/Mayの発売を記念したスペシャルライブを実施いたします。

uka Moon study 31/Mayにインスパイアされた新色の魅力やカラーに込められた想いをはじめ、ネイリストならではの視点で塗り方や美しく仕上げるポイントをご紹介します。ワンカラーはもちろん、アレンジしてすぐに楽しんでいただけるネイルレシピも公開。

さらに、フルムーンスターターセットを使用した、ネイルケアのコツも伝授。

出演は、ネイリストの内山裕美子と佐久間梓。

ネイリストによるリアルトークとともに、Moon studyの世界観をぜひお楽しみください。

また、インスタライブの最後には、ご試聴いただいた皆さまへ特別な特典もあるかも。ぜひ最後までお楽しみください。

満月の夜、指先を労わりながら美しく彩るひとときを。

【インスタライブ概要】

■配信内容

uka Moon study 31/Mayのご紹介／塗り方・アレンジのデモンストレーション

■配信日時

5月31日(日) 20:15～20:55（予定）

■配信アカウント

@instauka

■出演

uka ネイリスト 内山裕美子、佐久間梓

【uka ネイリスト プロフィール】

内山 裕美子（うちやま ゆみこ）

uka store / Care & Share

丁寧なカウンセリングから施術でお客さま一人ひとりに合わせたネイルにケアに定評。定期開催しているネイルのワークショップではケアやカラーリングのセルフケアの講師としても活躍。



佐久間 梓（さくま あずさ） @uka_azusa

uka store / Care & Share

TBC（トータルビューティーコンサルタント）でありながら、ネイリストとしても活躍。ネイルだけではなく、トータルでセルフケアをコンサルタント。Instagramでは、ネイルのことやおすすめのプロダクトをご紹介

uka Moon study特設ホームページにて、皆さまのMoon study投稿のご紹介ページを開設いたしました。

Moon studyでセルフネイルをお楽しみいただき、Instagramにてuka公式アカウントのタグを付けてご投稿いただくとuka 特設ホームページにてご紹介させていただきます。

uka公式アカウント

＠instauka

@ukacojp

ハッシュタグはこちら＃ukamoonstudy2026

みなさまのご投稿をお待ちしております。

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